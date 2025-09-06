CNN: Trump ia în considerare atacarea cartelurilor de droguri direct în Venezuela

Președintele american Donald Trump ia în considerare opțiunea de a ataca cartelurile de droguri din Venezuela, relatează CNN , citând surse familiare cu planurile administrației americane.

Casa Albă consideră că astfel de acțiuni ar fi utile „ca parte a unei strategii mai ample care vizează slăbirea [președintelui Venezuelei] Nicolas Maduro”.

Sursele notează că atacul american asupra navei venezuelene, raportat pe 2 septembrie, a fost „doar începutul unui efort mult mai amplu de a scăpa regiunea de traficul de droguri și, eventual, de a-l înlătura pe Maduro de la putere”.

Întrebat de reporteri pe 5 septembrie dacă ar dori să vadă o schimbare de putere în Venezuela, Trump a răspuns: „Nu discutăm despre asta. Dar vedem că Venezuela a avut alegeri care au fost, ca să spunem așa, foarte ciudate”.

În ultimele săptămâni, Statele Unite au desfășurat forțe militare semnificative în Caraibe, ceea ce oficialii Casei Albe numesc un „mesaj” pentru Maduro.

Nave înarmate cu rachete Tomahawk, un submarin de atac, mai multe aeronave și peste 4.000 de marinari și pușcași marini se află acum în largul coastei Venezuelei, notează CNN.

Secretarul de stat american Marco Rubio, întrebat dacă SUA are în vedere un atac asupra teritoriului venezuelean, a declarat că „aceasta este o operațiune antidrog”.

„Vom lupta împotriva cartelurilor de droguri oriunde s-ar afla, oriunde ar opera”, a spus el.

Creșterea prezenței militare în apropierea graniței cu Venezuela pune presiune asupra lui Maduro, pe care șeful Pentagonului, Pete Hegseth, l-a numit „liderul de facto al unui narco-stat”, relatează Reuters .

„Calea de acțiune preferată a lui Maduro este să plece el însuși”, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu planurile administrației.

Pe 2 septembrie, Trump a anunțat că armata americană a scufundat o navă venezueleană de contrabandă cu droguri. Rubio a spus că armata a „dată lovitura fatală” în sudul Caraibelor unei „nave de narcotice” operate de o „organizație narcoteroristă desemnată”.

