Sinteza reuniunii istorice de la Casa Albă, dintre Trump, Zelenski și lideri europeni. „Le vom oferi o protecţie foarte bună”

"Acest război se va încheia", a declarat Donald Trump luni, în timp ce îl primea pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi pe mai mulţi lideri europeni, care şi-au exprimat disponibilitatea de a colabora pentru pacea şi securitatea viitoare a Ucrain

"Cred că am avut o conversaţie foarte bună cu preşedintele Trump, a fost cu adevărat cea mai bună", a declarat şeful statului ucrainean la începutul unei întâlniri cu omologul său american şi cu liderii mai multor puteri europene.

Înainte de acest format extins, cei doi şefi de stat au avut o întâlnire bilaterală în Biroul Oval, unde au răspuns la câteva întrebări ale reporterilor pe un ton cordial şi uneori jucăuş, opusul umilinţei publice suferite de Volodimir Zelenski în acelaşi loc la sfârşitul lunii februarie.

"Vă mulţumesc pentru invitaţie şi vă mulţumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, eforturile dumneavoastră personale de a opri masacrele şi de a opri acest război", a declarat preşedintele ucrainean, pe care vicepreşedintele JD Vance îl criticase ultima dată pentru că nu a fost suficient de recunoscător pentru sprijinul american.

Complimente amicale

Volodimir Zelenski a purtat la sosire un sacou şi o cămaşă de culoare neagră, ceea ce i-a adus complimente din partea lui Donald Trump, extrem de sensibil la chestiunile de protocol.

"Îmi place la nebunie!", a spus preşedintele american, arătând spre ţinuta oaspetelui său, care fusese aspru criticat de susţinătorii lui Donald Trump în februarie pentru ţinuta sa obişnuită, de inspiraţie militară.

Preşedintele american i-a asigurat pe liderii europeni că omologul său rus, Vladimir Putin, cu care s-a întâlnit vineri în Alaska, este "de acord ca Rusia să accepte garanţii de securitate pentru Ucraina".

El şi-a copleşit oaspeţii cu complimente amicale, care, la rândul lor, i-au mulţumit călduros pentru eforturile sale de mediere.

Singura notă uşor discordantă a venit din partea cancelarului german Friedrich Merz, care a insistat asupra necesităţii unui armistiţiu ca o condiţie prealabilă pentru negocierile privind un acord de pace, în timp ce preşedintele american reiterează în prezent că acesta nu este un pas esenţial.

"Să lucrăm în acest sens şi să încercăm să punem presiune pe Rusia", a declarat Friedrich Merz, în contextul în care cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace continuă, cu noi atacuri ruseşti cu drone şi rachete balistice împotriva Ucrainei, care au avut loc luni.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a menţionat, de asemenea, obiectivul "unui armistiţiu sau unei încetări a focului" şi a cerut europenilor să se implice în discuţiile dintre Statele Unite, Rusia şi Ucraina odată ce Donald Trump îşi va îndeplini obiectivul de a-i aduce pe liderii rus şi ucrainean la aceeaşi masă.

"O protecţie foarte bună"

Donald Trump, fără a intra în detalii, a dat asigurări că Statele Unite "vor fi implicate" în viitoarea securitate a Ucrainei, o problemă crucială pentru Kiev şi europeni.

"Le vom oferi o protecţie foarte bună", a promis el, după ce a specificat recent că orice garanţie de securitate va trebui inventată în afara cadrului NATO, pentru a fi acceptată de Moscova.

Într-un balet diplomatic fără precedent, şeful NATO, Mark Rutte, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministrul britanic Keir Starmer, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, preşedintele finlandez Alexander Stubb, Friedrich Merz şi Emmanuel Macron au sosit separat la Casa Albă pentru a face scut în jurul lui Volodimir Zelenski.

Preşedintele ucrainean a reiterat luni, înainte de a ajunge la Casa Albă, că Rusia nu ar trebui "recompensată" pentru invadarea ţării sale în februarie 2022.

''O săptămână sau două" pentru a şti dacă există sau nu opţiuni pentru pace în Ucraina

La discuţia cu presa de dinaintea reuniunii cu Zelenski şi liderii europeni, Trump a declarat că va dura "o săptămână sau două" pentru a şti dacă există sau nu opţiuni pentru pace în Ucraina, ceea ce sugerează că preşedintele american va stabili unul dintre termenele sale obişnuite pentru a aduce Kievul şi Moscova la masa negocierilor şi a ajunge la un acord de pace, notează EFE.

"În scurt timp, o săptămână sau două, vom şti dacă rezolvăm această problemă sau dacă aceste lupte oribile continuă şi trebuie să continuăm să facem tot ce putem pentru a le pune capăt", a declarat el.

Recent, Donald Trump i-a acordat preşedintelui rus Vladimir Putin 10 până la 12 zile pentru a-şi demonstra angajamentul de a încheia pacea în Ucraina, sub ameninţarea impunerii de sancţiuni economice Moscovei, precum şi a unor sancţiuni secundare asupra ţărilor care fac comerţ cu Rusia, cum ar fi India şi China, sancţiuni care nu s-au materializat.

"Cred că există două părţi dispuse (să facă pace), iar acestea sunt de obicei veşti bune. Dar vreau să ajung la o înţelegere", a adăugat Trump luni.

"Vom merge împreună mână în mână şi vom vedea dacă se poate face. Este posibil să nu se poată face. Pe de altă parte, este posibil să se poată face şi mii şi mii de vieţi vor fi salvate în fiecare săptămână", a declarat preşedintele SUA.

Trump a insistat că Putin, cu care s-a întâlnit în Alaska acum trei zile, doreşte să găsească "un răspuns" pentru a realiza pacea şi că este în favoarea acceptării garanţiilor de securitate europene şi americane pentru Ucraina.

Este necesar să se discute "posibile schimburi de teritorii" în Ucraina

Preşedintele SUA a declarat totodată că este necesar să se discute "posibile schimburi de teritorii" în Ucraina, referindu-se la cererile Moscovei pentru a încheia pacea.

"Trebuie să discutăm despre posibile schimburi de teritorii, având în vedere linia de contact actuală. Aceasta înseamnă zona de război, liniile de război, care sunt destul de evidente şi, într-adevăr, foarte triste", a spus Trump.

Schimburile de teritorii, o propunere lansată de Putin, care ar impune Ucrainei să cedeze Rusiei suveranitatea asupra unor regiuni precum Doneţk şi Lugansk, sunt o problemă pe care Kievul insistă să o numească intolerabilă şi neconstituţională din punct de vedere tehnic, conform Constituţiei Ucrainei.

Trump anunţă că Putin doreşte să elibereze peste 1.000 de prizonieri ucraineni

În fine, Trump a afirmat luni că Putin doreşte să elibereze peste 1.000 de prizonieri ucraineni pentru a-şi demonstra dorinţa de a ajunge la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

"Cred că veţi vedea că preşedintele Putin doreşte ceva diferit", le-a spus Trump invitaţilor săi la Casa Albă.

El a continuat: "Vor exista nişte mişcări cu adevărat pozitive. Ştiu că există peste 1.000 de prizonieri (în Rusia) şi ştiu că îi va elibera. S-ar putea să-i elibereze foarte curând, aproape imediat, ceea ce cred că este excelent".

La începutul lunii august, şeful grupului de negociere al Rusiei la Istanbul, Vladimir Medinski, a denunţat faptul că Ucraina a respins returnarea a exact 1.000 de prizonieri.

Ucraina, la rândul său, a acuzat Kremlinul că încearcă să folosească acest subiect pentru a spori presiunea şi a cerut o mai mare transparenţă în ceea ce priveşte condiţiile prizonierilor.

Schimbul de prizonieri a fost unul dintre puţinele căi diplomatice pe care Moscova şi Kievul le-au implementat de la începutul războiului.

În două runde de negocieri la Istanbul, una la mijlocul lunii mai şi alta la începutul lunii iulie, ambele ţări au convenit asupra a două runde de schimburi de prizonieri, dar au existat dificultăţi în stabilirea unei date pentru un nou schimb.

Însă joia trecută, cu o zi înainte de summitul Trump-Putin din Alaska, cele două tabere au schimbat 84 de prizonieri.

