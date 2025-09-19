SUA blochează pentru a șasea oară cererea ONU de încetare a focului în Gaza

Statele Unite au blocat joi din nou în Consiliul de Securitate al ONU adoptarea unui text care solicita un armistiţiu şi acces umanitar în Gaza, un proiect susţinut de majoritatea membrilor.

Cei zece membri aleşi ai Consiliului au lansat discuţii pe marginea acestui proiect de rezoluţie la sfârşitul lunii august, ca reacţie la declaraţia oficială a ONU despre foametea din teritoriul palestinian devastat de războiul purtat de Israel de aproape doi ani. O primă versiune a textului cerea în principal ridicarea imediată a tuturor obstacolelor din calea intrării ajutoarelor.

Însă, potrivit unor surse diplomatice, Franţa, Regatul Unit şi Rusia erau sceptice cu privire la interesul unei rezoluţii exclusiv umanitare din partea unui organism destinat menţinerii păcii şi securităţii în lume, care risca oricum să fie blocată de Statele Unite.

Proiectul blocat joi (14 voturi pentru, numai unul împotrivă) solicita încetarea restricţiilor pentru ajutorul umanitar, dar cerea şi „un armistiţiu imediat, necondiţionat şi permanent în Gaza”, precum şi eliberarea imediată şi necondiţionată a ostaticilor.

Este un mesaj pe care Statele Unite l-au respins deja de mai multe ori, ultima dată în iunie, când au folosit din nou dreptul de veto pentru a-şi proteja aliatul israelian. „Această rezoluţie nu recunoaşte realitatea de pe teren, faptul că a existat o creştere semnificativă a fluxului de ajutor umanitar”, a justificat diplomatul american Morgan Ortagus, criticând totodată faptul că în rezoluţia nu se regăseşte şi o condamnare a Hamasului.

Totuşi, restul Consiliului s-a lansat în această nouă încercare, deşi era sortită aceluiaşi rezultat, pentru a transmite mesajul că instituţia „nu întoarce spatele civililor care mor de foame, ostaticilor şi cererii de încetare a focului”, a explicat ambasadoarea daneză Christina Markus Lassen înainte de vot. „O generaţie riscă să fie pierdută, nu numai din cauza războiului, ci şi din cauza foamei şi a disperării (...) Această situaţie umanitară catastrofală, acest eşec umanitar şi uman ne-a obligat să acţionăm astăzi”, a adăugat ea.

Veto-ul anterior a provocat o furie neobişnuită din partea celorlalte 14 membre ale Consiliului, care îşi manifestă din ce în ce mai des şi mai explicit frustrarea faţă de incapacitatea de a exercita presiuni asupra Israelului pentru a pune capăt calvarului locuitorilor din Gaza.

„Rezoluţiile împotriva Israelului nu vor elibera ostaticii şi nu vor aduce securitate în regiune. Israelul va continua să lupte împotriva Hamas şi să-şi protejeze cetăţenii, chiar dacă Consiliul de Securitate preferă să închidă ochii în faţa terorismului”, a declarat joi ambasadorul israelian la ONU, Danny Danon, înainte de vot.

Israelul se confruntă cu o presiune internaţională crescândă pentru a pune capăt acestui război care devastează Gaza, declanşat de atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas din 7 octombrie 2023 pe teritoriul israelian. Această chestiune va fi în centrul summitului anual al ONU de săptămâna viitoare de la New York.

După mai bine de două luni şi jumătate de blocaj, Israelul autorizează din nou, de la jumătatea lunii mai, intrarea în Gaza a unui număr limitat de camioane ale ONU, care denunţă volumele mult insuficiente.

