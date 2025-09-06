Summitul G20 va avea loc la una din proprietățile lui Trump. Președintele își dorește „mult” ca Putin şi Xi să participe

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că summitul liderilor G20 din 2026 va avea loc în decembrie la Miami, în statul Florida, mai exact la un complex de golf deţinut de familia sa, notează AFP.

Pe de altă parte, el a confirmat că nu va participa la reuniunea liderilor G20 în noiembrie în Africa de Sud şi că SUA vor fi reprezentate de vicepreşedintele J.D. Vance.

„Nu vom face niciun ban din asta", a asigurat liderul republican, subliniind că locaţia aleasă pentru anul viitor, Trump National Doral Miami, este "cel mai bun loc".

În timpul primului său mandat (2017-2021), el a dorit să găzduiască un summit G7 în acelaşi loc, dar a dat înapoi în faţa valului de acuzaţii de corupţie.

„Va fi cu adevărat magnific", a asigurat miliardarul de 79 de ani în cursul unui schimb de opinii cu jurnaliştii în Biroul Oval, menţionând că proprietatea este aproape de aeroport şi asigurând că „fiecare ţară va avea propria clădire".

Trump vrea ca Putin și Xi Jinping să fie prezenți

Donald Trump a mai spus că „ar dori" ca preşedinţii rus, Vladimir Putin, şi chinez, Xi Jinping, să participe la reuniune anul viitor.

Preşedinţia prin rotaţie a G20, care reuneşte cele mai puternice economii ale lumii, este deţinută anul acesta de Africa de Sud.

Donald Trump declarase la sfârşitul lunii iulie că „probabil nu" va participa la reuniunea şefilor de stat şi de guvern programată pentru noiembrie în ţara pe care o acuză că persecută persoanele albe.

„JD (Vance) va merge", a declarat preşedintele american.

Donald Trump este acuzat de opoziţia democrată că profită de revenirea sa la putere pentru a promova interesele economice ale familiei sale în diverse sectoare, de la imobiliare la criptomonede.

Formal, preşedintele american nu mai este implicat în afacerile familiale, care sunt acum gestionate în principal de fiii săi.

