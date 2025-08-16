Trump, spulberat de presă: Lecție de măiestrie a fostului ofițer de informații Putin care manipulează un narcisist egocentric

Am vorbit despre scenariile posibile și implicațiile lor pentru Ucraina și pentru întreaga regiune. Haideți acum să aflăm cum se văd aceste evoluții direct din Statele Unite.

Pentru asta stăm de vorbă cu Kevin Liptak, corespondent CNN la Casa Albă, în direct din Washington DC.

Cosmin Stan: Ce ar putea obține Zelenski din vizita sa de luni la Casa Albă?

Kevin Liptak: Aceasta este o întrebare esențială având în vedere tot ce s-a discutat, mai multe detalii vom avea din partea lui Trump. Nu putem ști ce vor discuta cei doi sau ce s-a discutat în decursul celor 3 ore de vineri, dar și Putin a spus că vrea să pună capăt acestui război. Ce am vrea noi să aflăm din partea lui Trump ar fi ce i-a spus mai precis Putin cu privire la această încheiere a ostilităților. Am dori să auzim despre o garanție de securitate și despre o încheiere a acestor ostilități. Oricum, președintele Trump este pregătit să dea garanții de securitate Ucrainei ca parte a acestui plan de armistițiu sau de încheiere a focului, însă nu a fost foarte explicit Trump cu privire la faptul că el sau europenii vor fi liderii discuțiilor pentru încetarea focului și pentru o asigurare a garanțiilor de securitate pentru ucraineni.

Președintele Trump încă nu ne-a spus exact ce oferă pentru a asigura pacea, pentru a negocia. Nu ne-a spus ce anume va negocia și cum se vor regrupa puterile occidentale și cum ajuta Ucraina în anii următori.

Cosmin Stan: Oare noul plan al lui Trump de a evita încetarea focului, dorită inițial, reprezintă o lovitură pentru ucraineni și aliații lor europeni?

Kevin Liptak: Da. În postările sale de pe rețelele de socializare, Trump a spus că toate părțile au fost de acord că ar fi mai bine să se încheie cu totul ostilitățile, decât să se încheie doar un armistițiu temporar. Condițiile ar fi ca încetarea focului să fie instituită. Practic, au fost negocieri coercitive, dar acestea nu sunt adevărata soluție pentru a pune capăt războiului. Declarațiile de astăzi, nici cele ale lui Zelensli, nici cele ale europenilor, nu au reflectat ce a discutat Trump. Vor fi necesare și alte discuții pentru a se clarifica modul în care Trump intenționează să conducă aceste negocieri pe viitor.

În ce privește discuția din Alaska de ieri, putem fi dezamăgiți dacă într-adevăr nu s-a ajuns la o concluzie clară.

”Nu este clar ce are în minte președintele Putin”

Cosmin Stan: Garanțiile de securitate solide, menite să protejeze interesele de securitate vitale ale Ucrainei și ale Europei sunt esențiale, ce tip de garanții de securitate ar putea primi Ucraina?

Kevin Liptak: Oferta propusă de președintele Trump este foarte clară. El a spus mai mult despre ce nu ar fi dornic să negocieze, a spus că nu se poate începe prin aderarea la NATO a Ucrainei, nu este o prioritate, iar SUA nu ar oferi asta ca o garanție. Garanțiile care să oprească Rusia în a relansa atacurile la adresa Ucrainei nu încep prin aderarea Ucrainei la NATO.

Alte opțiuni care au fost puse în discuție de către liderii europeni au fost ca forțe militare să fie dispuse prin rotație pe flancul estic, de exemplu Polonia, România și alte membre NATO care să sprijine în zona aceea Ucraina, sub conducerea trupelor americane. Însă nu este clar ce are în minte președintele Putin și cum anume vrea să garanteze siguranța Ucrainei.

Al Jazeera: O lecție de măiestrie a lui Putin asupra narcisistului egocentric Trump

Presa internațională a vuit după întâlnirea celor mai puternici lideri ai lumii. Cei de la Al Jazeera analizează dur și cataloghează summitul de vineri seară drept unul care a ajutat la hrănirea narcisistului Donald Trump.

A fost o lecție de măiestrie despre cum un fost ofițer de informații își folosește abilitățile de manipulare asupra unui narcisist egocentric, este concluzia la care au ajuns jurnaliștii uneia dintre cele mai importante televiziuni din lume.

Peste ocean, New York Times împachetează evenimentul într-un spectacol al prieteniei, dar cu un final incert.

În aceeași nuanță tratează subiectul și publicația Washington Post, care remarcă șansa fructificată de Putin de a arăta propriului popor că a fost primit și tratat de la egal la egal de cel mai puternic om de pe planetă.

The Wall Street Journal subliniaza că în ciuda primirii cu fast, cu covor roșu și o înlănțuire de avioane militare F-35, F-22 și un survol al bombardierului strategic B-2, Donald Trump s-a întors la Casa Albă fără să triumfe, ci mai degrabă pierzător în fața lui Putin.

Mesajul SUA: ”Puteți invada alte țări și să luați ce doriți!”

Un summit început cu fanfară și încheiat cu anticlimax, notează cei de Financial Times.

Incapabil să-l oblige pe omologul său rus, președintele american pune presiune pe ucraineni și europeni să rezolve conflictul, scriu francezii de la Le Monde, iar Le Parisien vorbește despre un război al simbolurilor transpus într-o Americă dornică de a-și reafirma supremația militară și o Rusie care refuză umilința.

Spaniolii de la El Pais au subliniat faptul că Trump a pus capăt izolării lui Putin, în vreme ce nemții de la FAZ îi acordă nota 2 liderului de la Casa Albă, după prestația de vineri. Mai mult, jurnaliștii consideră că recepția de gală a lui Trump pentru Putin transmite un mesaj dezastruos lumii iubitoare de pace: puteți invada alte țări și să luați ce doriți! - America lui Trump va tolera asta dacă-i promiteți o afacere bună.

