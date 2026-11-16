Plan de atac terorist dejucat în Polonia. Ce ar fi pus la cale trei minori

Agenţia de Securitate Internă a Poloniei (ABW) a reţinut trei adolescenţi suspectaţi că pregăteau un atac terorist, a anunţat luni, pe platforma X, Tomasz Siemoniak, ministrul care coordonează serviciile speciale poloneze, transmite Reuters.
Suspecţii, un adolescent de 16 ani şi doi adolescenţi de 17 ani, aveau legături cu o mişcare neo-nazistă internaţională, a declarat Siemoniak, potrivit Agerpres.
Anchetatorii au acordat o atenţie deosebită probelor descoperite în cazul celor doi adolescenţi de 17 ani.
Potrivit autorităţilor, aceştia au schimbat, prin intermediul unor aplicaţii de mesagerie online, informaţii despre explozibili artizanali, arme de foc improvizate şi materiale pirotehnice care urmau să fie folosite într-un atac terorist.
Funkcjonariusze @ABW_GOV_PL zatrzymali 3 obywateli RP, 16-latka i dwóch 17-latków, związanych z międzynarodowym środowiskiem neonazistowskim.
▶️ Nastolatkowie nie tylko propagowali ideologię nazistowską i faszystowską, ale podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym.
▶️ Szczególne znaczenie dla postępowania mają ustalenia dotyczące dwóch 17-latków.
Za pośrednictwem komunikatorów internetowych wymieniali się informacjami dotyczącymi domowej produkcji materiałów wybuchowych, konstruowania improwizowanej broni palnej oraz wytwarzania materiałów pirotechnicznych do bezpośredniego przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym.
▶️ Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez jednego z podejrzanych, funkcjonariusze #ABW zabezpieczyli substancje chemiczne mogące służyć do wytwarzania materiałów wybuchowych.
▶️ Decyzją sądu dwaj 17-latkowie trafili do aresztu, a ich 16-letni kolega został umieszczony w schronisku dla nieletnich.
▶️ Śledztwo w tej sprawie, prowadzone przez @Prok_Regio_GDA wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ma charakter rozwojowy.
Guvernul a declarat că atacatorul ar fi putut să fie inspirat de ideologia de extremă dreaptă, însă opoziţia naţionalistă a respins existenţa unei astfel de legături.
În timpul unei percheziţii la un spaţiu folosit de unul dintre suspecţi, ofiţerii ABW au confiscat substanţe chimice care ar putea fi folosite la fabricarea explozivilor.
O instanţă a dispus plasarea celor doi adolescenţi de 17 ani în arest preventiv, iar cel de 16 ani a fost trimis la un centru de detenţie pentru minori.
Reuters nu a reuşit să identifice sau să contacteze reprezentanţii legali ai suspecţilor.
Ancheta continuă, iar procurorii lucrează la identificarea altor persoane implicate în activităţile grupului şi la stabilirea amplorii infracţiunilor care erau puse la cale, a transmis Parchetul Regional din Gdansk într-un comunicat.