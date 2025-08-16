Vladimir Putin spune că summitul din Alaska a fost „oportun şi foarte util”

Donald Trump şi Vladimir Putin au făcut declaraţii de presă comune

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că întâlnirea sa cu liderul american Donald Trump în Alaska a fost „oportună și foarte utilă”. Sunt primele sale comentarii de la apariția alături de Trump după summitul de vineri, relatează CNN.

autor
Ioana Andreescu

„Aș dori să menționez imediat că vizita a fost oportună și foarte utilă. Am discutat practic toate domeniile cooperării noastre, dar în primul rând, desigur, am vorbit despre o posibilă soluționare a crizei ucrainene pe o bază echitabilă”, a declarat Putin sâmbătă, potrivit Kremlinului.

Liderul rus, menționând că negocieri directe de acest gen nu au mai avut loc la acest nivel „de mult timp”, a declarat că Rusia respectă poziția administrației Trump cu privire la războiul din Ucraina.

„Respectăm în mod firesc poziția administrației americane, care consideră că este necesară încetarea imediată a ostilităților, și ne dorim, de asemenea, ca acest lucru să se întâmple. Dorim să avansăm către soluționarea tuturor problemelor prin mijloace pașnice”, a afirmat Putin.

„Discuția a fost foarte sinceră și substanțială și, în opinia mea, ne apropie de deciziile necesare”, a adăugat el.

Sursa: News.ro

