Trump a schimbat numele Pentagonului în Departamentul de Război: Am decis să devenim „woke”

Stiri externe
06-09-2025 | 20:37
Donald Trump a semnat decretul prin care a schimbat numele Pentagonului care se numește chiar de acum Departamentul de Război.

Vrea să transmită lumii că cea mai puternică armată de pe mapamond va intra în ofensivă, a explicat Pete Hegseth, noul Secretar al Războiului.

Nu este clar dacă schimbarea are nevoie de aprobarea Congresului însă prevăzători câțiva republicani din legislativ pregătesc o lege în acest sens.

În cadrul unui eveniment la care a invitat lideri din Congres Donald Trump a inaugurat noua Grădină a Trandafirilor, în care gazonul a fost înlocuit cu pavele.

Mândru de noul decor, a explicat că are planuri mari și pentru capitala federală a Statelor Unite.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Vom înfrumuseța Washington DC. Vom repara șoselele. Vom face curățenie. Vom înlocui gazonul în parcuri”.

Cu această ocazie, președintele a atacat din nou presa acuzând-o că săptămâna trecută, după absența sa neobișnuit de lungă a scris că ar fi murit.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Informația a fost dezmințită, dar când am ajuns la club au început să mă întrebe dacă sunt bine. Presa mincinoasă m-a atacat din nou fiindcă într-o zi n-am avut conferință de presă. Prin urmare, azi am avut o conferință de presă de trei ore”.

Pe de altă parte în cadrul evenimentului de vineri seara, același Trump a semnat un ordin executiv prin care a schimbat numele Departamentului Apărării în Departamentul de Război.

Reporter: Ce mesaj trimite această schimbare de nume inamicilor noștri, poporului american?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Cred că trimite un mesaj de victorie. Cred că trimite un mesaj de forță. Suntem foarte puternici, mult mai puternici decât înțelege lumea.

Schimbarea a fost promovată activ de Pete Hegseth - actual Secretar de Război, care a și dat ordine ca toate inscripțiile și titulaturile să fie schimbat imediat.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Am câștigat Primul Război Mondial. Am câștigat al Doilea Război Mondial și tot ce a fost între ele. Apoi am decis să devenim „woke” și am schimbat numele în Departamentul Apărării”.

De fapt, administrația democrată Truman a schimbat numele odată cu reorganizarea armatei pentru a semnala că, în era nucleară, Statele Unite se concentrau pe prevenirea conflictelor.

Pete Hegseth, secretarul Războiului: „Nu am făcut această schimbare doar de dragul numelui. Ci vom reda armatei - cuvintele cu însemnătate - etosul de războinic. Vom lupta în ofensivă, nu doar în defensivă”.

Măsura luată de Trump reprezintă cea mai recentă inițiativă a sa de a redefini rolul armatei americane, inclusiv prin organizarea unei parade militare și detașarea soldaților la graniță și în orașele americane cu scopul declarat de a readuce ordinea.

Sursa: Pro TV

06-09-2025 20:37

