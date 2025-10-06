Reuters: SUA îndeamnă ONU să izoleze Cuba din cauza implicării luptătorilor săi în războiul din Ucraina

06-10-2025 | 09:41
Administrația Trump face lobby la ONU pentru a bloca o rezoluție ce cere ridicarea embargoului asupra Cubei, invocând sprijinul Havanei pentru războiul Rusiei în Ucraina, potrivit unui document al Departamentului de Stat citat de Reuters.

Alexandru Toader

Administraţia preşedintelui Donald Trump mobilizează diplomaţii americani pentru a face lobby împotriva unei rezoluţii a ONU care solicită Washingtonului să ridice embargoul impus Cubei de zeci de ani, iar Washingtonul îşi argumentează în parte punctul de vedere prin divulgarea unor detalii despre sprijinul acordat de Cuba războiului Rusiei în Ucraina, potrivit unui document intern al Departamentului de Stat consultat de Reuters.

Ca parte a campaniei administraţiei, diplomaţii americani vor informa ţările că guvernul cubanez sprijină activ invazia Rusiei în Ucraina, cu până la 5.000 de cubanezi care luptă alături de forţele Moscovei.

Telegrama neclasificată, datată 2 octombrie, trimisă către zeci de misiuni diplomatice americane, le cere diplomaţilor americani să îndemne guvernele să se opună rezoluţiei neobligatorii, care a fost adoptată în Adunarea Generală a ONU cu o largă majoritate, an după an, începând din 1992.

Anul trecut, Adunarea Generală a adoptat rezoluţia cu 187 de voturi favorabile. Statele Unite şi Israelul au fost singurele ţări care au votat împotriva, în timp ce Moldova s-a abţinut.

Marco Rubio
SUA acuză Cuba că „nu cooperează pe deplin” cu eforturile de combatere a terorismului

De la revenirea la putere în ianuarie, Trump a dublat sancţiunile, readucând Cuba pe lista statelor care sponsorizează terorismul, înăsprind restricţiile financiare şi de călătorie şi sancţionând cetăţenii ţărilor terţe care găzduiesc medici cubanezi.

Pe de altă parte, Trump şi-a înăsprit recent poziţia faţă de Moscova, ameninţând cu sancţiuni financiare cumpărătorii de petrol rusesc şi permiţând agenţiilor de informaţii americane să împărtăşească informaţii cu Ucraina pentru a o ajuta în atacurile sale asupra obiectivelor energetice din Rusia.

Telegrama diplomatică mai afirmă că rezoluţia ONU învinovăţeşte „în mod incorect” Statele Unite pentru problemele Cubei, care, potrivit Washingtonului, sunt cauzate de „propria corupţie şi incompetenţă” a Cubei.

Obiectivul acestei iniţiative este de a demonstra opoziţia administraţiei, reducând semnificativ numărul voturilor „pentru”.

„Voturile „nu” sunt preferabile, dar abţinerile sau absenţele/neparticiparea la vot sunt, de asemenea, utile”, se menţionează în telegramă, care adaugă că Washingtonul are nevoie de „aliaţi şi parteneri cu aceeaşi viziune” în această iniţiativă.

Statele Unite au impus zeci de noi sancţiuni asupra insulei comuniste din Caraibe de la instituirea embargoului comercial după revoluţia lui Fidel Castro din 1959.

Votul de la ONU poate avea o pondere politică, dar numai Congresul SUA poate ridica embargoul din perioada Războiului Rece, potrivit News.ro.

Guvernul cubanez dă vina pe sancţiunile SUA pentru criza de proporţii în care se află ţara, cea mai gravă recesiune economică din ultimele decenii, caracterizată prin penuria de bunuri de bază, infrastructură în colaps şi inflaţie galopantă.

Departamentul de Stat a declarat că Havana se foloseşte de rezoluţia anuală a ONU ca mecanism pentru a se victimiza şi că nu merită sprijinul democraţiilor aliate ale Americii.

„Administraţia Trump nu va rămâne pasivă şi nu va sprijini un regim ilegitim care subminează interesele noastre de securitate naţională în regiune”, a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat într-un comentariu trimis prin e-mail.

Mercenari cubanezi în Ucraina

De ani de zile, tacticile SUA de a slăbi sprijinul pentru rezoluţia ONU fără caracter obligatoriu s-au concentrat pe legalitatea embargoului, pe modul în care SUA a acordat excepţii pentru alimente şi medicamente şi a subliniat situaţia drepturilor omului în Cuba, arată telegrama diplomatică. Toate aceste abordări nu au reuşit să influenţeze votul, se subliniază în telegramă, astfel că Departamentul de Stat sugerează peste 20 de puncte de discuţie, multe dintre ele acuzând Cuba că îşi risipeşte resursele limitate, că neagă poporului său drepturile fundamentale ale omului şi că reprezintă o ameninţare la adresa păcii internaţionale.

Cuba şi preşedintele său, Miguel Diaz-Canel, susţin activ războiul Rusiei în Ucraina, se arată într-unul dintre punctele de discuţie sugerate.

„După Coreea de Nord, Cuba este cel mai mare contribuitor de trupe străine la agresiunea Rusiei, cu aproximativ 1000-5000 de cubanezi care luptă în Ucraina”, se arată în telegramă.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a refuzat să ofere detalii suplimentare despre luptătorii cubanezi, dar a spus că Washingtonul are cunoştinţă despre rapoartele potrivit cărora aceştia luptă alături de trupele ruse în Ucraina. „Regimul cubanez nu a reuşit să-şi protejeze cetăţenii de a fi folosiţi ca pioni în războiul dintre Rusia şi Ucraina”, a spus purtătorul de cuvânt.

În ultimele săptămâni, oficialii ucraineni au avertizat congremenii americani cu privire la amploarea crescândă a recrutării mercenarilor cubanezi de către Rusia pentru a lupta în Ucraina.

Telegrama acuză, de asemenea, guvernul cubanez de subminarea democraţiilor din emisfera vestică, pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington şi Venezuela, cel mai important aliat politic şi economic al Cubei. Armata americană a efectuat atacuri în Caraibe asupra unor nave din Venezuela despre care susţine că transportau droguri. Ultimul atac american a avut loc sâmbătă.

Miercuri, ministrul cubanez de Externe Bruno Rodriguez a cerut Naţiunilor Unite să împiedice Statele Unite să înceapă un război în regiune. El a afirmat că lupta împotriva traficului de droguri în numele securităţii naţionale a SUA este un „pretext grosolan şi ridicol” pentru agresiune.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 06-10-2025 09:41

Citește și...
