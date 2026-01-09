Anchetă la o grădiniță din Baia Mare, după ce un dulap a căzut peste un copil de 4 ani, care a fost rănit la cap

09-01-2026
Este anchetă la o grădiniță din Baia Mare după ce un copil de 4 ani a fost rănit acolo.

Un dulap a căzut peste băieţel. Acesta a fost rănit la cap și a fost transportat de urgență la spital.

Pentru că are nevoie de mai multe investigații, medicii au decis să îl interneze.

Incidentul s-a petrecut joi la grădință din Baia Mare, în jurul prânzului, chiar cu puțin timp înainte ca preșcolarii să fie preluați de părinți pentru a pleca acasă.

Potrivit celor din cadrul Inspectoratului școlar, copilul în vârstă de 4 ani era însoțit de educatoare în încăperea unde se îmbrăcau pentru a fi luați acasă. În acea zonă se află și dulapuri unde sunt depozitate și hainele. Un corp de mobilier s-a desprins și a căzut peste copil.

Imediat, educatoarea a chemat un echipaj medical și a anunțat familia. Medicii au transmis că preșcolarul a ajuns la spital cu o fractură craniană, însă este în stare stabilă.

În tot acest timp a început o anchetă internă și se fac verificări pentru a se vedea dacă dulapul s-a desprins din perete ori nu era asigurat.

Sursa: Pro TV

