La acel moment, medicul chirurg de gardă de la Spitalul Judeţean Târgu-Jiu a refuzat să-l opereze pe motiv că nu este pediatru.

FACIAS cere procurorilor trimiterea în judecată a celor vinovaţi, în contextul în care raportul IML Craiova confirmă că afecţiunea de care suferea Andrei constituia o urgenţă chirurgicală care îi punea viaţa în pericol şi impunea efectuarea imediată a unei intervenţii chirurgicale.

Expertiza mai arată că, în absenţa secţiei de chirurgie pediatrică, medicul specialist în chirurgie generală trebuia să intervină întrucât tratamentul chirurgical al peritonitei este acelaşi atât la copii, cât şi la adulţi.

La aproape doi ani de la moartea adolescentului Marius Andrei Drăgan, Institutul de Medicină Legală Craiova a finalizat şi ultima parte a raportului de expertiză medico-legală solicitat în cadrul anchetei penale, documentul fiind transmis Parchetului la data de 23 septembrie 2026.

Expertiza privind decesul lui Andrei, adolescentul care şi-a pierdut viaţa după ce medicii de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu au refuzat să îl opereze, reprezenta ultima probă aşteptată de procurori pentru finalizarea anchetei penale, informează, marţi, FACIAS.

În aceste condiţii, reprezentanţii fundaţiei au solicitat procurorilor de caz să precizeze când vor finaliza ancheta penală şi când vor dispune trimiterea în judecată a persoanelor responsabile.

O urgență chirurgicală

Potrivit aceleiaşi surse, raportul IML Craiova confirmă că afecţiunea de care suferea Andrei constituia o urgenţă chirurgicală care îi punea viaţa în pericol şi impunea efectuarea imediată a unei intervenţii chirurgicale, concomitent cu aplicarea măsurilor necesare pentru susţinerea funcţiilor vitale.

„Mai mult, evaluarea de specialitate inclusă în expertiză arată că, în absenţa unui serviciu de chirurgie pediatrică disponibil să efectueze intervenţia în timp util, medicul specialist în chirurgie generală ar fi trebuit să intervină, întrucât tratamentul chirurgical al peritonitei este acelaşi atât în cazul copiilor, cât şi al adulţilor. Asta în timp ce Comisia de Jurisdicţie Profesională a Colegiului Medicilor Gorj a atribuit tragedia morţii lui Andrei managementului defectuos al Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, Serviciului de Ambulanţă Judeţean Gorj şi Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dolj”, adaugă aceeaşi sursă.

FACIAS solicită procurorilor ca ancheta să vizeze nu doar conduita personalului medical implicat direct în îngrijirea adolescentului, ci şi identificarea persoanelor cu atribuţii de conducere şi decizie care, prin neîndeplinirea obligaţiilor legale, ar fi putut contribui la producerea tragediei.

„Eventualele deficienţe de organizare şi management nu pot rămâne simple constatări administrative, fără verificarea responsabilităţii individuale a celor care aveau obligaţia de a asigura funcţionarea corespunzătoare a serviciilor medicale şi de urgenţă. Familiei lui Andrei trebuie să i se facă dreptate şi persoanele responsabile pentru această tragedie trebuie să răspundă. Invocarea unui management defectuos nu poate înlocui identificarea persoanelor ale căror acţiuni sau omisiuni au contribuit la decesul copilului”, afirmă reprezentanţii fundaţiei.

FACIAS solicită finalizarea cu celeritate a anchetei penale şi tragerea la răspundere, în condiţiile legii, a tuturor persoanelor vinovate de moartea lui Andrei Drăgan. Fundaţia a monitorizat îndeaproape acest caz care, deşi a provocat un val de indignare în societatea românească la momentul decesului adolescentului, „a fost treptat dat uitării, odată cu diminuarea atenţiei publice”. FACIAS a menţinut însă acest caz în atenţia autorităţilor, solicitând în mod constant stabilirea responsabilităţilor şi tragerea la răspundere a persoanelor vinovate, mai arată sursa citată.

În februarie 2026, mai mulţi medici din Gorj au fost audiaţi de către poliţişti în dosarul deschis după moartea adolescentului Andrei Drăgan. Audieri în acest caz au mai avut loc şi în trecut, chirurgul Valentin Neagu şi medicul Liliana Puiu Crăciun, care a primit pacientul în urgenţă, fiind citaţi pentru a da declaraţii, potrivit unor surse judiciare.

Anchetă disciplinară şi sancţiuni

Separat de ancheta penală, în aprilie anul trecut, Comisia de cercetare disciplinară care a analizat conduita medicilor care l-au primit pe adolescentul mort de peritonită la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgu Jiu a dat sancţiuni mai degrabă simbolice celor doi medici care ar fi trebuit să acorde îngrijirile corespunzătoare adolescentului.

Conform comisiei de disciplină, doctoriţa Liliana Puiu Crăciun a încălcat prevederile legale care arată că medicul responsabil de tură şi asistentul responsabil de tură sunt obligaţi să consemneze în raport toate problemele din timpul gărzii care afectează desfăşurarea normală a activităţii, indiferent de natura acestora, a încălcat atribuţiile şi sarcinile din fişa postului privind completarea fişelor pacienţilor şi formularelor necesare, activitate efectuată în mod defectuos, şi a încălcat prevederile din fişa postului conform cărora trebuia să informeze corect şi prompt medicul responsabil de gardă sau medicul şef asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii care influenţează desfăşurarea activităţii.

În ceea ce îl priveşte pe chirurgul Valentin Neagu, care a invocat inacţiunea sa în cazul adolescentului prin faptul că nu este chirurg pediatru, comisia a constatat că acesta avea dreptul legal de a interveni în cazul adolescentului în baza prevederii legale conform căreia tinerii cu vârste cuprinse între 15 şi 21 de ani pot beneficia de servicii medicale în orice unitate sanitară.

În urma concluziilor comisiei, managerul spitalului a dispus reducerea salariului de bază cu 10% pentru cei doi medici. În plus, medicul şef al unităţii de primiri urgenţe la care s-a prezentat adolescentul mort după ce a fost plimbat între secţiile spitalului a primit un avertisment scris.

Adolescentul Andrei Drăgan a ajuns, în noiembrie 2024, la Unitatea de Primiri Urgenţe a SJU Târgu Jiu suferind de apendicită. Câteva ore mai târziu - timp în care a fost plimbat între secţiile spitalului - şi după ce medici din Gorj au cerut transferul la un spital din Craiova, adolescentul a murit înainte să fie preluat de ambulanţă.

Chirurgul Valentin Neagu, care era de gardă la SJU Târgu Jiu, a motivat că nu a intervenit în cazul băiatului pentru că pacientul era minor, doctorul susţinând că nu avea competenţa de a opera copii. Într-o discuţie cu conducerea Colegiului Medicilor din România, medicul a precizat că a solicitat transferul pacientului pe motiv că acest caz ”îi depăşeşte competenţa locală”. Pe de altă parte, el s-a descris drept ”un chirurg cu mare experienţă” care, în alte cazuri de urgenţe chirurgicale, a intervenit.