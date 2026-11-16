Plan de atac terorist dejucat în Polonia. Ce ar fi pus la cale trei minori

Suspecţii, un adolescent de 16 ani şi doi adolescenţi de 17 ani, aveau legături cu o mişcare neo-nazistă internaţională, a declarat Siemoniak, potrivit Agerpres.

Anchetatorii au acordat o atenţie deosebită probelor descoperite în cazul celor doi adolescenţi de 17 ani.

Potrivit autorităţilor, aceştia au schimbat, prin intermediul unor aplicaţii de mesagerie online, informaţii despre explozibili artizanali, arme de foc improvizate şi materiale pirotehnice care urmau să fie folosite într-un atac terorist.

Arestările survin în urma unui atac comis de un individ înarmat, care a ucis şase persoane în piaţa centrală din Cracovia la începutul acestei luni.