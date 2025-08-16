GALERIE FOTO. Cum l-a așteptat Donald Trump cu covorul roșu pe Vladimir Putin, acuzat de crime de război

Întâlnirea mult așteptată din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin este considerată un eșec de mulți analiști de politică externă, în condițiile în care acolo nu a fost luată nicio decizie importantă privind războiul din Ucraina.

Summit-ul a durat aproape trei ore, iar cei doi lideri au venit în faţa presei doar pentru a face o declaraţie de presă comună, care a durat câteva minute, fără a răspunde la întrebările jurnaliştilor, în ciuda aşteptărilor foarte mari în acest sens.

Cei doi lideri nu au anunţat nimic concret în privinţa Ucrainei.

Trump a spus după întâlnire că el şi Putin „au făcut unele progrese” în discuţiile lor, dar a adăugat că „nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”.

Mai mult, Trump l-a așteptat cu covorul roșu pe Vladimir Putin și l-a și aplaudat. La începutul lunii februarie 2025, oficialii Uniunii Europene au anunțat că ”au pus bazele” unui tribunal special care să judece Rusia și pe Putin pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei.

De asemenea, Curtea Penală Internațională sau CPI, cu sediul la Haga, în Olanda, a emis la 17 martie 2023 mandate de arestare împotriva lui Putin și a ombudsmanului rus pentru copii, Maria Lvova-Belova. Aceștia sunt acuzați de o crimă de război: deportarea a mii de copii din Ucraina în Rusia începând cu 24 februarie 2022.

Iată o GALERIE FOTO cu liderii celor două mari puteri, Statele Unite și Federația Rusă:

