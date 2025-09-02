Operațiunea federală de imigrație din Chicago împotriva militarilor lui Trump ar putea începe în zilele următoare

Chicago se pregătește pentru o amplă operațiune federală de imigrație, posibilă chiar din această săptămână. Primarul a semnat un ordin împotriva măsurilor planificate de administrația Trump.

O operaţiune de imigrare în oraş ar escalada şi mai mult conflictul dintre Casa Albă şi oraşele conduse de democraţi şi vine în contextul în care preşedintele Donald Trump şi consilierii săi au criticat în repetate rânduri Chicago pentru politicile care limitează cooperarea dintre autorităţile locale şi autorităţile federale de imigrare.

Guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a declarat duminică că o astfel de măsură ar fi o „invazie” şi că nu a avut nicio comunicare cu administraţia Trump în legătură cu planurile raportate de a trimite trupe ale Gărzii Naţionale la Chicago.

„Nimeni din administraţie – nici preşedintele, nici vreunul dintre subordonaţii săi – nu a sunat pe nimeni din administraţia mea sau pe mine. Deci, este clar că planifică acest lucru în secret – ei bine, este o invazie cu trupe americane, dacă într-adevăr vor face asta”, a declarat Pritzker duminică.

Când ar putea începe operațiunea

Operaţiunea ar urma să înceapă în Chicago vineri şi ar putea implica agenţi ai Serviciului de Imigrare şi Vamă, ai Serviciului Vamal şi de Protecţie a Frontierelor şi ar putea fi susţinută de forţele de pază într-un rol de menţinere a păcii, potrivit mai multor surse familiarizate cu planificarea.

„Am desfăşurat deja operaţiuni împreună cu ICE în Chicago, în Illinois şi în alte state, pentru a ne asigura că respectăm legile, dar intenţionăm să alocăm mai multe resurse acestor operaţiuni”, a declarat duminică secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, în emisiunea „Face the Nation” de la CBS News.

Întrebată despre extinderea acestor operaţiuni dincolo de Chicago, Noem a spus că administraţia Trump „nu a exclus nimic” şi a menţionat în mod specific San Francisco şi Boston, pe lângă Chicago. Ea a sugerat că oraşele conduse de republicani cu probleme de criminalitate sunt „absolut” evaluate.

Chicago se pregăteşte să încerce să reziste măsurilor de combatere a imigraţiei planificate de Trump, primarul Brandon Johnson semnând sâmbătă un ordin executiv care oferă îndrumări şi directive agenţiilor oraşului şi forţelor de ordine „în contextul ameninţărilor crescânde din partea guvernului federal”.

