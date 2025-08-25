Unele trupe ale Gărzii Naționale din SUA, aflate în Washington, au început să poarte arme de foc, puști și pistoale

25-08-2025 | 14:18
Getty

Unele unități ale Gărzii Naționale care patrulează capitala SUA la ordinul președintelui Donald Trump au început să poarte arme de foc.

Cristian Matei

Este o escaladare a desfășurării militare, care pune în aplicare o directivă emisă la sfârșitul săptămânii trecute de secretarul său al apărării, notează Associated Press.

Un oficial al Departamentului Apărării al SUA, care nu era autorizat să vorbească public, a declarat că unele unități aflate în anumite misiuni vor fi înarmate – unele cu pistoale, iar altele cu puști. Purtătorul de cuvânt a mai spus că toate unitățile înarmate au fost instruite și operează în conformitate cu reguli stricte privind utilizarea forței.

Duminică, un fotograf al Associated Press a văzut membri ai Gărzii Naționale din Carolina de Sud în fața gării Union Station, cu pistoale așezate în tocuri.

Un comunicat al forței operative comune care a preluat menținerea ordinii în Washington DC a afirmat că unitățile au început să poarte armele de serviciu și că regulile militare prevăd că forța trebuie utilizată „numai ca ultimă soluție și exclusiv ca răspuns la o amenințare iminentă de moarte sau vătămare corporală gravă”. Comunicatul mai precizează faptul că forța se angajează să protejeze „siguranța și bunăstarea” locuitorilor din Washington.

Oficialul din cadrul Ministerului Apărării care a vorbit cu Associated Press a declarat că numai trupele aflate în anumite misiuni vor purta arme de foc, inclusiv cele care patrulează pentru a asigura prezența forțelor de ordine în întreaga capitală. Cei care lucrează în transporturi sau administrație vor rămâne probabil neînarmați.

Mii de membri ai Gărzii Naționale și ai forțelor de ordine federale patrulează acum străzile districtului, provocând proteste sporadice din partea locuitorilor.

Eforturile extraordinare depuse de Trump pentru a trece peste autoritatea de aplicare a legii a guvernelor statale și locale vin în contextul în care acesta ia în considerare extinderea desfășurării trupelor și în alte orașe conduse de democrați, printre care Baltimore, Chicago și New York.

Duminică dimineață, președintele a răspuns la oferta guvernatorului statului Maryland de a-l însoți într-o vizită la Baltimore, spunând că ar putea în schimb „trimite trupele”.

Guvernatorul Wes Moore, membru al Partidului Democrat, a criticat utilizarea fără precedent a puterii federale de către Trump în scopul combaterii criminalității și a fenomenului persoanelor fără adăpost în Washington. Săptămâna trecută, Moore l-a invitat pe Trump să viziteze statul său pentru a discuta despre siguranța publică și pentru a se plimba pe străzi.

Într-o postare pe Truth Social, duminică, Trump a spus că Moore a întrebat „într-un ton destul de urât și provocator”, apoi a ridicat spectrul repetării desfășurării Gărzii Naționale pe care a făcut-o în Los Angeles, în ciuda obiecțiilor guvernatorului democrat al Californiei, Gavin Newsom.

„Bilanțul lui Wes Moore în materie de criminalitate este foarte prost, cu excepția cazului în care falsifică cifrele privind criminalitatea, așa cum fac multe alte „state albastre”, a scris Trump, citând o poreclă peiorativă pe care o folosește frecvent pentru guvernatorul Californiei. „Dar dacă Wes Moore are nevoie de ajutor, așa cum a avut Gavin Newscum în Los Angeles, voi trimite „trupele”, așa cum se face în apropierea Washingtonului, și voi curăța rapid criminalitatea.”

Moore a spus că l-a invitat pe Trump în Maryland „pentru că pare să se bucure de această fericită ignoranță” cu privire la îmbunătățirea ratei criminalității în Baltimore.

După o creștere în timpul pandemiei, care a corespuns tendințelor naționale, rata criminalității violente din Baltimore a scăzut.

Cele 200 de omucideri raportate anul trecut au scăzut cu 24% față de anul precedent și cu 42% față de 2021, potrivit datelor orașului. Între 2023 și 2024, criminalitatea violentă în general a scăzut cu aproape 8%, iar infracțiunile împotriva proprietății cu 20%.

„Președintele își petrece tot timpul vorbind despre mine”, a declarat Moore duminică, în emisiunea „Face the Nation” de la CBS. „Eu îmi petrec timpul vorbind despre oamenii pe care îi servesc.”

Sursa: Associated Press

Etichete: SUA, donald trump, washington,

Dată publicare: 25-08-2025 14:05

