Două persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon într-o locuință din Bistrița. Intervenția de urgență a pompierilor

Două persoane au suferit, vineri, intoxicate cu monoxid de carbon într-o locuinţă din Bistriţa, fiind necesară intervenţia mai multor echipaje.

Măsurătorile pompierilor au arătat niveluri ridicate de monoxid de carbon, iar verificările echipelor distribuitorului de gaz arată o defecţiune la tubulatura de evacuare a gazelor arse.

”În urmă cu puţin timp, prin apel la nr. unic 112, UPU SMURD Bistriţa a semnalat un caz de intoxicaţie cu monoxid de carbon, persoana fiind aflată în observaţie medicală”, a transmis, vineri, ISU Bistriţa-Năsăud.

Potrivit pompierilor, la adresa din municipiul Bistriţa se mai află două persoane, cărora le-a fost recomandat să aerisească imediat încăperile, să evacueze locuinţa şi să oprească centrala termică.

Pompierii au întrerupt gazul în locuință

Echipajul de pompieri a procedat la întreruperea alimentării cu gaz a locuinţei. La faţa locului a sosit şi echipajul operatorului de distribuţie gaze pentru verificări suplimentare.

”În urma monitorizărilor efectuate cu aparatura din dotare, pompierii militari au identificat prezenţa monoxidului de carbon în interiorul locuinţei, inclusiv în încăperea unde era amplasată centrala termică. Ulterior, echipajul de la distribuitorul de gaz a constatat existenţa unei defecţiuni la tubulatura de evacuare a gazelor arse, motiv pentru care a dispus oprirea centralei termice şi sigilarea contorului de gaz”, au precizat pompierii.

De asemenea, a fost alocat un echipaj de prim ajutor pentru transportul unei alte persoane care se afla în locuinţă, aceasta fiind preluată şi transportată la UPU SMURD pentru investigaţii medicale de specialitate.

”Pentru prevenirea unor astfel de situaţii, recomandăm cetăţenilor să asigure aerisirea corespunzătoare a spaţiilor în care funcţionează aparate de încălzire, să verifice periodic centralele termice şi coşurile de evacuare a gazelor arse, să nu utilizeze aparate defecte sau improvizate şi să monteze detectoare de monoxid de carbon în locuinţe. De asemenea, orice simptom precum ameţeală, greaţă sau dureri de cap apărute în timpul funcţionării surselor de încălzire trebuie tratat cu maximă seriozitate, prin evacuarea imediată a încăperilor şi apelarea numărului de urgenţă 112”, recomandă pompierii.

