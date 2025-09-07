Trump amenință din nou Chicago cu intervenția militară. „Va înțelege de ce se numește Departamentul de Război”

07-09-2025 | 07:24
Donald Trump
Preşedintele Donald Trump a ameninţat din nou, sâmbătă, cu intervenţia militară la Chicago, al treilea oraş ca mărime din SUA, în timp ce opoziţia democrată a denunţat un „potenţial dictator”.

„Chicago va înţelege de ce se numeşte Departamentul de Război", se poate citi într-un mesaj publicat pe contul Truth Social al preşedintelui american, care ameninţă de zile întregi că va trimite trupe federale acolo pentru a combate criminalitatea.

Postarea prezintă o imagine, aparent generată de inteligenţa artificială, care îl arată pe preşedinte îmbrăcat în uniformă militară pe un fundal de incendii şi elicoptere zburând pe cerul portocaliu deasupra oraşului Chicago, cu legenda „Chipocalypse Now".

Referință la un film despre războiul din Vietnam

Această referire directă la „Apocalypse Now", filmul despre războiul din Vietnam regizat de Francis Ford Coppola, este însoţită de un citat celebru din film, reutilizat: „Îmi place mirosul deportărilor dimineaţa devreme" - lupta împotriva imigraţiei fiind principalul său obiectiv.

Donald Trump
CNN: Trump ia în considerare atacarea cartelurilor de droguri direct în Venezuela

O postare care nu l-a făcut să râdă pe guvernatorul democrat al statului Illinois, care include Chicago.

„Nu este o glumă", a scris sâmbătă JB Pritzker pe X. „Preşedintele Statelor Unite ameninţă că intră în război împotriva unui oraş american", a subliniat el.

Illinois nu va fi intimidat de un potenţial dictator", a adăugat această importantă figură a Partidului Democrat.

Chicago, „un câmp al morții”

Numind Chicago o „groapă infernală” sau „un câmp al morţii”, Donald Trump ameninţă de la sfârşitul lunii august că va trimite Garda Naţională, forţa militară de rezervă pe care a desfăşurat-o deja în alte două bastioane ale opoziţiei democrate: Los Angeles, în California, şi Washington.

Soldaţi în uniformă echipaţi cu vehicule blindate patrulează de la mijlocul lunii august în capitala americană. Sâmbătă, sute, dacă nu mii, de oameni au defilat pe străzile din Washington pentru a protesta împotriva "ocupării" oraşului de către trupele federale.

„La Washington, marea crimă este la Casa Albă", se putea citi pe una dintre pancarte.

Miercuri, Donald Trump a mai vorbit despre trimiterea de trupe la New Orleans, pe lângă sau în locul oraşului Chicago, dar afirmaţiile sale nu au fost încă urmate de efect.

Vineri, el a semnat un ordin executiv prin care Departamentul american al Apărării este redenumit Departamentul de Război, adăugând că doreşte să transmită un "mesaj de victorie" şi "de forţă" restului lumii.

Sursa: Agerpres

Parlamentul votează astăzi cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR. Opoziția contestă Pachetul 2 de măsuri fiscale
Stiri Politice
Parlamentul votează astăzi cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR. Opoziția contestă Pachetul 2 de măsuri fiscale

Parlamentul dezbate cele patru moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan în urma angajării răspunderii pe pachetul 2 de măsuri fiscale. Opoziţiei îi lipsesc peste 100 de voturi pentru a demite Guvernul

Trafic dificil la început de an școlar, în Capitală. Șantierele din oraș obligă șoferii să ocolească străzile
Stiri actuale
Trafic dificil la început de an școlar, în Capitală. Șantierele din oraș obligă șoferii să ocolească străzile

Începutul de an școlar va înmulți și mașinile din trafic. În Capitală, de pildă, multe zone sunt în șantier, așa că în drumul către școală unii părinți vor fi nevoiți să schimbe ruta sau să facă slalom printre utilaje și indicatoare.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Iași în care patru persoane dintr-o căruță au fost spulberate de o dubă

Un tată și unul dintre fii săi au murit în urma unui accident dramatic petrecut, în județul Iași. După aceeași nenorocire, un alt băiat al bărbatului și nora acestuia au fost internați.

