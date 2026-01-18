Reacții prudente la Consiliul pentru Pace propus de Trump; doar Ungaria acceptă fără rezerve

Stiri externe
18-01-2026 | 17:17
donald trump
AFP

Guvernele din întreaga lume au reacţionat prudent duminică faţă de invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a se alătura iniţiativei sale numite Consiliul pentru Pace, consemnează Reuters.

autor
Vlad Dobrea

Doar Ungaria, unde premierul Viktor Orban este un aliat apropiat al lui Trump, a acceptat fără echivoc invitaţia trimisă către circa 60 de ţări.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat că este de acord în principiu, dar detaliile sunt încă în lucru.

Administraţia Prezidenţială de la Bucureşti a confirmat, duminică, primirea de către preşedintele Nicuşor Dan a scrisorii prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membră a Consiliului.

Alte guverne au fost reticente în declaraţiile publice, iar oficialităţile şi diplomaţii şi-au exprimat în general sub rezerva anonimatului îngrijorarea că noua structură ar putea dăuna activităţii Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Citește și
iran proteste
Represiune sângeroasă în Iran: ONG-urile estimează între 5.000 și 20.000 de morți

Consiliul ar urma să fie condus de Trump pe viaţă şi să se ocupe pentru început de conflictul din Gaza, iar ulterior şi de altele, arată o copie a invitaţiei şi un proiect de cartă consultate de Reuters.

Statele ar urma să aibă în Consiliu mandate de trei ani, dar ar putea deveni membre permanente în schimbul unei contribuţii de un miliard de dolari. 

Sursa: Pro TV

Etichete: Ungaria, donald trump, pace, consiliu,

Dată publicare: 18-01-2026 17:17

Articol recomandat de sport.ro
Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor
Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor
Citește și...
Represiune sângeroasă în Iran: ONG-urile estimează între 5.000 și 20.000 de morți
Stiri externe
Represiune sângeroasă în Iran: ONG-urile estimează între 5.000 și 20.000 de morți

Puterea iraniană ia în calcul duminică să ”restabilească treptat” accesul la Internet, după o tăiere fără precedent, în timpul unui val de contestare a puterii, cu scopul de a ascunde, acuză apărători ai drepturilor omului, o represiune sângeroasă. 

După 10 zile și proteste soldate cu mii de morți, Iranul a restabilit parțial accesul cetățenilor la internet
Stiri externe
După 10 zile și proteste soldate cu mii de morți, Iranul a restabilit parțial accesul cetățenilor la internet

Accesul la internet a fost restabilit parțial în Iran, duminică, potrivit organizației nonguvernamentale Netblocks, specializată în monitorizarea securității informatice, într-un mesaj preluat de AFP de pe rețelele sociale.

Cel mai mare safir purpuriu din lume a fost scos la vânzare în Sri Lanka. Valorează cel puțin 300 de milioane de dolari
Stiri externe
Cel mai mare safir purpuriu din lume a fost scos la vânzare în Sri Lanka. Valorează cel puțin 300 de milioane de dolari

A fost scos la vânzare în Sri Lanka cel mai mare safir purpuriu cunoscut din lume.

Recomandări
Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”
Stiri Politice
Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat” din cauza evenimentelor recente, care au legătură cu situația din Groenlanda, provocate de președintele SUA, Donald Trump.  

O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”
Stiri actuale
O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

Anul acesta, luna ianuarie își confirmă numele de gerar. Este iarnă ca la carte în România. După zile și nopți foarte reci, de luni, 19 ianuarie, toată țara intră sub un cod galben.

Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital
Stiri actuale
Cine este eroul care și-a riscat viața pentru a salva fetița căzută într-un lac în Craiova. Primele declarații din spital

Indianul de 47 de ani care fără să stea pe gânduri și-a pus viața în pericol ca să salveze o fetiță căzută într-un lac înghețat va fi făcut cetățean de onoare al Craiovei. Deocamdată, este internat, la fel și copila.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Ianuarie 2026

29:00

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59