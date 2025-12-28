ONU convoacă o reuniune de urgență după recunoașterea Somaliland de către Israel. UE cere respectarea suveranității Somaliei

Consiliul de Securitate al ONU va convoca luni o reuniune de urgenţă cu privire la recunoaşterea controversată de către Israel a Somalilandul ca stat independent, informează duminică dpa.

Uniunea Europeană face apel la respectarea suveranităţii Somaliei, după ce Israelul a recunoscut oficial independenţa Somaliland, un gest fără precedent pentru această regiune autoproclamată, separată de Somalia din 1991. Anunţul a fost făcut de ambasadorul Israelului la ONU, Danny Dannon, menţionează EFE.

"Consiliul de Securitate al ONU se va întruni luni într-o sesiune de urgenţă, în urma recunoaşterii de către Israel a Republicii Somaliland", a anunţat - pe pagina sa de pe platforma X - Dannon, care a precizat că reuniunea are loc la solicitarea Israelului.

De asemenea, el a declarat că Israelul nu va evita discuţiile politice. "Israelul va continua să acţioneze responsabil şi discret pentru a consolida cooperarea", a afirmat ambasadorul israelian la ONU.

Înainte de sesiune, 21 de ţări predominant musulmane au emis o declaraţie comună sâmbătă seară, avertizând asupra "repercusiunilor grave" ale deciziei israeliene privind "pacea şi securitatea în Cornul Africii" şi în regiunea extinsă a Mării Roşii.

Somaliland, regiune cu majoritate musulmană din nordul Somaliei, cu o populaţie de câteva milioane de locuitori, a funcţionat de facto independent timp de peste trei decenii, scrie dpa.

Uniunea ”reafirmă importanşa respectării unităţii, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Federale Somalia, conform Constituţiei sale, chartelor Uniunii Africane (UA) şi ONU”, a subliniat sâmbătă, într-un comunicat, un purtător de cuvânt al UE însărcinat cu probleme de politică externă, Anouar El Anouni.

”Acest lucru este esenţial pentru pacea şi stabilitatea în tot Cornul Africii”, a subliniat el.

”UE încurajează un dialog constructiv între între Somaliland şi Guvernul federal al Somaliei, în vederea soluţionării unor diferende vechi”, adaugă purtătorul de cuvânt.

Cine este de partea recunoașterii Somaliland

Vineri, Israelul a devenit prima ţară din lume care a recunoscut independenţa teritoriului separatist, atrăgând condamnarea guvernului somalez, a partenerilor regionali, dar şi a Chinei.

În schimb, Taiwanul a salutat duminică recunoaşterea de către Israel a Somaliland ca stat independent, o decizie care contrastează cu poziţia majoritară a Europei, Statelor Unite, Uniunii Africane şi a altor ţări, care şi-au reiterat sprijinul pentru suveranitatea Somaliei, remarcă EFE.

Taiwanul, Israelul şi Somaliland sunt "parteneri democratici cu aceleaşi idei care împărtăşesc valorile democraţiei, libertăţii şi statului de drept", a transmis Ministerul de Externe taiwanez, citat de agenţia oficială de ştiri CNA, care şi-a exprimat, de asemenea, speranţa ca decizia israeliană să faciliteze o cooperare trilaterală mai strânsă "pe toate fronturile" între cele trei părţi. Decizia a venit cu doar câteva zile înainte ca Somalia să preia preşedinţia prin rotaţie a Consiliului de Securitate al ONU.

Declaraţia comună, publicată de Qatar, a evidenţiat "respingerea fără echivoc" de către cele 21 de ţări a acţiunii israeliene, avertizând că aceasta "constituie o încălcare gravă a principiilor dreptului internaţional".

Declaraţia a condamnat, de asemenea, "încercările de a expulza cu forţa poporul palestinian de pe pământul său", după ce au apărut relatări conform cărora recunoaşterea a avut legătură cu eforturile de relocare a palestinienilor din Gaza.

Ministrul de externe al Somaliland, Abdirahman Dahir Adam, a declarat sâmbătă postului de televiziune israelian Channel 12 că acţiunea nu are nicio legătură cu conflictul din Gaza. Potrivit biroului prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, recunoaşterea a fost făcută "în spiritul Acordurilor Abraham", care au permis mai multor ţări arabe să recunoască oficial Israelul.

Ziarul Times of Israel a subliniat că Emiratele Arabe Unite, Bahrein şi Maroc - care au aderat toate la Acordurile Abraham - nu s-au numărat printre semnatarii declaraţiei comune privind recunoaşterea Somaliland.

Somaliland, protectorat britanic până în 1960, nu este recunoscut la nivel internaţional, deşi are propria constituţie, monedă şi guvern şi chiar s-a bucurat de o dezvoltare economică şi o stabilitate politică mai mari decât Somalia până în prezent, scrie EFE.

Regiunea şi-a anunţat separarea de Somalia, o fostă colonie italiană, în 1991, când dictatorul Mohamed Siad Barre a fost înlăturat de la putere.

În ultimele decenii, Somalia şi Somaliland au încercat fără succes să reia dialogul cu privire la independenţa regiunii.

Somalia se află într-o stare de conflict şi haos de la răsturnarea lui Barre, care a lăsat ţara fără un guvern eficient şi în mâinile miliţiilor islamiste, precum Al-Shabaab, şi ale liderilor militari.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













