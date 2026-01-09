Trei cazuri de scabie au fost depistate la un spital din Timiş. DSP a declanșat o anchetă epidemiologică

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Timiş a demarat o anchetă epidemiologică la Spitalul de Psihiatrie din Jebel, unde au fost depistate cu scabie trei persoane internate.

Managerul Spitalului de Psihiatrie din Jebel, Marius-Ciprian Olaru, a confirmat vineri, pentru AGERPRES, că DSP este în control în unitatea spitalicească, pentru această situaţie.

"DSP Timiş a fost informată, joi, de către Spitalul de Psihiatrie Jebel, cu privire la existenţa a trei cazuri de scabie în rândul pacienţilor internaţi, cazuri confirmate în data de 30 decembrie 2025. Unitatea sanitară a demarat o anchetă epidemiologică internă şi a instituit măsurile de prevenţie care se impun în astfel de situaţii. Pacienţii au fost izolaţi şi urmează tratamentul recomandat de medicul dermatolog", a declarat vineri, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al DSP Timiş, Cornelia Bubatu.

Potrivit acesteia, DSP Timiş a constituit o echipă mixtă de control, formată din reprezentanţi ai Departamentului de Supraveghere în Sănătate Publică şi ai Serviciului de Control, care s-au deplasat la Spitalul de Psihiatrie Jebel pentru verificare şi constatare, urmând să fie aplicate măsuri, dacă situaţia o va impune.

