Incendiu puternic la un bloc din județul Iași. O femeie a murit și doi bărbați au arsuri

Stiri actuale
19-01-2026 | 17:20
Este mobilizare de forțe în Iași, după ce un incendiu a izbucnit într-un un apartament dintr-un bloc cu patru etaje. O femeie a murit, iar doi bărbați au suferit arsuri.

autor
Elena Bejinaru,  Lorena Mihăilă

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Intervenția se desfășoară în localitatea Tomești, chiar la ieșirea din Iași. Este vorba de un apartament aflat la etajul unu al unui bloc. Locatarii au sunat la 112, alertați de fumul gros de pe hol. În interior se afla o femeie, găsită în stop cardiorespirator de către pompieri. Din nefericire nu a răspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii i-au declarat decesul.

Doi bărbați, cu arsuri pe față și mâini au fost scoși din imobil de către salvatori. Potrivit delor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, în total cinci persoane au fost evacuate, iar alți 12 locatari au ieșit singuri din imobil.

Patru autospeciale ale pompierilor, una de terapie intensivă mobilă și o ambulanță cu medic sunt acum la fața locului.

La intervenţie participă, de la Detaşamentul 2 de Pompieri Iaşi, 3 autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS), o autospecială pentru intervenţie şi salvări de la înălţime (ASII), o autoscară pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM), 19 militari, iar de la Detaşamentul 1 de Pompieri Iaşi ambulanţa de terapie intensivă mobilă (TIM), un echipaj de prim-ajutor (EPA) şi 5 militari.

Militarii urmează să stabilească și cauza dezastrului.

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, incendiu, femeie moarta,

Dată publicare: 19-01-2026 16:52

