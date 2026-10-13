Între declarațiile lui Trump și realitatea de pe teren, prăpastia este tot mai mare după ce rușii au lovit în ultimele ore șase conducte de gaz și centrale electrice.

Și la nivel declarativ rușii rămân sfidători. „Nu ne oprim, până nu ne atingem obiectivele în Ucraina, și nu avem de dat socoteală nimănui”, a declarat șeful diplomației de la Moscova, Serghei Lavrov.

Reporter: Domnule președinte, ați spus că Rusia și Ucraina au convenit asupra unei încetări a focului, însă ambele părți spun că nu au stabilit un astfel de acord.

Donald Trump, președintele SUA: Au fost de acord. Știți de ce? Pentru că eu le-am spus să fie de acord. De-aia.

Același Donald Trump insistă că Vladimir Putin își dorește pacea.

Donald Trump: Cred că amândoi vor să ajungă la un acord, dar nu știu cum să o facă. Noi îi vom ajuta să ajungă la un acord. De fapt, cred că Putin își dorește să ajungă la un acord mai mult decât Zelenski.

Reporter: Cum comentați faptul că Rusia a încălcat din nou armistițiul în această seară?

Donald Trump: Ar trebui să verific și să văd exact despre ce e vorba, pentru că au existat încălcări din partea ambelor tabere.

„Armistițiul energetic există doar în capul lui Trump”, rezumă jurnaliștii ziarului conservator The Telegraph.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Pentru Germania și pentru Europa, nici nu încape discuție despre așa ceva. Rusia va negocia cu bună-credință doar dacă se află sub presiune; de ​​aceea menținem sancțiunile împotriva Rusiei; Președintele Zelenski conta pe Germania și pe Europa. Nu suntem mediatori neutri. Suntem alături de Ucraina”.

Volodimir Zelenski a subliniat că Rusia a lovit șase obiective energetice ucrainene de când Donald Trump a anunțat armistițiul, duminică seară.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Ucraina este pregătită pentru un armistițiu în sectorul energetic. Noi suntem cei care am propus în repetate rânduri o astfel de cale către pace. Dar și Rusia trebuie să facă pași către încetarea atacurilor”.

Reporter: Domnule președinte, cum răspundeți criticilor venite din partea republicanilor cu privire la acordul dumneavoastră privind motorina cu Rusia?

Donald Trump: Cred că acei republicani nu pot fi luați cu adevărat în serios. Acest acord nu mă ajută neapărat pe mine. Este un acord pentru restul lumii. Iar eu cred că Zelenski ar trebui să se concentreze pe încheierea unui acord, nu să vorbească despre asta.

Asta deși Kremlinul nici măcar nu încearcă să mimeze o atitudine pro-pace.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: „(Zelenski) nu vrea decât să câștige timp. Zice că e gata să organizeze alegeri dacă îi dăm două luni. În acest răstimp, Europa ar avea răgaz să inunde Ucraina cu noi arme pentru ca Zelenski să-și continue războiul terorist împotriva Rusiei. Președintele Vladimir Putin a spus limpede că vom continua să urmărim obiectivele operațiunii militare speciale, pe care toată lumea le cunoaște foarte bine. Nu le-am schimbat niciodată, spre deosebire de răzgândirile și răsucirile lui Zelenski și ale păpușarilor lui europeni. Nu avem de ce să ne justificăm în fața nimănui”.

„Totul a fost o mare vrăjeală. Totul. Motorina, acordurile energetice, negocierile de pace – tot ce se întâmplă între Trump &Co. și mafia lui Putin e o farsă. Nu fac altceva decât să spele bani și să încerce să scape de sancțiuni”, a comentat exasperat disidentul rus Garry Kasparov, exilat în Statele Unite.