Trump vrea să trimită Garda Națională în alte două orașe. Președintele SUA a dezmințit și zvonurile despre sănătatea lui

După câteva zile fără apariții publice, președintele Donald Trump a avut multe de rezolvat. A declarat că este pregătit să trimită trupele din Garda Națională la Chicago și Baltimore ca să combată criminalitatea.

A spus că mută comandamentul forțelor spațiale în Alabama, din Colorado, pentru că nu îi place cum se votează acolo.

Și a dezmințit zvonurile propagate pe rețelele de socializare că ar fi murit.

Președintele Donald Trump anunță că este pregătit să ordone autorităților federale să se mobilizeze și să combată criminalitatea din Chicago și Baltimore, în ciuda opoziției ferme a liderilor aleși și a multor locuitori din ambele orașe.

Donald Trump: „Ei bine, mergem acolo. Nu am spus când mergem. Când pierzi, uite, am o obligație. Asta nu este o chestiune politică. Am o obligație.”

Așadar, după zile de speculații, Donald Trump confirmă planul de a trimite la Chicago personal militar înarmat din Garda Națională pentru a ajuta la combaterea infracționalității.

Donald Trump: „Chicago este acum o gaură de iad.”

De cealaltă parte, guvernatorul statului Illinois a anunțat că va lupta în justiție împotriva desfășurării trupelor federale.

Guvernator J.B. Pritzker / D-Illinois: „Președintelui Statelor Unite îi place să iasă la televizor și să mă roage să îl sun eu și să îi cer trupe. Consider asta extrem de ciudat, având în vedere că orașul Chicago nu vrea trupe pe străzile sale.”

În aceeași conferință de presă, după câteva zile fără apariții publice, președintele Trump a anunțat că va muta comandamentul forțelor spațiale din Colorado, unde l-a mutat predecesorul său, Joe Biden, în Alabama, așa cum intenționa încă din primul său mandat prezidențial.

Donald Trump: „Sunt încântat să anunț că sediul Comandamentului Spațial al SUA se va muta într-un loc minunat numit Huntsville, Alabama. Iubim Alabama. Am câștigat acolo doar cu aproximativ 47 de puncte. Nu cred că asta mi-a influențat decizia, nu-i așa?”

Anunțând mutarea, președintele a spus că are o „mare problemă” cu statul Colorado din cauza votului prin corespondență. Trump a susținut multă vreme, fără dovezi clare, că votul prin corespondență sporește frauda și că are de gând să-l interzică.

Donald Trump: „Problema pe care o am cu Colorado, una dintre cele mari, este că acolo votează prin corespondență. Au trecut complet la votul prin corespondență. Așadar, automat, au alegeri corupte.”

Pe de altă parte...

Reporter: „A fost un trend viral pe rețelele sociale, în weekend. Cum ați aflat că se susținea că ați murit? Ați văzut asta?”

Donald Trump: „Nu.”

Reporter: „Pentru că oamenii nu v-au văzut în public câteva zile. 1,3 milioane de interacțiuni ale utilizatorilor online, până sâmbătă dimineață, erau despre moartea dumneavoastră...”

Donald Trump: „Biden nu ar fi făcut conferințe de presă luni de zile. Nu îl vedeați, dar nimeni nu a spus vreodată că ar fi fost ceva în neregulă cu el, deși știm că nu era într-o formă grozavă. Ei bine, sunt știri false, știți, pur și simplu asta. Atât de fals. De asta mass-media are atât de puțină credibilitate.”

