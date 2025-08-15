Coliziune între două avioane easyJet pe aeroportul din Manchester. Zboruri suspendate temporar

Stiri externe
15-08-2025 | 12:16
avion
Getty

Zborurile au fost suspendate pentru scurt timp vineri dimineaţă pe aeroportul din Manchester, după ce două avioane easyJet s-au ciocnit, atingându-se cu aripile în timp ce rulau pe pistă pentru decolare.

autor
Sabrina Saghin

Cele două avioane zburau spre Paris şi respectiv Gibraltar. Ele s-au ciocnit în jurul orei locale 6:30, dar au reuşit să se întoarcă la locul de staţionare, unde toţi pasagerii au debarcat. Nu au fost raportate victime.

Un purtător de cuvânt al aeroportului din Manchester a confirmat că avioanele s-au lovit între aripi în timp ce rulau pe pistă.

„Am suspendat operaţiunile pentru scurt timp, în timp ce se evalua dacă pot reveni la locul de staţionare, ceea ce au reuşit să facă, astfel încât operaţiunile au fost reluate după câteva minute”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Tynisha Chaudhry, care se afla în zborul spre Gibraltar împreună cu partenerul ei, a comparat coliziunea cu un accident de maşină.

Citește și
avion
Procurorii cercetează posibile infracțiuni prevăzute de Codul Aerian, după accidentul aviatic de la Arad, soldat cu doi morți

„Am simţit cum tot avionul a tremurat – a fost o lovitură puternică”, a declarat ea pentru BBC.

Ea a relatat că „multe maşini de pompieri” şi alte echipaje de siguranţă se aflau la faţa locului, în timp ce pasagerii aşteptau la bord în timpul inspecţiilor.

EasyJet a declarat că a fost lansată o anchetă imediată pentru a înţelege ce s-a întâmplat. Un purtător de cuvânt a declarat: „EasyJet poate confirma că vârfurile aripilor a două aeronave au intrat în contact în timp ce rulau pe pista aeroportului din Manchester în această dimineaţă. Aeronavele s-au întors la locul de staţionare pentru a debarca pasagerii, cărora li s-au oferit vouchere pentru băuturi răcoritoare, în timp ce se organizează aeronave de înlocuire pentru a opera zborurile. Ne cerem scuze clienţilor pentru întârzierea zborurilor. Siguranţa pasagerilor şi a echipajului nostru este prioritatea noastră absolută”, a dat asigurări compania aeriană.

Zborurile implicate erau EZY2267 de la Manchester la Gibraltar şi EZY2117 de la Manchester la Paris Charles de Gaulle.

Unii pasageri au postat fotografii ale incidentului pe reţelele sociale, unul dintre ei menţionând: „Călătoria la Disney Paris a început bine la #Manchesterairport #easyjet”.

O zi de vineri la mijlocul lunii august este o zi aglomerată pentru toate aeroporturile din Marea Britanie, dar panoul de plecări în timp real de la aeroportul din Manchester nu părea să indice întârzieri prea mari cauzate de incident, notează The Guardian.

Sursa: News.ro

Etichete: avion, accident aviatice,

Dată publicare: 15-08-2025 12:16

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV | Scandalos! Ce au scandat ultrașii kosovari în timpul meciului Drita – FCSB
EXCLUSIV | Scandalos! Ce au scandat ultrașii kosovari în timpul meciului Drita – FCSB
Citește și...
Un telefon a supraviețuit unei căderi de peste 800 de metri dintr-un avion. Cum a reușit proprietara să-l găsească intact
Stiri Diverse
Un telefon a supraviețuit unei căderi de peste 800 de metri dintr-un avion. Cum a reușit proprietara să-l găsească intact

O femeie din Germania și-a scăpat iPhone-ul 16 Pro dintr-un avion, iar telefonul a căzut de la peste 800 de metri înălțime. Spre surprinderea ei, dispozitivul a fost găsit complet intact, fără nicio zgârietură sau fisură.

Procurorii cercetează posibile infracțiuni prevăzute de Codul Aerian, după accidentul aviatic de la Arad, soldat cu doi morți
Stiri actuale
Procurorii cercetează posibile infracțiuni prevăzute de Codul Aerian, după accidentul aviatic de la Arad, soldat cu doi morți

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara au deschis un dosar pentru infracţiuni prevăzute de Codul Aerian, după accidentul aviatic de sâmbătă, când un avion ultrauşor s-a prăbuşit în curtea unei fabrici din Arad.

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit
Stiri actuale
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad.

Recomandări
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Protest pro-Ucraina și împotriva celor doi lideri în orașul în care are loc summitul
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Protest pro-Ucraina și împotriva celor doi lideri în orașul în care are loc summitul

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Ilie Bolojan, prezent în Constanța, de Ziua Marinei. Nicușor Dan nu a participat. Programul evenimentelor din acest an
Stiri actuale
Ilie Bolojan, prezent în Constanța, de Ziua Marinei. Nicușor Dan nu a participat. Programul evenimentelor din acest an

Forţele Navale Române marchează, în 15 august, cea de-a 123-a ediţie a Zilei Marinei Române printr-o serie de evenimente, organizate în Constanţa, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galaţi şi Bucureşti, pentru a promova valorile şi tradiţiile marinarilor militari.

Captură de cocaină de 3,5 milioane de euro, în Sibiu. Drogurile au fost găsite în autorulota unor sârbi. VIDEO
Stiri Justitie
Captură de cocaină de 3,5 milioane de euro, în Sibiu. Drogurile au fost găsite în autorulota unor sârbi. VIDEO

Peste 66 de kilograme de cocaină, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, au fost găsite într-o autorulotă localizată în judeţul Sibiu, două persoane fiind reţinute, informează, vineri, Poliţia Română.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 August 2025

48:45

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12