SUA blochează pentru a șasea oară cererea ONU de încetare a focului în Gaza

Stiri externe
19-09-2025 | 10:28
Adunarea Generală a ONU
Getty

Statele Unite au blocat joi din nou în Consiliul de Securitate al ONU adoptarea unui text care solicita un armistiţiu şi acces umanitar în Gaza, un proiect susţinut de majoritatea membrilor. 

autor
Vlad Dobrea

Cei zece membri aleşi ai Consiliului au lansat discuţii pe marginea acestui proiect de rezoluţie la sfârşitul lunii august, ca reacţie la declaraţia oficială a ONU despre foametea din teritoriul palestinian devastat de războiul purtat de Israel de aproape doi ani. O primă versiune a textului cerea în principal ridicarea imediată a tuturor obstacolelor din calea intrării ajutoarelor.

Însă, potrivit unor surse diplomatice, Franţa, Regatul Unit şi Rusia erau sceptice cu privire la interesul unei rezoluţii exclusiv umanitare din partea unui organism destinat menţinerii păcii şi securităţii în lume, care risca oricum să fie blocată de Statele Unite.

Proiectul blocat joi (14 voturi pentru, numai unul împotrivă) solicita încetarea restricţiilor pentru ajutorul umanitar, dar cerea şi „un armistiţiu imediat, necondiţionat şi permanent în Gaza”, precum şi eliberarea imediată şi necondiţionată a ostaticilor.

Este un mesaj pe care Statele Unite l-au respins deja de mai multe ori, ultima dată în iunie, când au folosit din nou dreptul de veto pentru a-şi proteja aliatul israelian. „Această rezoluţie nu recunoaşte realitatea de pe teren, faptul că a existat o creştere semnificativă a fluxului de ajutor umanitar”, a justificat diplomatul american Morgan Ortagus, criticând totodată faptul că în rezoluţia nu se regăseşte şi o condamnare a Hamasului.

Citește și
romance
Val de furturi prin diversiune în Canada: trei românce care au terorizat Toronto au fost reținute

Totuşi, restul Consiliului s-a lansat în această nouă încercare, deşi era sortită aceluiaşi rezultat, pentru a transmite mesajul că instituţia „nu întoarce spatele civililor care mor de foame, ostaticilor şi cererii de încetare a focului”, a explicat ambasadoarea daneză Christina Markus Lassen înainte de vot. „O generaţie riscă să fie pierdută, nu numai din cauza războiului, ci şi din cauza foamei şi a disperării (...) Această situaţie umanitară catastrofală, acest eşec umanitar şi uman ne-a obligat să acţionăm astăzi”, a adăugat ea.

Veto-ul anterior a provocat o furie neobişnuită din partea celorlalte 14 membre ale Consiliului, care îşi manifestă din ce în ce mai des şi mai explicit frustrarea faţă de incapacitatea de a exercita presiuni asupra Israelului pentru a pune capăt calvarului locuitorilor din Gaza.

„Rezoluţiile împotriva Israelului nu vor elibera ostaticii şi nu vor aduce securitate în regiune. Israelul va continua să lupte împotriva Hamas şi să-şi protejeze cetăţenii, chiar dacă Consiliul de Securitate preferă să închidă ochii în faţa terorismului”, a declarat joi ambasadorul israelian la ONU, Danny Danon, înainte de vot.

Israelul se confruntă cu o presiune internaţională crescândă pentru a pune capăt acestui război care devastează Gaza, declanşat de atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas din 7 octombrie 2023 pe teritoriul israelian. Această chestiune va fi în centrul summitului anual al ONU de săptămâna viitoare de la New York.

După mai bine de două luni şi jumătate de blocaj, Israelul autorizează din nou, de la jumătatea lunii mai, intrarea în Gaza a unui număr limitat de camioane ale ONU, care denunţă volumele mult insuficiente.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, ONU, rezolutie, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 19-09-2025 10:28

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cum a lăsat naționala vestiarul la Debrecen după eșecul cu Ungaria din play-off-ul pentru EURO 2026
FOTO Cum a lăsat naționala vestiarul la Debrecen după eșecul cu Ungaria din play-off-ul pentru EURO 2026
Citește și...
Val de furturi prin diversiune în Canada: trei românce care au terorizat Toronto au fost reținute
Stiri externe
Val de furturi prin diversiune în Canada: trei românce care au terorizat Toronto au fost reținute

Trei femei din Toronto, Canada, se confruntă cu acuzații legate de presupusa lor implicare într-o „organizație criminală” despre care poliția afirmă că este responsabilă pentru numeroase furturi prin diversiune, scrie CTVnews.

Alertă în Polonia: poliția militară investighează resturi de rachetă în estul țării
Stiri externe
Alertă în Polonia: poliția militară investighează resturi de rachetă în estul țării

Fragmente suspectate că provin de la o rachetă folosită pentru doborârea unei drone ar fi fost găsite în regiunea estică Lublin, a anunţat poliţia militară poloneză.

Trump a blocat ajutorul militar de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan. Semnalele transmise Chinei
Stiri externe
Trump a blocat ajutorul militar de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan. Semnalele transmise Chinei

Președintele american Donald Trump a respins un acord de 400 de milioane de dolari cu Taiwanul, în contextul în care încearcă să negocieze un acord comercial și un posibil summit cu președintele chinez Xi Jinping, a relatat The Washington Post.

Recomandări
Managerul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA într-un dosar de mită. Alte două persoane, cercetate în același caz
Stiri actuale
Managerul Spitalului din Caransebeș, audiat de DNA într-un dosar de mită. Alte două persoane, cercetate în același caz

Managerul Spitalului Municipal Caransebeș, Singh Bhupinder, este cercetat de DNA într-un dosar de mită și a fost dus la audieri.

Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern
Interviurile Stirileprotv.ro
Ezitările PSD și „demisiile de probă” ale lui Bolojan amplifică instabilitatea României. Ce spune Băsescu despre Guvern

Traian Băsescu susține că instabilitatea politică generată de ezitările PSD și de „amenințările cu demisia” ale premierului Ilie Bolojan afectează direct credibilitatea României și blocând perspectivele de reformă reală.

Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%
Stiri actuale
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

Autoritățile vor finanța în continuare lucrările la Autostrada A1, pe tronsonul Sibiu–Pitești, prima șosea de mare viteză care va traversa Carpații. O parte din bani vin din fondurile europene de coeziune, cealaltă de la bugetul de stat și împrumuturi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Septembrie 2025

46:15

Alt Text!
La Măruță
18 Septembrie 2025

01:29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Septembrie 2025

01:43:54

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28