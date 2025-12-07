ONU a cerut talibanilor să ridice interdicţia pentru angajatele afgane de a lucra la sediile sale

07-12-2025 | 18:44
talibani, Afganistan
Associated Press

ONU a cerut autorităţilor afgane să ridice interdicţia care împiedică angajatele sale să lucreze la sediile din Afganistan, avertizând că aceasta pune în pericol ajutoarele vitale pentru populaţie.

Aura Trif

„Cerem ca interdicţia impusă angajatelor afgane ale ONU şi subctractanţilor săi de a intra în sediile Naţiunilor Unite să fie ridicată, pentru ca ele să poată avea acces sigur în birouri şi pe teren, cu scopul ca ajutorul să poată ajunge la femeile şi fetele care au cea mai mare nevoie de el", a pledat într-o declaraţie Susan Ferguson, reprezentanta "UN Women" în Afganistan.

Autorităţile talibane, care aplică o versiune strictă a sharia (legea islamică), au impus această interdicţie în urmă cu trei luni. Mai multe sute de angajate afgane au fost vizate, potrivit unor surse ONU.

Ce le este interzis femeilor

De când talibanii au preluat puterea în 2021, femeilor afgane le sunt interzise numeroase locuri de muncă, să frecventeze parcurile, saloanele de frumuseţe şi să meargă la şcoală după 12 ani.

ONU precizează că angajatele sale şi-au continuat de la distanţă "munca vitală pentru populaţia afgană" timp de trei luni, în special pentru a acorda asistenţă victimelor seismelor devastatoare care au afectat Afganistanul în ultimele luni şi migranţilor afgani returnaţi în masă din Pakistan şi Iran.

Dar "cu cât aceste restricţii durează mai mult, cu atât cresc riscurile ca ajutoarele vitale" să nu ajungă la cei care au nevoie de acestea, a insistat Susan Ferguson, subliniind că această interdicţie "încalcă principiile drepturilor omului şi ale egalităţii din Carta ONU".

"Doar datorită acestor femei ONU poate ajunge la femeile şi fetele" din Afganistan, a afirmat reprezentanta "UN Women".

La jumătatea lunii septembrie, Înaltul comisariat pentru refugiaţi (UNHCR) fusese forţat să-şi suspende ajutorul pentru migranţii afgani în centrele sale de distribuire a ajutoarelor pecuniare.

UNHCR a explicat această decizie prin imposibilitatea, "fără personal feminin, de a interoga şi de a colecta informaţii despre cele 52% dintre migranţii care se întorc în ţară şi care sunt femei".

