”Prietenie fără limite” de fațadă. Rusia a confiscat avioane și mărfuri din China de sute de milioane de dolari

Firmele de leasing din China înregistrează pierderi de sute de milioane de dolari din cauza bunurilor confiscate de Rusia. Kremlinul a reținut mai multe avioane și mărfuri exportate, în ciuda ”prieteniei fără limitate” clamate oficial de Putin și Xi.

Firmele de leasing chineze înregistrează pierderi uriașe după ce avioanele lor au fost reținute în Rusia de autorități, iar numeroase exporturi de marfă din China au fost, de asemenea, confiscate în temeiul interdicției Moscovei asupra bunurilor care ar putea ajuta efortul de război al Ucrainei, scrie South China Morning Post (SCMP).

Toate aceste probleme vin pe fondul declarațiilor oficiale repetate, care reafirmă ”prietenia fără limite” dintre Rusia și China. Pe de altă parte, Beijingul este acuzat că sprijină măcar indirect, dacă nu chiar direct, eforturile de război ale Rusiei în Ucraina.

Companiile chineze de leasing de aeronave au devenit ultimele victime ale războiului prelungit din Ucraina, după ce o firmă a dezvăluit că a primit despăgubiri de asigurare în valoare de 23 de milioane de dolari americani pentru trei avioane reținute în Rusia și care nu au fost niciodată returnate - parte a unui val de active chinezești confiscate de Kremlin în ultimii ani.

AVMAX, o filială deținută de Shanhe Intelligent, cu sediul în Guangdong, a închiriat aeronavele unor clienți ruși în baza a trei contracte, potrivit unui document bursier publicat săptămâna aceasta.

Avioanele erau aparate cu turbopropulsoare, dezvoltate de De Havilland Canada - o filială a producătorului canadian de avioane Bombardier - și închiriate companiilor aeriene rusești Yakutia Airlines și Aurora JSC. Două dintre contracte expiraseră deja anul trecut.

Pierderi de sute de milioane de dolari pentru o singură firmă, căreia Rusia i-a confiscat avioanele

De la izbucnirea războiului din Ucraina, în februarie 2022, AVMAX a făcut mai multe încercări de a recupera aeronavele închiriate pe fondul sancțiunilor occidentale asupra sectorului aviatic rusesc. „În ciuda negocierilor și eforturilor de recuperare în curs, compania nu a reușit să recupereze cu succes avioanele afectate”, a declarat AVMAX.

Situația AVMAX nu este un caz izolat. Filiala unei companii cu sediul în Zhejiang, Airwork, a avut, de asemenea, șase aeronave cargo Boeing 757 reținute în Rusia, după ce a cerut rezilierea contractelor de leasing și returnarea avioanelor sale în 2022.

Airwork a suferit pierderi totale de sute de milioane de dolari după ce a recuperat o singură aeronavă. Acest lucru a obligat compania să amortizeze valoarea activelor rămase și să urmărească litigii prelungite în domeniul asigurărilor.

