Ce i-au cerut liderii UE lui Trump să trimită pe teritoriul României ca viitoare garanții de securitate pentru Ucraina

Stiri actuale
21-08-2025 | 19:34
Liderii europeni i-ar fi cerut președintelui Trump să disloce pe teritoriul nostru avioane de luptă F-35 ca viitoare garanții de securitate pentru Ucraina.

autor
Daniel Nițoiu

Informația a fost dezvăluită în presa britanică, după o întâlnire a șefilor Apărării din NATO. Ministerul Apărării de la noi a transmis că România este pregătită să ofere sprijin dacă va fi luată această hotărâre la nivelul Alianței.

Șefii Apărării din Marea Britanie, Germania, Franța, Italia și Finlanda s-au întâlnit la Washington cu generalul Dan Caine, omologul lor american. Ar fi discutat despre garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina.

Jurnaliștii de la The Times scriu că liderii militari europeni au cerut Statelor Unite să disloce avioane de luptă F-35 la baza Mihail Kogălniceanu din România, să ofere acces la sateliții săi de supraveghere terestră, dar și să permită folosirea avioanelor de spionaj britanice în Marea Neagră și înzestrarea Ucrainei cu sisteme de apărare antiaeriană Patriot și NASAMS din Norvegia.

Gen. (r) Constantin Ciorobea, contraamiral de flotilă: „Aceste garanții de securitate trebuie privite în ansamblul lor. Ele înseamnă mijloace de supraveghere și cercetare, mijloace de lovire, a se vedea F-35 și, probabil, gruparea de forțe terestre. Dar înseamnă și partea de logistică ce trebuie asigurată pentru toate. Și atunci baza Mihail Kogălniceanu reprezintă un fel de contribuție a României la garanțiile de securitate pentru Ucraina. În viitorul apropiat, după... să vedem ce va fi, o încetare a focului, Doamne ajută să fie un tratat de pace între cele două părți, nu vor intra pentru o perioadă foarte îndelungată în bazinul Mării Negre, mă refer la altele decât ale țărilor riverane, și atunci România va trebui să asigure inclusiv aceste nave care să meargă, în momentul în care avioanele și dronele văd ceva pe mare, să meargă să vadă ce e acolo”.

Nicolae Crețu
Comandantul Bazei 57 Aeriene „Mihail Kogălniceanu” a fost audiat. Ce acuzații i se aduc

Acum, baza militară de la Mihail Kogălniceanu adăpostește aproximativ 1.500 de militari americani și mai multe elicoptere Black Hawk. Aflată în proces de modernizare, cu lucrări de 2,5 miliarde de euro, baza NATO va fi transformată radical și va deveni, până în 2040, una dintre cele mai mari din Europa. Modernizarea pistelor va fi cu atât mai importantă cu cât România va opera propriile avioane F-35 pe care le va cumpăra de la SUA cu peste 6 miliarde de dolari.

Ministerul Apărării Naționale a transmis că, dacă aceste decizii vor rămâne definitive la nivel NATO și UE, România este pregătită să ofere sprijin prin infrastructura militară aeriană pe care o deține.

Sursa: Pro TV

