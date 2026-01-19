Ce fel de puteri va avea Donald Trump în cadrul Consiliului de Pace. UE se gândește să refuze invitația

Stiri externe
19-01-2026 | 16:37
donald trump
Getty

Comisia Europeană a anunţat luni că Uniunea Europeană a fost invitată de preşedintele american Donald Trump să se alăture aşa-numitului "Consiliu de Pace" propus de acesta din urmă, dar nu a clarificat dacă va accepta invitaţia.

autor
Alexandru Toader

"Am primit invitaţia, pe care o apreciem. Preşedinta (Comisiei Europene, Ursula von der Leyen) se află în contact cu liderii europeni asupra chestiunilor geopolitice", a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, la conferinţa de presă zilnică a instituţiei.

"Pentru noi prioritatea este de a ajunge la pace şi de a contribui la un plan global pentru a pune capăt conflictului în Fâşia Gaza", a adăugat acelaşi purtător de cuvânt.

Comentând la rândul său iniţiativa lui Trump de creare a unui "Consiliu de Pace", purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pe teme de politică externă, Anouar El Anouni, a spus că UE este pregătită să discute cu SUA şi cu alte ţări despre modalităţile de a atinge împreună obiectivele păcii.

Circa 60 de state au fost invitate de Trump să facă parte din acest "Consiliu de Pace". Dar ţările care doresc un loc permanent în acest consiliu vor trebui să plătească o taxă de un miliard de dolari.

Citește și
trump groenlanda
Donald Trump sugerează că va anexa Groenlanda pentru că nu i s-a dat Premiul Nobel pentru Pace

Rolul iniţial pe care Statele Unite doresc să-l atribuie acestui organism este de a superviza reconstrucţia Fâşiei Gaza, dar proiectul său de cartă nu menţionează explicit teritoriul palestinian şi îi atribuie un rol mai larg, acela de a contribui la soluţionarea conflictelor armate din întreaga lume.

"Consiliul de Pace este o organizaţie internaţională care vizează promovarea stabilităţii, restabilirea unei guvernanţe fiabile şi legitime şi garantarea unei păci durabile în regiunile afectate sau ameninţate de conflicte", se arată în preambulul cartei trimise spre semnare ţărilor invitate de Trump.

Textul de opt pagini al cartei critică direct "abordările şi instituţiile care au eşuat de prea multe ori", făcând astfel referire la Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), şi îndeamnă la "curaj" pentru îndepărtarea unor astfel de abordări. Documentul subliniază de asemenea "necesitatea unei organizaţii de pace mai agile şi eficiente".

Donald Trump va fi "primul preşedinte al Consiliului de Pace", iar puterile preşedintelui SUA vor fi foarte largi. Numai el va putea să "invite" alţi şefi de stat şi de guvern să se alăture organismului şi tot el le poate revoca participarea, cu excepţia cazului în care "două treimi din statele membre" se opun, şi Trump va avea în plus dreptul să respingă prin veto deciziile votate.

"Fiecare stat membru exercită un mandat cu o durată maximă de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei Carte, mandat reînnoibil de către preşedinte. Acest mandat de trei ani nu se aplică statelor membre care contribuie cu peste un miliard de dolari în numerar la Consiliul de Pace în primul an de la intrarea în vigoare a Cartei", precizează proiectul. Numai statele "invitate să participe de preşedintele" SUA vor putea face parte din consiliu.

Sursa: Agerpres

Etichete: uniunea europeana, donald trump, pace, consiliu,

Dată publicare: 19-01-2026 16:37

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
GALERIE FOTO Au intrat buldozerele în „Ștefan cel Mare”! Imaginile unei zile istorice pentru Dinamo
Citește și...
Kremlinul anunță că Vladimir Putin a fost invitat de Donald Trump să se alăture Consiliului de Pace pentru Gaza
Stiri externe
Kremlinul anunță că Vladimir Putin a fost invitat de Donald Trump să se alăture Consiliului de Pace pentru Gaza

Preşedintele rus Vladimir Putin a fost invitat de omologul său american, Donald Trump, să se alăture Consiliului de Pace care va supraveghea noul guvern din Gaza, a informat luni Kremlinul, transmit Reuters şi EFE.

Donald Trump sugerează că va anexa Groenlanda pentru că nu i s-a dat Premiul Nobel pentru Pace
Stiri externe
Donald Trump sugerează că va anexa Groenlanda pentru că nu i s-a dat Premiul Nobel pentru Pace

Președintele american Donald Trump spune că nu se mai simte obligat să gândească «exclusiv în termeni de pace», într-o scrisoare trimisă prim-ministrului Norvegiei, în care încearcă să își justifice amenințările la adresa Groenlandei.

Reacții prudente la Consiliul pentru Pace propus de Trump; doar Ungaria acceptă fără rezerve
Stiri externe
Reacții prudente la Consiliul pentru Pace propus de Trump; doar Ungaria acceptă fără rezerve

Guvernele din întreaga lume au reacţionat prudent duminică faţă de invitaţia preşedintelui american Donald Trump de a se alătura iniţiativei sale numite Consiliul pentru Pace, consemnează Reuters.

Recomandări
Ce s-a decis în prima ședință de Coaliție din 2026. Acord cu condiții pentru reforma administrației
Stiri Politice
Ce s-a decis în prima ședință de Coaliție din 2026. Acord cu condiții pentru reforma administrației

Liderii partidelor de la putere stau luni față-n față pentru prima dată în 2026. Iar tensiunile mocnesc.

De ce nu scăpăm de gerul năprasnic. România va rămâne prinsă într-un „clopot de gheață” cel puțin două săptămâni
Stiri actuale
De ce nu scăpăm de gerul năprasnic. România va rămâne prinsă într-un „clopot de gheață” cel puțin două săptămâni

Toată România este prinsă în aceste zile într-un ”clopot de gheață”. Un bărbat din Iași a murit după ce a fost găsit în hipotermie în casa neîncălzită de mai multe zile. Iar accidentele pe șoselele acoperite de polei au provocat numeroase victime.

ANIMAȚIE cu tragedia feroviară din Spania. Cum s-au ciocnit cele două trenuri de mare viteză, cu sute de pasageri la bord
Stiri externe
ANIMAȚIE cu tragedia feroviară din Spania. Cum s-au ciocnit cele două trenuri de mare viteză, cu sute de pasageri la bord

Spania este îndoliată de cel mai grav accident feroviar din ultimele decenii. Cel puțin 39 de oameni au murit, după ce două trenuri s-au ciocnit, nu departe de Cordoba.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Ianuarie 2026

49:03

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 19 Ianuarie 2026

01:29:30

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Protezarea minim invazivă redă mobilitatea imediat. Ne explică dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență în Protezarea Articulară.

16:12

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Ianuarie 2026

01:44:27

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28