Vladimir Putin spune că summitul din Alaska a fost „oportun şi foarte util”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că întâlnirea sa cu liderul american Donald Trump în Alaska a fost „oportună și foarte utilă”. Sunt primele sale comentarii de la apariția alături de Trump după summitul de vineri, relatează CNN.

„Aș dori să menționez imediat că vizita a fost oportună și foarte utilă. Am discutat practic toate domeniile cooperării noastre, dar în primul rând, desigur, am vorbit despre o posibilă soluționare a crizei ucrainene pe o bază echitabilă”, a declarat Putin sâmbătă, potrivit Kremlinului.

Liderul rus, menționând că negocieri directe de acest gen nu au mai avut loc la acest nivel „de mult timp”, a declarat că Rusia respectă poziția administrației Trump cu privire la războiul din Ucraina.

„Respectăm în mod firesc poziția administrației americane, care consideră că este necesară încetarea imediată a ostilităților, și ne dorim, de asemenea, ca acest lucru să se întâmple. Dorim să avansăm către soluționarea tuturor problemelor prin mijloace pașnice”, a afirmat Putin.

„Discuția a fost foarte sinceră și substanțială și, în opinia mea, ne apropie de deciziile necesare”, a adăugat el.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













