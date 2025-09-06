Summitul G20 va avea loc la una din proprietățile lui Trump. Președintele își dorește „mult” ca Putin şi Xi să participe

Stiri externe
06-09-2025 | 07:28
donald trump
IMAGO

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că summitul liderilor G20 din 2026 va avea loc în decembrie la Miami, în statul Florida, mai exact la un complex de golf deţinut de familia sa, notează AFP.

autor
Lorena Mihăilă

Pe de altă parte, el a confirmat că nu va participa la reuniunea liderilor G20 în noiembrie în Africa de Sud şi că SUA vor fi reprezentate de vicepreşedintele J.D. Vance.

„Nu vom face niciun ban din asta", a asigurat liderul republican, subliniind că locaţia aleasă pentru anul viitor, Trump National Doral Miami, este "cel mai bun loc".

În timpul primului său mandat (2017-2021), el a dorit să găzduiască un summit G7 în acelaşi loc, dar a dat înapoi în faţa valului de acuzaţii de corupţie.

„Va fi cu adevărat magnific", a asigurat miliardarul de 79 de ani în cursul unui schimb de opinii cu jurnaliştii în Biroul Oval, menţionând că proprietatea este aproape de aeroport şi asigurând că „fiecare ţară va avea propria clădire".

Citește și
putin xi jinping
Xi Jinping și Vladimir Putin atacă SUA și Occidentul. „Această criză este rezultatul unei lovituri de stat în Ucraina”

Trump vrea ca Putin și Xi Jinping să fie prezenți

Donald Trump a mai spus că „ar dori" ca preşedinţii rus, Vladimir Putin, şi chinez, Xi Jinping, să participe la reuniune anul viitor.

Preşedinţia prin rotaţie a G20, care reuneşte cele mai puternice economii ale lumii, este deţinută anul acesta de Africa de Sud.

Donald Trump declarase la sfârşitul lunii iulie că „probabil nu" va participa la reuniunea şefilor de stat şi de guvern programată pentru noiembrie în ţara pe care o acuză că persecută persoanele albe.

„JD (Vance) va merge", a declarat preşedintele american. 

Donald Trump este acuzat de opoziţia democrată că profită de revenirea sa la putere pentru a promova interesele economice ale familiei sale în diverse sectoare, de la imobiliare la criptomonede.

Formal, preşedintele american nu mai este implicat în afacerile familiale, care sunt acum gestionate în principal de fiii săi.

Trump și Jinping au făcut pace, temporar. Conflictul comercial a adus pierderi de miliarde

Sursa: Agerpres

Etichete: donald trump, miami, valdimir putin, summit g20,

Dată publicare: 06-09-2025 07:28

Articol recomandat de sport.ro
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Citește și...
Cum au crescut speranțele unui summit Putin-Zelenski. Liderul rus propune „orașul-erou Moscova” pentru întâlnire
Stiri externe
Cum au crescut speranțele unui summit Putin-Zelenski. Liderul rus propune „orașul-erou Moscova” pentru întâlnire

Putin a susținut la Forumul Economic Estic din Vladivostok că este pe deplin pregătit să se întâlnească cu Zelenski, dar califică dorința Kievului ca întâlnirea să aibă loc într-o țară terță drept „o cerere excesivă”.

Xi Jinping și Vladimir Putin atacă SUA și Occidentul. „Această criză este rezultatul unei lovituri de stat în Ucraina”
Stiri externe
Xi Jinping și Vladimir Putin atacă SUA și Occidentul. „Această criză este rezultatul unei lovituri de stat în Ucraina”

Președinții Chinei, Xi Jinping, și al Rusiei, Vladimir Putin, au criticat Statele Unite și Occidentul, luni, în cadrul unui summit dedicat promovării unui nou model de guvernanță globală, organizat într-un context internațional marcat de tensiuni.

Vizită fără precedent, de 4 zile, a lui Vladimir Putin în China. Președintele Iranului și Kim Jong Un vin și ei la Tianjin
Stiri externe
Vizită fără precedent, de 4 zile, a lui Vladimir Putin în China. Președintele Iranului și Kim Jong Un vin și ei la Tianjin

Într-o demonstrație de solidaritate împotriva Occidentului, Xi Jinping găzduiește la Tianjin, în China, un summit cu peste 20 de lideri mondiali, inclusiv Vladimir Putin și premierul Indiei.

Trump dă Moscovei și Kievului două săptămâni pentru a începe negocierile de pace. Putin acuză din nou Occidentul
Stiri externe
Trump dă Moscovei și Kievului două săptămâni pentru a începe negocierile de pace. Putin acuză din nou Occidentul

„Ne îndreptăm către pace, dar cu pași foarte mici abia, am parcurs a 50-a parte a drumului a transmis, cancelarul Germaniei exasperat de manevrele, prin care Kremlinul trage de timp și amână, un summit la cel mai înalt nivel cu Ucraina.

Tricouri și tablouri cu Putin și Trump, vândute online în Rusia. 68% dintre ruși cred că liderii au ajuns la o înțelegere
Stiri externe
Tricouri și tablouri cu Putin și Trump, vândute online în Rusia. 68% dintre ruși cred că liderii au ajuns la o înțelegere

Giganţii ruşi de comerţ electronic WB şi Ozon au început să vândă pe platformele lor tricouri cu salutul dintre preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi Statelor Unite, Donald Trump, în timpul recentului lor summit din Anchorage, statul american Alaska.

Recomandări
„Mai sunați dumneavoastră.” Mesajul primit de mii de părinți înainte de începerea școlii. Elevii nu știu când încep cursurile
Stiri Educatie
„Mai sunați dumneavoastră.” Mesajul primit de mii de părinți înainte de începerea școlii. Elevii nu știu când încep cursurile

„Mai sunați dumneavoastră... pentru noi informații.” Acesta a fost mesajul primit de la profesori de mii de părinți derutați de informații contradictorii despre prima zi de școală.  

Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților
Stiri Justitie
Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților

Fugarii români care au fost condamnați în România nu vor mai putea să-și execute pedepsele într-o altă țară fără acordul autorităților de la noi. Este decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene și are putere de lege pentru toate țările membre.

Creșterea lentă a economiei cu 0,3% din PIB, susținută de consumul populației și construcții. Industria, în scădere
Stiri Economice
Creșterea lentă a economiei cu 0,3% din PIB, susținută de consumul populației și construcții. Industria, în scădere

În prima jumătate de an, economia a crescut timid, sub estimările inițiale, arată datele transmise de Institutul Național de Statistică. Au contribuit la creștere construcțiile, însă industria, în ansamblu, a fost pe minus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 5 Septembrie 2025

43:37

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Septembrie 2025

01:46:18

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28