Ce se întâmplă cu salariile în Bulgaria după ce a trecut la moneda euro. Schimbarea a avut loc imediat

02-01-2026 | 10:47
Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria a trecut oficial la moneda euro, schimbare care a adus deja o serie de modificări importante pentru populație și mediul de afaceri.

Până la finalul lunii ianuarie, plățile pot fi făcute atât în leva, cât și în euro, iar restul va fi acordat, de regulă, în euro, cu excepția situațiilor în care nu există numerar suficient, caz în care acesta poate fi oferit în leva și stotinki.

Leva va putea fi schimbată pe termen nelimitat la sucursalele băncilor, iar oficiile poștale din localitățile mai mici vor asigura, la rândul lor, servicii de schimb valutar. Persoanele fizice pot schimba zilnic până la 10.000 de leva, dintre care maximum 1.000 de leva pot fi preschimbați pe loc, în timp ce sumele mai mari vor fi eliberate după o procedură scurtă, în termen de trei până la cinci zile lucrătoare.

De asemenea, toate conturile bancare denominate în leva vor fi convertite automat în euro, la cursul oficial de 1 euro pentru 1,95583 leva.

Odată cu schimbarea monedei, intră în vigoare bugetul de prelungire pentru 2026. Până la adoptarea unui nou buget de stat, guvernul are dreptul să cheltuiască lunar o douăsprezecea parte din bugetul pentru 2025, menținând disciplina fiscală în perioada de tranziție.

Salariul minim crește la 1.213 leva, echivalentul a 620,20 euro pe lună, de la 1.077 leva. Salariul minim pe oră este acum de 7,31 leva, sau 3,74 euro. În același timp, pragul de sărăcie este stabilit la 764 leva, sau 390,63 euro, marcând o ușoară ajustare față de precedentul prag de 638 leva, potrivit Novinite.

„Aceste schimbări marchează începutul unui nou capitol economic și legislativ în Bulgaria, adoptarea monedei euro, ajustările salariale, măsurile de protecție a mediului și revizuirea costurilor serviciilor modelând viața de zi cu zi atât a cetățenilor”, cât și a întreprinderilor”, mai notează sursa citată.

Sursa: Novinite

