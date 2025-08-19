Trump și Ursula von der Leyen au vorbit despre „problema mondială a copiilor dispăruți”, o temă importantă și pentru soția sa

Președintele Donald Trump a declarat că el și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au discutat despre problema copiilor răpiți, o cauză importantă și pentru soția sa, prima-doamnă Melania Trump, relatează CNN.

„Ursula von der Leyen, distinsa și foarte respectata președintă a Comisiei Europene, și cu mine am discutat despre problema mondială a copiilor dispăruți. Aceasta este, de asemenea, o temă importantă pentru soția mea, Melania. Este o temă care se află în fruntea tuturor listelor, iar lumea va colabora pentru a o rezolva, în speranța că acești copii vor fi readuși în familiile lor!”, a scris Trump pe Truth Social.

President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy posts, "I want to thank @FLOTUS Melania Trump for her attention to one of the most painful and difficult issues of this war – the abduction of Ukrainian children by Russia. We deeply appreciate her compassion and her letter to Putin.… pic.twitter.com/xn48totopS — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) August 19, 2025

Replica Ursulei von der Leyen

Von der Leyen a răspuns pe X, spunând că trebuie să ia sfârșit costul uman al războiului din Ucraina. „Iar asta înseamnă că fiecare copil ucrainean deportat de Rusia trebuie să se întoarcă la familia sa. Îi mulțumesc președintelui SUA pentru angajamentul clar pe care și l-a luat astăzi pentru a se asigura că acești copii vor fi aduși înapoi la cei dragi.”

Scrisoarea Olenei Zelenska pentru Melania Trump

La summitul de luni de la Casa Albă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit cu o scrisoare din partea soției sale, Olena Zelenska, pentru Melania Trump și a lăudat scrisoarea primei-doamne a SUA adresată săptămâna trecută președintelui Vladimir Putin cu privire la copiii care suferă din cauza războiului.

Deportarea copiilor, calificată drept crimă de război

Ucraina a calificat deportarea a zeci de mii de copii ucraineni, duși în Rusia sau pe teritoriul ocupat de Rusia fără consimțământul familiei sau al tutorilor, drept o crimă de război care corespunde definiției genocidului din Tratatul ONU.

Moscova susține că a protejat copiii vulnerabili dintr-o zonă de război.

ONU: Rusia a încălcat drepturile copiilor ucraineni

Biroul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a declarat că Rusia a provocat suferințe milioanelor de copii ucraineni și le-a încălcat drepturile de la invazia sa la scară largă în Ucraina, în 2022.

