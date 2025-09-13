SUA promit în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul NATO

Statele Unite au declarat vineri, în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, că „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după o incursiune în Polonia a unor drone suspectate a fi rusești, relatează Reuters.

„Statele Unite sunt alături de aliații NATO în fața acestor încălcări alarmante ale spațiului aerian”, a declarat ambasadoarea interimară a SUA la ONU, Dorothy Shea, în fața celor 15 membri ai organismului.

Declarațiile par să vizeze liniștirea aliaților NATO ai Washingtonului, după ce președintele american Donald Trump a declarat joi că incursiunea unor presupuse drone rusești în Polonia ar fi putut fi „din greșeală”. Dorothy Shea a menționat, de asemenea, că Rusia și-a intensificat campania de bombardamente împotriva Ucrainei de când Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, în cadrul eforturilor sale de a media încheierea războiului declanșat de Moscova de peste trei ani.

„Aceste acțiuni, la care se adaugă acum încălcarea spațiului aerian al unui aliat al SUA – intenționat sau nu – demonstrează un imens dispreț față de eforturile de bună-credință ale SUA de a pune capăt acestui conflict”, a declarat Shea.

Polonia a doborât miercuri drone în spațiul său aerian, cu sprijinul avioanelor aliaților săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianței militare occidentale deschide focul de când a început războiul Rusiei în Ucraina.

„Sunt acte agresive și periculoase, deoarece este greu de imaginat că atât de multe drone au zburat atât de adânc peste teritoriul polonez, fără intenție”, a punctat ambasadorul Sloveniei la ONU, Samuel Žbogar.

Reacțiile Rusiei și ale aliaților occidentali

Rusia a declarat că forțele sale atacau Ucraina în momentul incursiunii dronelor și că nu intenționa să lovească ținte din Polonia. „Nu existau ținte marcate pe teritoriul polonez”, a declarat ambasadorul Rusiei la ONU, Vassili Nebenzia, în fața Consiliului de Securitate. „Raza maximă de acțiune a dronelor utilizate în acest atac nu a depășit 700 de kilometri, ceea ce face fizic imposibil ca acestea să fi ajuns pe teritoriul polonez”, a argumentat el. Dar diplomatul rus a spus că Moscova este dispusă să discute cu Polonia „dacă partea poloneză este într-adevăr interesată să reducă tensiunile, în loc să le intensifice”.

„Imposibil. Miracol” – a comentat ironic această declarație, pe X, ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski.

Statele Unite s-au alăturat, de asemenea, aliaților occidentali într-o declarație comună, vineri, pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la incursiunea dronelor rusești și pentru a acuza Moscova de încălcarea dreptului internațional și a Cartei ONU.

Declarația, citită de secretarul de stat polonez Marcin Bosacki înaintea reuniunii Consiliului de Securitate, a solicitat Rusiei să înceteze „războiul de agresiune împotriva Ucrainei” și să renunțe la alte provocări. Documentul a fost susținut de 43 de țări.

