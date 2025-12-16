ONU dezvăluie ce face Rusia în teritoriile pe care le ocupă: execută civili, confiscă proprietățile, taie internetul

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, şi-a exprimat marţi îngrijorarea cu privire la o restrângere a libertăţilor în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, relatează AFP.

"În teritoriile ocupate de Rusia, constatările noastre prezintă o înăsprire a restricţiilor privind libertatea de circulaţie, de expresie şi de religie", a declarat Volker Türk, în faţa Consiliului ONU pentru Drepturile Omului.

El a subliniat că accesul la internet şi la serviciile de mesagerie a fost şi mai mult restricţionat.

"Confiscarea proprietăţilor de către autorităţile ruse în teritoriile ocupate, cu încălcarea dreptului internaţional umanitar, provoacă o îngrijorare tot mai mare", a mai spus el.

"În noiembrie 2025, peste 38.000 de locuinţe erau înregistrate ca potenţial abandonate în regiunile ocupate", însă "ucrainenii au raportat că nu au putut verifica starea proprietăţilor lor şi posibilitatea de a păstra proprietatea, din cauza obstacolelor procedurale", a explicat Türk.

Înaltul Comisar a denunţat că "la aproape patru ani de la începerea invaziei Ucrainei de către Rusia", în februarie 2022, "situaţia civililor a devenit şi mai insuportabilă".

96 de prizonieri de război și civili, executați sumar

"În timp ce negocierile de pace continuă, observaţiile şi informaţiile noastre arată că războiul se intensifică, provocând mai mulţi morţi, mai multe pagube şi distrugeri", a avertizat el.

Înaltul Comisar pledează, în cadrul negocierilor pentru un acord de încetare a focului în Ucraina, pentru măsuri care vizează "reducerea pagubelor şi consolidarea încrederii pe termen lung".

"De exemplu, ca măsuri imediate, aceasta ar implica angajamentul de a nu utiliza arme cu rază lungă de acţiune, nici drone cu rază scurtă de acţiune în zonele dens populate, şi de a nu viza infrastructură energetică critică", a explicat el.

Totodată, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a documentat execuţia extrajudiciară a "96 de prizonieri de război şi de persoane în afara luptelor" de la invazia rusă.

