Ce cadou i-a dat Putin unui localnic din Alaska în timpul summitului cu Donald Trump. "Sunt fără cuvinte”

18-08-2025 | 14:56
Vladimir Putin
Getty

Un localnic din Anchorage a primit o motocicletă nouă din partea preşedintelui rus Vladimir Putin în timpul summitului acestuia cu omologul american Donald Trump care s-a desfăşurat la sfârşitul săptămânii trecute în acest oraş din Alaska.

 

Mihaela Ivăncică

Un angajat al ambasadei Rusiei în SUA i-a înmânat bărbatului, pe nume Mark Warren, cheile noii sale motociclete Ural în parcarea hotelului din Anchorage unde era cazată delegaţia rusă, potrivit televiziunii de stat ruse, informează luni Reuters.

"Trebuie să precizez că acesta este un cadou personal din partea preşedintelui Federaţiei Ruse", i-a spus lui Warren angajatul ambasadei, Andrei Ledenev.

Cu păr alb şi cu ochelari, Warren, pe care Reuters nu a reuşit să-l contacteze pentru comentarii, a fost arătat urcând pe noua sa motocicletă, cu Ledenev în spatele lui şi un alt bărbat în ataş, pentru o tură.

"Ca de la cer la pământ! Îmi place bătrâna mea (motocicletă), însă aceasta este în mod clar mult mai bună", a declarat Warren. "Sunt fără cuvinte, este uimitor. Mulţumesc foarte mult", a adăugat el.

Ucraina, Zaporojie
Ucrainenii se tem că nu mai apucă pacea, după întâlnirea dintre Trump și Putin: ”Câți dintre noi vom supraviețui?”

Cadoul neaşteptat al liderului rus a survenit după ce jurnalişti de la televiziunea de stat rusă Pervîi Kanal l-au întâlnit din întâmplare pe Warren pe o stradă din Anchorage înainte de summit.

Jurnaliştii s-au oprit pentru a admira motocicleta lui Warren, care a fost fabricată de Ural, prima uzină a căreia a fost fondată în 1941 în Rusia sovietică.

Warren i-a spus reporterului, Valentin Bogdanov, că se chinuie să obţină piese de schimb pentru motocicleta sa, inclusiv un demaror nou, pentru că uzina care le produce este "localizată în Ucraina".

"Deci pentru tine, dacă ei vor soluţiona conflictul aici în Alaska, adică Putin şi Trump, va fi bine?", l-a întrebat Bogdanov pe Warren.

"Da, va fi bine", a răspuns locuitorul din Alaska.

Compania Ural, care îşi are sediul în statul Washington, a precizat că toate motocicletele sale sunt asamblate în Kazahstan. Compania şi-a retras toată producţia din Rusia după declanşarea războiului împotriva Ucrainei.

18-08-2025 14:56

