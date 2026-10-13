Niște elevi din oraș le-au împărțit mâncare, cumpărată din banii lor, iar străinii sosiți din toate colțurile lumii au privit cu uimire tot ce se petrece.

În paralel, organizatorii au pregătit 60.000 de sarmale pentru masa pelerinilor.

Peste 155.000 de oameni au trecut pe la raclă

Corespondent PROTV: „Peste 155.000 de oameni au trecut până acum pe la racla cu moaștele Cuvioasei Parascheva. Întreaga zi au fost câte 9.000 de pelerini la rând, iar în acest moment sunt aproximativ 13.000. Numărul de credincioși a început să crească odată cu lăsarea serii, pentru că miercuri este marea sărbătoare. În popor există credința că atunci puterea sfintei este și mai mare. Miercuri dimineață, la ora 9, va avea loc sfânta liturghie, pe scena de 200 de metri pătrați amplasată pe pietonalul din centrul orașului. Pe lângă preoții români care vor oficia ceremonia, vor participa și ierarhi din Serbia, Grecia și Franța. Iar în ceea ce privește numărul de participanți, la slujbă sunt așteptați peste 30.000 de credincioși.”

Acești turiști din Norvegia au aflat de Sfânta Parascheva de la ghidul lor.

Britt Arnhild și Wigum Lundland: „Să învățăm despre această sfântă este cu adevărat interesant. Nu suntem obișnuiți să vedem așa ceva în Norvegia.”

Bella Svanholm: „Sunt oameni care vor să fie buni creștini și e important.”

Străinii au venit special pentru pelerinaj

Dar sunt străini care au venit anume pentru pelerinaj.

Lucian Apopei, director de comunicare, Mitropolia Moldovei și Bucovinei: „Vin preponderent din țările ortodoxe Serbia, Bulgaria, Grecia. Vin pentru că simt binefacerile.”

Tikhon este din Uganda și este voluntar. Tot ce a trăit în aceste zile l-a impresionat.

Tikhon, voluntar din Uganda: „Lucrez lângă un sfânt, nu oricine are șansa asta. A fost o procesiune și am dus icoana, a fost un moment glorios pentru mine.”

Pelerinii continuă să vină și să aștepte cu răbdare ca să ajungă la racla cu moaștele sfintei. Rugăciunile multora sunt despre copii.

Femeie: „Am venit cu aceeași dorință pe care am avut-o și acum 10 ani. Atunci m-a ajutat să am un băiețel și mai doresc un copil.”

Femeie: „Ceea ce anul trecut era doar rugăciune astăzi este cu noi, bebelușul. Și am venit să-i mulțumim Sfintei Parascheva.”

IPS Teofan, mitropolit al Moldovei și Bucovinei: „Pelerinii vin să așeze în mânuța ei bucuria și necazul lor.”

Elevii au împărțit pachete pelerinilor

Elevii a două licee din oraș s-au gândit să îi ajute pe oameni și le-au împărțit pachete cu fructe și dulciuri, cumpărate de ei.

Elevă: „Cred că se bucură și foarte mult să primească câte ceva, mai ales că este și foarte multă oboseală.”

La Direcția de Asistență Socială, 60.000 de sarmale fierb la această oră. Miercuri la prânz vor fi împărțite pelerinilor.

Scena pe care va fi oficiată mâine slujba a fost deja montată pe pietonalul Ștefan cel Mare.