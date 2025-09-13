SUA promit în Consiliul de Securitate al ONU să apere „fiecare centimetru” din teritoriul NATO

Stiri externe
13-09-2025 | 07:50
sediul NATO
Shutterstock

Statele Unite au declarat vineri, în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, că „vor apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO” după o incursiune în Polonia a unor drone suspectate a fi rusești, relatează Reuters.

autor
Ioana Andreescu

„Statele Unite sunt alături de aliații NATO în fața acestor încălcări alarmante ale spațiului aerian”, a declarat ambasadoarea interimară a SUA la ONU, Dorothy Shea, în fața celor 15 membri ai organismului.

Declarațiile par să vizeze liniștirea aliaților NATO ai Washingtonului, după ce președintele american Donald Trump a declarat joi că incursiunea unor presupuse drone rusești în Polonia ar fi putut fi „din greșeală”. Dorothy Shea a menționat, de asemenea, că Rusia și-a intensificat campania de bombardamente împotriva Ucrainei de când Trump s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin în Alaska, în cadrul eforturilor sale de a media încheierea războiului declanșat de Moscova de peste trei ani.

„Aceste acțiuni, la care se adaugă acum încălcarea spațiului aerian al unui aliat al SUA – intenționat sau nu – demonstrează un imens dispreț față de eforturile de bună-credință ale SUA de a pune capăt acestui conflict”, a declarat Shea.

Polonia a doborât miercuri drone în spațiul său aerian, cu sprijinul avioanelor aliaților săi din NATO, fiind prima dată când un membru al alianței militare occidentale deschide focul de când a început războiul Rusiei în Ucraina.

Citește și
polonia
Schimb de replici între Trump și premierul Poloniei, după incidentul dronelor rusești. Tusk: „Atacul nu a fost o greșeală”

„Sunt acte agresive și periculoase, deoarece este greu de imaginat că atât de multe drone au zburat atât de adânc peste teritoriul polonez, fără intenție”, a punctat ambasadorul Sloveniei la ONU, Samuel Žbogar.

Reacțiile Rusiei și ale aliaților occidentali

Rusia a declarat că forțele sale atacau Ucraina în momentul incursiunii dronelor și că nu intenționa să lovească ținte din Polonia. „Nu existau ținte marcate pe teritoriul polonez”, a declarat ambasadorul Rusiei la ONU, Vassili Nebenzia, în fața Consiliului de Securitate. „Raza maximă de acțiune a dronelor utilizate în acest atac nu a depășit 700 de kilometri, ceea ce face fizic imposibil ca acestea să fi ajuns pe teritoriul polonez”, a argumentat el. Dar diplomatul rus a spus că Moscova este dispusă să discute cu Polonia „dacă partea poloneză este într-adevăr interesată să reducă tensiunile, în loc să le intensifice”.

„Imposibil. Miracol” – a comentat ironic această declarație, pe X, ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski.

Statele Unite s-au alăturat, de asemenea, aliaților occidentali într-o declarație comună, vineri, pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la incursiunea dronelor rusești și pentru a acuza Moscova de încălcarea dreptului internațional și a Cartei ONU.

Declarația, citită de secretarul de stat polonez Marcin Bosacki înaintea reuniunii Consiliului de Securitate, a solicitat Rusiei să înceteze „războiul de agresiune împotriva Ucrainei” și să renunțe la alte provocări. Documentul a fost susținut de 43 de țări.

O cincime din toate locuințele construite în România în ultimii ani sunt în București. Prețul mediu: 2.300 euro/mp

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, NATO,

Dată publicare: 13-09-2025 07:50

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Citește și...
NATO a lansat operațiunea ”Santinela Estică”. Apărare întărită în România ca răspuns la incidentele dinspre Rusia
Stiri externe
NATO a lansat operațiunea ”Santinela Estică”. Apărare întărită în România ca răspuns la incidentele dinspre Rusia

NATO a lansat vineri operațiunea Eastern Sentry (Santinela Estică), o măsură strict defensivă de întărire a apărării pe flancul răsăritean al Alianței, ca urmare a violărilor repetate ale spațiului aerian dinspre Rusia în state ca Polonia și România.  

Schimb de replici între Trump și premierul Poloniei, după incidentul dronelor rusești. Tusk: „Atacul nu a fost o greșeală”
Stiri externe
Schimb de replici între Trump și premierul Poloniei, după incidentul dronelor rusești. Tusk: „Atacul nu a fost o greșeală”

Secretarul general al NATO a numit incursiunea cu drone în spațiul aerian al Poloniei cea mai mare concentarea de violări în spațiul aerian al alinaței nord Atlantice. Astăzi, Rusia și Belarus au început manevre comune de amploare.

Exercițiu militar NATO în România. Peste 5.000 de militari din zece state aliate participă la „Dacian Fall 2025”
Stiri actuale
Exercițiu militar NATO în România. Peste 5.000 de militari din zece state aliate participă la „Dacian Fall 2025”

NATO desfășoară exercițiul multinațional 'DACIAN FALL 2025' în România și Bulgaria.

Recomandări
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
Stiri externe
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Secretarul general al NATO și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa au anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”. Aceasta presupune dislocarea de trupe suplimentare pe flancul estic.

O cincime din toate locuințele construite în România în ultimii ani sunt în București. Prețul mediu: 2.300 euro/mp
Stiri Sociale
O cincime din toate locuințele construite în România în ultimii ani sunt în București. Prețul mediu: 2.300 euro/mp

20% din locuințele construite în ultimii 5 ani în România au fost în București. Mii de blocuri noi au apărut în special în cartierele de la marginea Capitalei.

Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, după ce a pierdut 300 mil. euro din PNRR
Stiri actuale
Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, după ce a pierdut 300 mil. euro din PNRR

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis, vineri, din funcţie, pe directorul Administraţiei Naţionale "Apele Române", Sorin Lucaci.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Septembrie 2025

46:57

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Septembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28