Melania Trump ameninţă că îl va da în judecată pe Hunter Biden. Care este motivul

Stiri externe
14-08-2025 | 18:14
Melania Trump
Getty

Melania Trump a amenințat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul fostului președinte, și-i va cere peste un miliard de dolari despăgubiri după ce acesta a afirmat că ea i-a fost prezentată soțului său de către Jeffrey Epstein.

autor
Ioana Andreescu

Avocații primei-doamne a Statelor Unite, care s-a căsătorit cu Donald Trump în 2005, au spus că afirmația lui Hunter Biden este „falsă, jignitoare și defăimătoare”, relatează Le Figaro.

Într-un interviu lung acordat regizorului Andrew Callaghan la începutul lunii august, Hunter Biden a criticat dur legăturile pe care actualul președinte le-a avut cu Jeffrey Epstein. Donald Trump era într-adevăr prieten cu el, dar susține că s-au certat la începutul anilor 2000 pentru că Epstein i-a luat angajații care lucrau la spa-ul clubului său de golf din Florida.

În același interviu, Hunter Biden a asigurat că documente nepublicate referitoare la Jeffrey Epstein „l-ar implica” pe Donald Trump. El a afirmat, de asemenea, că „Epstein i-a prezentat-o pe Melania lui Trump”, adăugând că legăturile dintre cei doi bărbați erau „extinse” și „profunde”, o afirmație care nu i-a plăcut deloc Melaniei Trump, care și-a pus echipa juridică la treabă, scrie Le Figaro.

O scrisoare a avocaților primei-doamne

O scrisoare a avocaților primei-doamne, adresată avocatului lui Hunter Biden, îi cere să-și retragă acuzațiile și să-și prezinte scuze, în caz contrar urmând să fie inițiate acțiuni în justiție care îl vor costa „peste un miliard de dolari”. Scrisoarea afirmă că prima-doamnă a suferit „un prejudiciu financiar și o atingere considerabilă a reputației sale” din cauza acestei „afirmații repetate”.

Citește și
Melania Trump
Melania Trump, celebrată pe rețelele sociale din Ucraina, după schimbarea de atitudine a preşedintelui SUA faţă de Rusia

Consilierul juridic al Melaniei Trump îl acuză, de asemenea, pe fiul cel mic al lui Biden că are „o lungă istorie de trafic de influență pe seama altora” și că repetă această afirmație „pentru a atrage atenția asupra sa”.

Scrisoarea juridică a primei-doamne precizează că această acuzație a fost atribuită în parte lui Michael Wolff, jurnalist și autor al unei biografii critice a președintelui. Într-un interviu acordat recent site-ului american Daily Beast, jurnalistul a afirmat că prima-doamnă era o cunoștință a unui asociat al lui Epstein și Trump când l-a întâlnit pe cel care a devenit soțul ei. Site-ul a retras apoi articolul după ce a primit o scrisoare din partea avocaților primei-doamne, care contestau conținutul și modul de prezentare al articolului.

În prezent, nu există dovezi că actualul cuplu s-ar fi cunoscut prin intermediul delincventului sexual Epstein, al cărui caz continuă să facă valuri în SUA și să-i aducă necazuri lui Donald Trump.

LIVE | Drita - FCSB, în Europa League. „Roș-albaștrii” joacă, AZI, meciul calificării. Duelul, transmis pe VOYO, de la ora 21

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, melania trump, avocati,

Dată publicare: 14-08-2025 18:03

Articol recomandat de sport.ro
Incident șocant la Craiova! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket
Incident șocant la Craiova! Soția unui fotbalist a fost bătută de doi bărbați într-un supermarket
Citește și...
Melania Trump respinge categoric zvonurile legate de operațiile estetice. Cum se menține în formă la 55 de ani. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Melania Trump respinge categoric zvonurile legate de operațiile estetice. Cum se menține în formă la 55 de ani. GALERIE FOTO

Melania Trump respinge categoric zvonurile legate de operațiile estetice și susține că secretul frumuseții sale stă într-un stil de viață sănătos, îngrijirea atentă a pielii și refuzul total al procedurilor invazive.

Melania Trump, celebrată pe rețelele sociale din Ucraina, după schimbarea de atitudine a preşedintelui SUA faţă de Rusia
Stiri externe
Melania Trump, celebrată pe rețelele sociale din Ucraina, după schimbarea de atitudine a preşedintelui SUA faţă de Rusia

Prima-doamnă a SUA Melania Trump este celebrată ca „Agent Melania” de ucraineni, printr-o serie de meme-uri pe reţelele sociale, după ce Donald Trump a sugerat că ea a jucat un rol în aparenta schimbare a atitudinii sale faţă de Rusia.

 

Moment romantic între Donald Trump și Melania în timpul festivităților de Ziua Independenței. FOTO&VIDEO
Stiri Mondene
Moment romantic între Donald Trump și Melania în timpul festivităților de Ziua Independenței. FOTO&VIDEO

Moment romantic între președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania, surprins în timpul festivităților de Ziua Independenței.

Recomandări
Reacția lui Arafat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la 10 ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi
Stiri actuale
Reacția lui Arafat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la 10 ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat, întrebat dacă nu este „ruşinos” ca la zece ani de la Colectiv România să nu aibă un centru pentru mari arşi, că nu DSU se ocupă de aceste centre.

Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă
Stiri externe
Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă

Întâlnirea de la Anchorage (Alaska) între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, va începe vineri la ora 19:30 GMT (22:30 ora României) a anunţat joi Kremlinul, citat de AFP.

Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”
Stiri Justitie
Cum explică Guvernul, pentru Știrile ProTV, de ce judecătorii CCR sunt exceptați de la „reforma magistraților”

Proiectul de lege propus de Guvern privind modificarea pensiilor magistraților ridică semne de întrebare privind o posibilă înțelegere cu Curtea Constituțională, astfel încât proiectul să fie declarat constituțional de către CCR.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 14 August 2025

45:53

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12