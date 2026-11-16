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Plan de atac terorist dejucat în Polonia. Ce ar fi pus la cale trei minori

Stiri externe
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Politie polonia getty
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Agenţia de Securitate Internă a Poloniei (ABW) a reţinut trei adolescenţi suspectaţi că pregăteau un atac terorist, a anunţat luni, pe platforma X, Tomasz Siemoniak, ministrul care coordonează serviciile speciale poloneze, transmite Reuters.

autor
Ines Paris

Suspecţii, un adolescent de 16 ani şi doi adolescenţi de 17 ani, aveau legături cu o mişcare neo-nazistă internaţională, a declarat Siemoniak, potrivit Agerpres.

Anchetatorii au acordat o atenţie deosebită probelor descoperite în cazul celor doi adolescenţi de 17 ani.

Potrivit autorităţilor, aceştia au schimbat, prin intermediul unor aplicaţii de mesagerie online, informaţii despre explozibili artizanali, arme de foc improvizate şi materiale pirotehnice care urmau să fie folosite într-un atac terorist.

Arestările survin în urma unui atac comis de un individ înarmat, care a ucis şase persoane în piaţa centrală din Cracovia la începutul acestei luni.

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Atacatorul era inspirat din extrema dreaptă

Guvernul a declarat că atacatorul ar fi putut să fie inspirat de ideologia de extremă dreaptă, însă opoziţia naţionalistă a respins existenţa unei astfel de legături.

În timpul unei percheziţii la un spaţiu folosit de unul dintre suspecţi, ofiţerii ABW au confiscat substanţe chimice care ar putea fi folosite la fabricarea explozivilor.

O instanţă a dispus plasarea celor doi adolescenţi de 17 ani în arest preventiv, iar cel de 16 ani a fost trimis la un centru de detenţie pentru minori.

Reuters nu a reuşit să identifice sau să contacteze reprezentanţii legali ai suspecţilor.

Ancheta continuă, iar procurorii lucrează la identificarea altor persoane implicate în activităţile grupului şi la stabilirea amplorii infracţiunilor care erau puse la cale, a transmis Parchetul Regional din Gdansk într-un comunicat. 

De asemenea, poliția poloneză a identificat și a reținut nouă persoane care au publicat pe internet și pe rețelele sociale mesaje de susținere a atacului armat din Cracovia și au amenințat că vor repeta gestul atacatorului.

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Sursa: Agerpres

Etichete: Polonia, atac, extrema dreaptă, adolescenti,

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