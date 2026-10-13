În acest context, publicația britanică The Independent recomandă Poiana Brașov ca o destinație de schi accesibilă din punct de vedere al bugetului.

Marile domenii de schi din Europa au anunțat deja tarifele pentru noul sezon. De pildă, în Dolomiți, 6 zile de schi vor costa la iarnă, pentru un adult, 453 de euro, cu 7 procente mai mult decât anul trecut. Scumpiri sunt și în Franța, ori Austria.

Matei Laudoniu, coordonator tabere de schi: „Prețurile la cazare s-au majorat cam cu 10% în toată Austria, iar prețurile la ski-pass au crescut cu aproximativ 5-10 euro de persoană pentru ski-pass-ul de 5 zile."

Turist austriac: „E mult, un preț mare, prea mare. Sunt unele pârtii unde nu am avut zăpadă. Clar trebuie să mergi în zonele înalte, peste 2000 de metri altitudine, să găsești zăpadă veritabilă, nu doar artificială."

Poiana Brașov și Sinaia au tarife la jumătate față de concurența din vest și nu au stabilit încă dacă le vor modifica sau nu. Oferă însă o lungime a pârtiilor de 10 ori mai mică și nu pot garanta că vor avea zăpadă suficientă tot timpul.

Laura Fărcășan, directoarea unei agenții de turism: „În Tignes și Val D'Isere se schiază până la 3300 m, inclusiv pe ghețari. Șansele să nu fie zăpadă sunt mici, iar la Serre Chevalier se schiază până la 2800 m, o altitudine relativ mare, însă se schiază până și în Briançon, care face parte din patrimoniul UNESCO."

Publicația The Independent recomandă Poiana Brașov celor care doresc o vacanță ceva mai ieftină. Prețurile sunt mai mici la noi față de ale străinilor, atât la lecțiile de schi, cât și în hoteluri și restaurante.

O căutare pe una dintre marile platforme de rezervări arată că și în vârf de sezon, poți găsi în Poiana Brașov o cameră care costă, pentru 6 nopți, mai puțin de 400 de euro. The Independent le sugerează turiștilor să se cazeze și mai ieftin, în Brașov, de unde pot merge cu autobuzul în Poiană.