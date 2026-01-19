Ce fel de puteri va avea Donald Trump în cadrul Consiliului de Pace. UE se gândește să refuze invitația

Comisia Europeană a anunţat luni că Uniunea Europeană a fost invitată de preşedintele american Donald Trump să se alăture aşa-numitului "Consiliu de Pace" propus de acesta din urmă, dar nu a clarificat dacă va accepta invitaţia.

"Am primit invitaţia, pe care o apreciem. Preşedinta (Comisiei Europene, Ursula von der Leyen) se află în contact cu liderii europeni asupra chestiunilor geopolitice", a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, la conferinţa de presă zilnică a instituţiei.

"Pentru noi prioritatea este de a ajunge la pace şi de a contribui la un plan global pentru a pune capăt conflictului în Fâşia Gaza", a adăugat acelaşi purtător de cuvânt.

Comentând la rândul său iniţiativa lui Trump de creare a unui "Consiliu de Pace", purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pe teme de politică externă, Anouar El Anouni, a spus că UE este pregătită să discute cu SUA şi cu alte ţări despre modalităţile de a atinge împreună obiectivele păcii.

Circa 60 de state au fost invitate de Trump să facă parte din acest "Consiliu de Pace". Dar ţările care doresc un loc permanent în acest consiliu vor trebui să plătească o taxă de un miliard de dolari.

Rolul iniţial pe care Statele Unite doresc să-l atribuie acestui organism este de a superviza reconstrucţia Fâşiei Gaza, dar proiectul său de cartă nu menţionează explicit teritoriul palestinian şi îi atribuie un rol mai larg, acela de a contribui la soluţionarea conflictelor armate din întreaga lume.

"Consiliul de Pace este o organizaţie internaţională care vizează promovarea stabilităţii, restabilirea unei guvernanţe fiabile şi legitime şi garantarea unei păci durabile în regiunile afectate sau ameninţate de conflicte", se arată în preambulul cartei trimise spre semnare ţărilor invitate de Trump.

Textul de opt pagini al cartei critică direct "abordările şi instituţiile care au eşuat de prea multe ori", făcând astfel referire la Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), şi îndeamnă la "curaj" pentru îndepărtarea unor astfel de abordări. Documentul subliniază de asemenea "necesitatea unei organizaţii de pace mai agile şi eficiente".

Donald Trump va fi "primul preşedinte al Consiliului de Pace", iar puterile preşedintelui SUA vor fi foarte largi. Numai el va putea să "invite" alţi şefi de stat şi de guvern să se alăture organismului şi tot el le poate revoca participarea, cu excepţia cazului în care "două treimi din statele membre" se opun, şi Trump va avea în plus dreptul să respingă prin veto deciziile votate.

"Fiecare stat membru exercită un mandat cu o durată maximă de trei ani de la intrarea în vigoare a prezentei Carte, mandat reînnoibil de către preşedinte. Acest mandat de trei ani nu se aplică statelor membre care contribuie cu peste un miliard de dolari în numerar la Consiliul de Pace în primul an de la intrarea în vigoare a Cartei", precizează proiectul. Numai statele "invitate să participe de preşedintele" SUA vor putea face parte din consiliu.

