Trump amenință cu represalii după amenda UE pentru Google. Secțiunea 301, arma sa „secretă” în războiul comercial

Furios din cauza amenzii record de 2,95 miliarde de euro aplicate companiei Google de Comisia Europeană, preşedintele american Donald Trump a ameninţat, vineri, cu impunerea de taxe vamale punitive în temeiul „Secţiunii 301”, relatează AFP.

„Europa a atacat astăzi o altă mare companie americană, Google”, a scris vineri Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, ameninţând că va riposta cu sancţiuni comerciale.

Comisia Europeană a anunţat vineri că va impune o amendă de 2,95 miliarde de euro companiei Google, considerând că gigantul american a abuzat de poziţia sa dominantă în sectorul publicităţii online.

Preşedintele american a subliniat în acelaşi mesaj că, dacă Uniunea Europeană nu revine asupra amenzilor „nedrepte” aplicate Google, dar şi Apple, el va fi „obligat” să declanşeze un mecanism de taxe vamale punitive, „Secţiunea 301”.

Cum funcționează „Secțiunea 301”

Secțiunea 301 se referă la o prevedere a Legii comerțului din 1974 care permite Reprezentantului comercial al Statelor Unite (USTR) să investigheze și să ia măsuri, inclusiv impunerea de tarife, împotriva țărilor străine care mențin practici comerciale neloiale sau nu respectă acordurile comerciale.

Legislația americană mai stabilește că această autoritate este utilizată pentru a aborda nerespectarea obligațiilor comerciale de către țările străine și pentru a riposta împotriva barierelor comerciale neloiale care prejudiciază companiile și lucrătorii din SUA.



