Trump și Ursula von der Leyen au vorbit despre „problema mondială a copiilor dispăruți”, o temă importantă și pentru soția sa

Stiri externe
19-08-2025 | 08:03
Președintele Donald Trump a declarat că el și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au discutat despre problema copiilor răpiți, o cauză importantă și pentru soția sa, prima-doamnă Melania Trump, relatează CNN.

autor
Ioana Andreescu

„Ursula von der Leyen, distinsa și foarte respectata președintă a Comisiei Europene, și cu mine am discutat despre problema mondială a copiilor dispăruți. Aceasta este, de asemenea, o temă importantă pentru soția mea, Melania. Este o temă care se află în fruntea tuturor listelor, iar lumea va colabora pentru a o rezolva, în speranța că acești copii vor fi readuși în familiile lor!”, a scris Trump pe Truth Social.

Replica Ursulei von der Leyen

Von der Leyen a răspuns pe X, spunând că trebuie să ia sfârșit costul uman al războiului din Ucraina. „Iar asta înseamnă că fiecare copil ucrainean deportat de Rusia trebuie să se întoarcă la familia sa. Îi mulțumesc președintelui SUA pentru angajamentul clar pe care și l-a luat astăzi pentru a se asigura că acești copii vor fi aduși înapoi la cei dragi.”

Scrisoarea Olenei Zelenska pentru Melania Trump

La summitul de luni de la Casa Albă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit cu o scrisoare din partea soției sale, Olena Zelenska, pentru Melania Trump și a lăudat scrisoarea primei-doamne a SUA adresată săptămâna trecută președintelui Vladimir Putin cu privire la copiii care suferă din cauza războiului.

Deportarea copiilor, calificată drept crimă de război

Ucraina a calificat deportarea a zeci de mii de copii ucraineni, duși în Rusia sau pe teritoriul ocupat de Rusia fără consimțământul familiei sau al tutorilor, drept o crimă de război care corespunde definiției genocidului din Tratatul ONU.

Moscova susține că a protejat copiii vulnerabili dintr-o zonă de război.

ONU: Rusia a încălcat drepturile copiilor ucraineni

Biroul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a declarat că Rusia a provocat suferințe milioanelor de copii ucraineni și le-a încălcat drepturile de la invazia sa la scară largă în Ucraina, în 2022.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, Ucraina, donald trump, ursula von der leyen, casa alba, melania trump,

Dată publicare: 19-08-2025 07:37

