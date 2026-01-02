Ce au răspuns europenii întrebați dacă vor ca Ucraina să câștige războiul și să primească ajutooare pe termen nelimitat

Stiri externe
02-01-2026 | 11:40
Oameni pe strada
Shutterstock

Europa este împărţită între a continua să sprijine Ucraina sau a încuraja o pace negociată. Aproape două treimi din populaţia Regatului Unit (70 %), Spaniei (66 %) şi Poloniei (65 %) afirmă că doreşte ca Ucraina să câştige războiul.

autor
Sabrina Saghin

Europenii suspectează că Donald Trump doreşte ca Rusia să câştige, conform ultimei ediţii a European Political Monthly a YouGov.

În timp ce discuţiile privind încheierea războiului din Ucraina continuă să se prelungească, se pare că în ultima perioadă a apărut un nou impuls pentru asigurarea încetării luptelor.

Luna trecută, Donald Trump a lansat un plan în 28 de puncte pentru pace în Ucraina, urmat la rândul său de o contrapropunere din partea Marii Britanii, Franţei şi Germaniei.

Acum, ultima ediţie a European Political Monthly a YouGov, care examinează atitudinile publice din Franţa, Germania, Italia, Spania şi Polonia – precum şi date comparative din Marea Britanie – a extras o serie de propuneri din ambele documente şi a întrebat europenii dacă le consideră acceptabile sau inacceptabile pentru un acord de pace.

Citește și
vladimir putin
Rusia susține că a găsit noi dovezi că Ucraina a încercat să atace reședința lui Putin și i le va trimite lui Trump

De departe cea mai populară – dar şi cea mai puţin probabilă – este ca reconstrucţia Ucrainei să fie finanţată de Rusia, o caracteristică a propunerilor europene de pace. Acest element a primit scoruri nete de acceptabilitate cuprinse între +43 şi +67 în fiecare ţară sondată.

Singura altă condiţie potenţială a acordului de pace despre care s-a întrebat şi care este, de asemenea, acceptabilă în toate ţările (între +13 şi +53) este propunerea ca Ucraina să fie eligibilă pentru aderarea la UE şi să beneficieze de acces preferenţial pe termen scurt la piaţa europeană în timp ce această cerere este evaluată, o caracteristică comună atât planului american, cât şi celui european.

În ceea ce priveşte termenii acordului de pace consideraţi inacceptabili în toate ţările, aceştia includ excluderea Ucrainei din NATO, invitarea Rusiei înapoi în G8, limitarea armatei ucrainene la 600.000 de soldaţi, amnistia pentru toate părţile implicate în conflict şi permiterea Rusiei să păstreze teritoriile capturate.

Deşi britanicii sunt, în general, cei mai susceptibili să se opună acestor condiţii ale acordului de pace, există o excepţie: germanii se dovedesc a fi de departe cei mai susceptibili să considere că amnistia pentru crimele de război este inacceptabilă, cu -53, comparativ cu -16 şi -32 în alte ţări.

Italienii, în schimb, se numără, de obicei, printre cei mai dispuşi să considere aceste condiţii acceptabile.

Europenii mai doresc ca Ucraina să câştige? Şi sunt dispuşi să sprijine Ucraina până când aceasta va câştiga?

Aproape două treimi din populaţia Regatului Unit (70 %), Spaniei (66 %) şi Poloniei (65 %) afirmă că doreşte ca Ucraina să câştige războiul şi că le pasă foarte mult sau destul de mult de acest lucru, la fel ca majoritatea germanilor (54 %).

Cu toate acestea, procentul scade la doar 40 % în Franţa şi la doar 33 % în Italia.

Deşi europenilor s-ar putea să nu le placă ideea ca Rusia să rămână în controlul teritoriului ucrainean, asta nu înseamnă că nu sunt dispuşi să o accepte.

Marea Britanie este singura ţară care pare să fie mai dispusă să sprijine Ucraina până când aceasta va învinge Rusia, 48% dintre britanici afirmând acest lucru, faţă de 24% care ar prefera să încurajeze o soluţionare negociată a conflictului, chiar dacă aceasta ar lăsa Rusia în controlul teritoriului cucerit.

Polonezii sunt puţin mai înclinaţi să susţină continuarea luptei, cu un procent mult mai mic, de 38%, în timp ce 32% preferă o înţelegere negociată.

Italienii, în schimb, sunt cei mai înclinaţi să susţină o soluţionare diplomatică a conflictului, cu 53%, doar 20% fiind dispuşi să continue să susţină Ucraina pe termen nelimitat.

Donald Trump doreşte ca Ucraina să câştige? Europenii bănuiesc că nu

Termenii acordului SUA au fost în general consideraţi ca reflectând îndeaproape cererile Rusiei, iar de mult timp există suspiciuni că Donald Trump este mult mai drăguţ faţă de Vladimir Putin din Rusia decât faţă de Volodimir Zelenski din Ucraina.

Într-adevăr, sondajul arată că europenii tind să creadă că preşedintele SUA doreşte ca Rusia să câştige războiul, 48-52% dintre britanici, francezi, italieni şi spanioli afirmând acest lucru*. O majoritate relativă de polonezi sunt de aceeaşi părere, 37% dintre ei.

Între 17% şi 29% din populaţia fiecărei ţări consideră că Trump nu are nicio preferinţă în ceea ce priveşte câştigătorul războiului; în fiecare ţară, acest procent este mai mare decât numărul celor care cred că el doreşte ca Ucraina să câştige (7-16%).

Europenii cred că Rusia va invada din nou Ucraina în decursul unui deceniu

Deşi mulţi europeni îşi doresc un acord de pace, există şi suspiciuni puternice că Rusia nu are intenţia de a-l respecta pe termen lung. Între 45 % şi 72 % dintre europeni consideră că Rusia ar invada din nou Ucraina în decursul unui deceniu dacă ţara ar accepta un acord de pace.

De fapt, mulţi cred că Rusia intenţionează să atace şi alte ţări europene în următorii 10 ani; doar în Italia această previziune nu este cea mai răspândită.

Europenii susţin trimiterea de soldaţi pentru menţinerea păcii în Ucraina?

O propunere foarte mediatizată în urma acordului de pace este ca forţele europene de menţinere a păcii să fie staţionate în Ucraina. Propunerea are sprijinul majorităţii în Spania (63%) şi în Regatul Unit (56%), dar celelalte ţări sunt în mare parte divizate.

Este SUA un partener NATO de încredere?

Următoarele ţinte ale Rusiei în Europa ar fi probabil statele baltice, toate membre NATO. În cazul în care Rusia ar invada Letonia, Lituania şi/sau Estonia, opinia europeană este împărţită cu privire la faptul dacă SUA şi-ar onora sau nu obligaţiile NATO şi ar veni în ajutorul acestora.

Polonezii sunt cei mai optimişti, 50% dintre ei crezând că SUA ar face acest lucru, urmaţi de 47% dintre spanioli. Cu toate acestea, italienii, germanii şi francezii sunt în mare parte împărţiţi, în timp ce britanicii sunt în general pesimişti: 45% se aşteaptă ca SUA să nu respecte angajamentul asumat în temeiul articolului 5 din Tratatul NATO de a-şi proteja membrii, în timp ce doar 27% sunt optimişti.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, NATO, donald trump,

Dată publicare: 02-01-2026 11:09

Articol recomandat de sport.ro
O personalitate celebră, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția în noaptea de Revelion: ”Suntem șocați”
O personalitate celebră, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția în noaptea de Revelion: ”Suntem șocați”
Citește și...
Rusia a înmânat SUA dovezi despre presupusa tentativă de atac ucrainean asupra lui Putin. Cum răspunde Ucraina
Stiri externe
Rusia a înmânat SUA dovezi despre presupusa tentativă de atac ucrainean asupra lui Putin. Cum răspunde Ucraina

Un înalt oficial militar rus a înmânat, joi, unui ataşat militar american ceea ce a susţinut că este o parte dintr-o dronă ucraineană conţinând date care ar dovedi că armata ucraineană a vizat săptămâna aceasta reşedinţa prezidenţială rusă.

Rusia susține că a găsit noi dovezi că Ucraina a încercat să atace reședința lui Putin și i le va trimite lui Trump
Stiri externe
Rusia susține că a găsit noi dovezi că Ucraina a încercat să atace reședința lui Putin și i le va trimite lui Trump

Rusia susține că a decodat datele unei drone ucrainene doborâte și acuză Kievul că ar fi vizat o reședință prezidențială folosită de Vladimir Putin.

Decizia luată de Rusia la început de an. Măsura vizează finanțarea războiului și pune presiune pe populație
Stiri externe
Decizia luată de Rusia la început de an. Măsura vizează finanțarea războiului și pune presiune pe populație

Începutul lui 2026 aduce în Rusia majorarea TVA de la 20% la 22%, pentru a ajuta la finanţarea războiului din Ucraina, sporind presiunile cu care se confruntă bugetele gospodăriilor, transmite DPA.

Recomandări
Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România
Stiri Politice
Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România

Investiţiile publice vor fi motorul principal de creştere în 2026, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune şi investiţii consistente în infrastructură, energie şi dezvoltare locală, spune ministrul Finanţelor.

Început de an friguros. Meteorologii anunţă temperaturi mai scăzute decât de obicei și precipitații excedentare
Vremea
Început de an friguros. Meteorologii anunţă temperaturi mai scăzute decât de obicei și precipitații excedentare

Meteorologii au emis, vineri, estimările pentru perioada 05.01.2026 - 02.02.2026, care arată temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, săptămâna viitoare, în mai multe regiuni ale ţării.

Corespondență ProTV din Crans-Montana. Autoritățile au început audierea martorilor și verifică filmările din telefoane
Stiri externe
Corespondență ProTV din Crans-Montana. Autoritățile au început audierea martorilor și verifică filmările din telefoane

Tragedia din stațiunea elvețiană Crans-Montana, care se aseamănă izbitor cu infernul de acum 10 ani din clubul Colectiv, a creat o undă de șoc în toată lumea.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28