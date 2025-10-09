Lipsa fondurilor obligă ONU să reducă cu un sfert forțele de menținere a păcii la nivel global. SUA, principalul datornic

09-10-2025 | 11:15
Tanc soldați
Naţiunile Unite vor reduce cu un sfert, în următoarele luni, numărul forţelor de menţinere a păcii din nouă operaţiuni din întreaga lume, din cauza lipsei de fonduri, au declarat miercuri înalţi oficiali ai ONU.

Claudia Alionescu

Totul în contextul în care finanţarea viitoare din partea Statelor Unite rămâne incertă, relatează Reuters.

Operaţiunile de menţinere a păcii afectate se desfăşoară în Sudanul de Sud, Republica Democratică Congo, Liban, Kosovo, Cipru, Republica Centrafricană, Sahara Occidentală, zona demilitarizată din Înălţimile Golan, dintre Israel şi Siria, şi Abyei – o zonă administrativă gestionată în comun de Sudanul de Sud şi Sudan.

„În ansamblu, va trebui să repatriem aproximativ 25% din totalul trupelor şi poliţiştilor de menţinere a păcii, precum şi echipamentele acestora, iar un număr mare de personal civil din misiuni va fi, de asemenea, afectat”, a declarat un înalt oficial al ONU, sub condiţia anonimatului.

Aceasta ar însemna între 13.000 şi 14.000 de soldaţi şi poliţişti, a precizat oficialul.

rachete iran
ONU a reintrodus sancțiunile împotriva Iranului, după un deceniu. Interdicții asupra programelor nucleare și balistice

Washingtonul este cel mai mare contribuitor al ONU la menţinerea păcii, acoperind peste 26% din finanţare, urmat de China, care plăteşte aproape 24%.

Aceste plăţi nu sunt voluntare.

Datoriile SUA către ONU 

SUA aveau deja restanţe de 1,5 miliarde de dolari înainte de începerea noului an financiar, la 1 iulie, a declarat un al doilea oficial al ONU. Washingtonul datorează acum încă 1,3 miliarde de dolari, ceea ce ridică suma totală restantă la peste 2,8 miliarde de dolari.

SUA au informat ONU că vor efectua în curând o plată de 680 de milioane de dolari, a declarat prima sursă ONU.

Preşedintele Donald Trump a anulat, în august, în mod unilateral, aproximativ 800 de milioane de dolari din fondurile alocate pentru menţinerea păcii pentru 2024 şi 2025, potrivit unui mesaj al administraţiei Trump către Congres.

Biroul bugetar al Casei Albe a propus, de asemenea, eliminarea finanţării misiunilor de menţinere a păcii ale ONU în 2026, invocând eşecurile operaţiunilor din Mali, Liban şi Republica Democratică Congo.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, caută, de asemenea, modalităţi mai ample de îmbunătăţire a eficienţei şi de reducere a costurilor, în contextul în care organismul mondial împlineşte 80 de ani, în acest an, în plină criză financiară.

România, printre primele locuri în Europa la decese provocate de cancerul de col uterin. Rata de vaccinare este scăzută

