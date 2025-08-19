Unii analiști cred că sunt posibile două scenarii după summit-urile din SUA. Ambele sunt rele pentru Ucraina

Istoricul Armand Goșu, expert în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, este de părere că, în perioada următoare, după ce două summit-uri din Alaska și Washington, sunt posibile două scenarii în ceea ce privește situația din Ucraina.

Iar ambele variante nu sunt plăcute pentru președintele Volodimir Zelenski.

Într-un interviu realizat de Cristian Leonte pentru ȘtirileProTV.ro, analistul de politică externă a declarat că cel mai rău scenariu ar fi ca frontul ucrainean să se prăbușească.

În acest sens, el spune că a citit un interviu recent cu comandantul Armatei Ucrainei, generalul Oleksandr Syrskyi, care a spus că sunt semne destul de clare că în zona Zaporojie ”se acumulează forțe masive umane rusești”, care pregătesc un atac puternic.

Un al doilea scenariu ar fi ca negocierile de pace să se concretizeze, în sfârșit, în ”discuții serioase”, însă nu acum, ci ... mai la toamnă, când începe vremea rea. Iar asta pentru ca Vladimir Putin să tragă de timp, în speranța că ”va obține pe front mai multe victorii, iar Ucraina va ceda”.

Cristian Leonte: Spuneți-ne, vă rog, domnule profesor, ce urmează? Știu că nimeni n-are răspunsul ăsta da. De pe parcursul discuției noastre ne-ați ne-ați descris situații care se vor prelungi inevitabil. Pentru că unii nu cedează, ceilalți au prea puțin de oferit rămas variante ideale.

Armand Goșu: ”Variantele probabile sunt și scenariile cele mai negative cu putință. Scenariul cel mai negativ cu putință, să zicem, ar fi un scenariu în care s-ar prăbuși frontul ucrainean, în care dacă Syrskyi acum două zile, am citit un ultim interviu al lui, el povestea că în zona Zaporojie se acumulează forțe masive umane rusești care clar că pregătesc o ofensivă în zona Zaporojie, acolo poți să forțezi linia frontului, să o rupi și să avansezi. Și atunci, o rupere de front, o prăbușire de front din partea Ucrainei, ar fi foarte dificil din punct de vedere militar, pentru că Ucraina are puțini soldați. Președintele Zelenski, din punct de vedere politic, nu este dispus să mai vină să crească prin mijloace administrative numărul militarilor. Ăsta, să zicem, ar fi scenariu cel mai negativ. Și atunci am avea o Ucraina care capitulează. Rusia își impune condițiile la Kiev. E clar. Ăsta e scenariul cel mai negativ.

Iar cel mai probabil scenariu e ca în următoarele săptămâni și luni să înceapă niște negocieri, niște contacte, ele să nu se concretizeze în niște discuții serioase. Și, de fapt, Putin dorește să cumpere timp, să cumpere timp pentru a continua ofensiva în luna august și în luna septembrie, în speranța că va obține pe front mai multe victorii, iar Ucraina va ceda.”

Cristian Leonte: Și asta cât ar putea dura asta?

Armand Goșu: ”Eu cred că mai degrabă undeva la sfârșitul lunii octombrie poți să începi cu Putin niște negocieri serioase, în urma campaniei, când o să vezi rezultatele campaniei din 2025. Înainte să înceapă ploile și înghețul, o perioadă în care, să spunem, să spunem, manevrele militare sunt mai dificile, deși iar e greu de crezut că ați văzut, s-a modificat sensibil felul în care se poartă luptele pe teren în acest moment.

Ai grupuri mici de soldați, folosesc motociclete, folosesc biciclete, ăsta e un război deja al dronelor. Războiul cum se poartă astăzi diferă puțin față de cum s-a purtat anul trecut, în 2024, dar diferă sensibil față de cum se purta în 2023 și foarte mult față de cum se purta război în 2022.

Din punctul ăsta de vedere, nu sunt militar, dar cred că militarii ar trebui să fie foarte interesați, și știu, de pildă, niște britanici, niște militari polonezi, care urmăresc cu maximă atenție toate filmulețele astea de pe front. E clar că războiul se poartă cu totul altfel, acum, în Ucraina.”

