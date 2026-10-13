După ce va fi testat, proiectul-pilot ar putea fi extins în mai multe orașe din țară.

37 de mașini de colectare a deșeurilor, dotate cu sisteme GPS, pot fi urmărite zilnic pe străzile din Târgu Mureș în cadrul aplicației de navigație Waze.

Hideg Andras, specialist IT, firmă de colectare deșeuri: „Datele furnizate de sistemul nostru sunt în timp real.”

Pictograma mașinii de gunoi din aplicație îi ajută pe șoferi să evite strada pe care se află autoutilitara.

Șofer: „Dacă te prinde pe o stradă din asta cu sens unic, de nu ai loc unde să depășești sau nici ea nu are loc ca să intre în parcare cumva, atunci sigur că ne încurcă.”

Șofer: „Eu am nimerit și 15 minute să stau până să trec să ies din stradă.”

Proiectul ar putea fi implementat și în alte orașe din țară dacă ar exista cerere din partea firmelor care se ocupă de salubritate.

Paul Dorneanu – Coordonator Comunitatea Waze România: „Am putea să-l considerăm un proiect-pilot din care alte companii, alte autorități locale și centrale să învețe și să descopere faptul că aceste informații pot fi utile șoferilor.”

Pe același model, reprezentanții comunității Waze susțin că ar putea fi urmărite în timp real și utilajele care se ocupă cu deszăpezirea dacă ar exista deschidere din partea autorităților.