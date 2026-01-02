Cum a arătat prima zi în Bulgaria după trecerea la euro. Reacțiile comercianților când clienții vor să achite cu noua monedă

Bulgaria a trecut la Euro de la 1 ianuarie, însă mulți comercianți nu s-au pregătit pentru schimbare. Clienții care au vrut să plătească în moneda europeană au avut o surpriză: fie li s-a spus să achite în leva, fie au primit restul în moneda bulgară.

„Nu-mi da euro-ul ăla, n-am ce să-ți dau restul! Lucrez cu leva!”

Așa îi răspunde vânzătoarea Nelly, de la singura tarabă deschisă pe 1 ianuarie în piața de pe strada Mladezhka din Plovdiv, unui client care vrea să cumpere pere și scoate o bancnotă de 10 euro. O pune lângă lăzile cu fructe, dar vânzătoarea spune că nu are monedă europeană, relatează 24 Chasa.

„Lucrez cu leva, domnule”, repetă Nelly politicos, dându-i două pere pentru 3,70 leva. Clientul este nevoit să scoată din nou mâna în portofel și să plătească cu o bancnotă de cinci leva. Femeia îi dă rest 1,30 leva.

„Speram doar să fac prima mea achiziție în euro și nu s-a întâmplat”, a comentat bărbatul. Nelly, o femeie cu bune maniere, își cere scuze.

„Nu suntem pregătiți pentru acest tip de plată. Fiica mea este casieriță într-un magazin din satul Parvenets, din regiunea Plovdiv. M-a sunat mai devreme: «Mamă, e oribil! O femeie în vârstă face cumpărături, casa de marcat arată suma de 17 euro, iar ea îmi dă 17 leva și nu vrea să înțeleagă. Cum o să ne descurcăm?»”, povestește Nelly.

Pe întreaga stradă „Mladezhka” din Plovdiv, aproape toate magazinele sunt închise pe 1 ianuarie. Principalul supermarket este însă deschis. Cu toate acestea, casierii par vizibil îngrijorați.

„E o nebunie. Nu avem bancnote euro disponibile și suntem nevoite să lucrăm cu leva”, explică una dintre casiere.

În acel moment, o clientă înmânează 20 de euro pentru cumpărăturile sale și așteaptă restul în aceeași monedă. „De ce nu v-ați pregătit, din moment ce știm de mult că euro va deveni moneda oficială în țara noastră de la 1 ianuarie?”, întreabă femeia. Casiera o îndrumă să se adreseze proprietarilor lanțului de supermarketuri.

Colega ei deschide sertarul casei de marcat. „Nu avem mai mult de 20–30 de euro. Sunt doar câțiva cenți, ici și colo, dar nu suntem pregătiți să lucrăm cu ei astăzi”, explică femeia, vizibil îngrijorată. Ea recunoaște că situația este dificilă, deoarece nu pot refuza clienții care doresc să plătească numerar în euro, iar apoi sunt necesare calcule complicate pentru a oferi restul în leva.

Potrivit vânzătoarelor, primele săptămâni — și chiar luni — vor fi extrem de dificile.

În fața magazinului, câțiva bărbați comentează cu entuziasm că, într-un fel, situația este mai ușor de gestionat în supermarketuri, deoarece casele de marcat sunt configurate să afișeze sumele atât în leva, cât și în euro.

„Du-te la piață și cumpără două kilograme de roșii și vezi cum îți calculează restul la tarabă”, sfătuiește unul dintre ei.

Spre deosebire de magazine și piețe, bancomatele distribuie deja bancnote euro, deși există unele dificultăți în special cu bancnota de 5 euro.

Taximetriștii din Plovdiv lucrează, deocamdată, în mare parte cu leva. „În ajunul Anului Nou am încasat doar leva. Va mai dura ceva timp până ne vom adapta complet la noua monedă”, explică unul dintre ei.

