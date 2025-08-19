Cine este Monica Crowley, cea care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul în care a fost implicată. FOTO

Șefii unora dintre cele mai apropiate țări aliate ale Statelor Unite nu au fost întâmpinați luni de președintele Donald Trump însuși, de vicepreședintele JD Vance sau de secretarul de stat Marco Rubio la sosirea lor la Casa Albă.

În schimb, Monica Crowley, șefa protocolului Casei Albe, a fost oficialul administrației însărcinat să îi întâmpine cu strângeri de mână și, în unele cazuri, cu un sărut pe obraz, relatează Reuters.

Tot ea a fost cea care l-a condus pe Vladimir Putin la aeroport, când acesta a plecat din Alaska, vineri.

Cine este Monica Crowley

Monica Crowley a fost membră a primei administrații Trump și a ocupat funcția de secretar adjunct al Trezoreriei pentru afaceri publice între 2019 și 2021.

Anterior, începând din 1998, ea a fost prezentatoare, analist politic și de politică externă pentru Fox News Channel și Fox Business Network. În 2017, Crowley a fost numită director senior pentru comunicații strategice al Consiliului Național de Securitate.

Acuzată de plagiat

Cu toate acestea, ea a refuzat această funcție după ce investigații CNN și Politico au dezvăluit că a plagiat în teza sa de doctorat susținută la Universitatea Columbia în 2000.

