UE ar putea amâna cu zece ani introducerea de taxe pe carburanții pentru avioane și nave

Stiri externe
01-09-2025 | 17:55
Tipuri de avioane comerciale de pasageri. Singurul turbojet de linie care are aripioare în formă de L
Shutterstock

Statele membre ale Uniunii Europene analizează amânarea, cu 10 ani, a datei la care ar urma să fie introduse taxe la nivelul întregului bloc comunitar pentru carburanţii folosiţi de avioane şi nave.

autor
Lorena Mihăilă

Decizia este analizată în contextul în care în prezent se chinuie să finalizeze o reformă mai veche a taxelor pe energie, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters.

În 2021, Comisia Europeană a propus o revizuire a normelor privind impozitarea energiei, pentru a le alinia cu eforturile destinate limitării efectelor schimbărilor climatice.

Printre măsurile preconizate se număra o introducere treptată de taxe pentru carburanţii care emit CO2 destinaţi avioanelor şi vapoarelor, care scapă în prezent de taxele la nivelul UE.

Guvernele s-au opus modificărilor, şi acum analizează o amânare, timp de zece ani, perioadă în care carburanţii pentru avioane şi vapoare vor beneficia de actuala excepţie, arată o propunere de negociere a UE, consultată de Reuters.

Citește și
avioane f-35
The Times: Europenii îi cer lui Donald Trump să trimită avioane F-35 în România pentru a proteja Ucraina

„În 2035, Comisia ar trebui să examineze posibilitatea taxării navigaţiei aeriene şi maritime şi să propună amendamente la această Directivă, acolo unde este adecvat", se precizează în documentul menţionat.

Ce aeronave și ambarcațiuni ar putea fi vizate de taxe

Diplomaţii ţărilor UE vor discuta propunerea de compromis la o reuniune care va avea loc, vineri, la Bruxelles.

Doar aeronavele mici, cu maximum 19 locuri şi bărcile folosite pentru "navigaţia privată de agrement" ar putea fi vizate de taxele minime ale UE, înainte de expirarea celor 10 de ani, se menţionează în document. Scutirea este destinată "menţinerii poziţiei competitive a companiilor din UE", se arată în documentul citat.

UE aplică deja taxe minime la alţi combustibili, precum electricitatea sau benzină utilizată de automobile. Activiştii de mediu cer de mult tip modificarea regimului fiscal pentru promovarea combustibililor mai curaţi, în dauna celor mai poluanţi şi mai ineficienţi energetic.

Însă modificarea politicii fiscale a UE este extrem de dificilă pentru că este nevoie de aprobarea unanimă a tuturor ţărilor UE. Statele care au industrii mari de shipping, precum şi cele unde turismul reprezintă un sector important s-au opus modificărilor, au dezvăluit diplomaţii europeni.

O propunere anterioară, care viza scutirea temporară a ţărilor insulare, precum Irlanda şi Malta, dar şi a statelor care au insule, cum este Spania, a eşuat, de asemenea, să strângă suficient sprijin în rândul guvernelor.

Cel mai recent document a fost elaborat de Danemarca, ţara care deţine preşedinţia rotativă a UE. Un purtător de cuvânt a preşedinţiei daneze a spus că obiectivul este ca ţările membre să ajungă la un acord cu privire la modificarea politicii fiscale în luna noiembrie.

Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa

Sursa: Agerpres

Etichete: uniunea europeana, avion, taxa de poluare,

Dată publicare: 01-09-2025 17:55

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
NEWS ALERT Ianis Hagi s-a decis și semnează până la urmă în Turcia! Condiția pusă de „Prinț”
Citește și...
Ce i-au cerut liderii UE lui Trump să trimită pe teritoriul României ca viitoare garanții de securitate pentru Ucraina
Stiri actuale
Ce i-au cerut liderii UE lui Trump să trimită pe teritoriul României ca viitoare garanții de securitate pentru Ucraina

Liderii europeni i-ar fi cerut președintelui Trump să disloce pe teritoriul nostru avioane de luptă F-35 ca viitoare garanții de securitate pentru Ucraina.

The Times: Europenii îi cer lui Donald Trump să trimită avioane F-35 în România pentru a proteja Ucraina
Stiri externe
The Times: Europenii îi cer lui Donald Trump să trimită avioane F-35 în România pentru a proteja Ucraina

Ţări europene vor ca președintele SUA Donald Trump să trimită avioane de vânătoare americane în România, ca parte a garanţiilor de securitate pentru încheierea războiului din Ucraina, potrivit informaţiilor obţinute de publicaţia britanică „The Times”.

VIDEO. Cum s-a prefăcut Vladimir Putin că nu aude întrebările incomode ale presei: ”Veți înceta să mai ucideți civili?”
Stiri externe
VIDEO. Cum s-a prefăcut Vladimir Putin că nu aude întrebările incomode ale presei: ”Veți înceta să mai ucideți civili?”

Aeronava președintelui rus Vladimir Putin a aterizat vineri pe pământ american escortată de avioane F-35. ”Trump i-a întins covorul roșu lui Putin,” - a scris presa occidentală.

Coliziune între două avioane easyJet pe aeroportul din Manchester. Zboruri suspendate temporar
Stiri externe
Coliziune între două avioane easyJet pe aeroportul din Manchester. Zboruri suspendate temporar

Zborurile au fost suspendate pentru scurt timp vineri dimineaţă pe aeroportul din Manchester, după ce două avioane ale companiei easyJet s-au ciocnit, atingându-se cu aripile în timp ce rulau pe pistă pentru decolare.

”Prietenie fără limite”, doar de fațadă. Rusia a confiscat avioane și mărfuri din China de sute de milioane de dolari
Stiri externe
”Prietenie fără limite”, doar de fațadă. Rusia a confiscat avioane și mărfuri din China de sute de milioane de dolari

Firmele de leasing din China înregistrează pierderi de sute de milioane de dolari din cauza bunurilor confiscate de Rusia. Kremlinul a reținut mai multe avioane și mărfuri exportate, în ciuda ”prieteniei fără limite” clamate oficial de Putin și Xi.  

Recomandări
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”
Stiri Politice
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost primită, luni, de preşedintele Nicuşor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu din Constanța.

PSD anunță că „a fost acceptat” amendamentul privind impozitarea „multinaționalelor” din România cu 1%
Stiri Politice
PSD anunță că „a fost acceptat” amendamentul privind impozitarea „multinaționalelor” din România cu 1%

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după şedinţa coaliţiei, că a fost acceptat amendamentul lor pentru multinaţionale, respectiv păstrarea impozitului de 1%.

Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: „Vă rugăm să nu ne blamaţi
Stiri actuale
Sindicatele din Educaţie vor boicota începutul de an şcolar: „Vă rugăm să nu ne blamaţi"

Sindicatele din Educaţie reamintesc că pe 8 septembrie vor boicota începutul de an şcolar, vor picheta sediul Executivului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 01 Septembrie 2025

48:13

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28