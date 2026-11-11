Poliția poloneză a identificat și a reținut nouă persoane care au publicat pe internet și pe rețelele sociale mesaje de susținere a atacului armat din Cracovia și au amenințat că vor repeta gestul atacatorului, notează fanpage.It.

Anunțul a fost făcut de viceministrul de Interne și Administrație, Czesław Mroczek. Acesta a precizat că cele nouă persoane și-au exprimat aprobarea față de atac sau au sugerat că intenționează să îl imite.

Oficialul a avertizat și asupra mesajelor publicate pe rețelele sociale în care era lăudat atacul soldat cu victime.

Atacul a avut loc sâmbătă, în Piața Centrală din Cracovia. Michal Oksinski a deschis focul la întâmplare asupra oamenilor, din mașina sa. Șase persoane au fost ucise, iar alte 16 au fost rănite. Atacatorul a fost oprit de un polițist, în urma unui schimb de focuri în care a fost rănit. El a murit la spital două zile mai târziu.

Oksinski era apropiat de ideologia extremei drepte, însă motivele atacului nu sunt cunoscute.

Trei membri ai familiei atacatorului, găsiți morți în locuință

După atac, polițiștii au mers la locuința tânărului de 25 de ani pentru cercetări. Acolo au descoperit alte trei persoane decedate: părinții și sora acestuia.

Mai multe victime ale atacului sunt în continuare în stare gravă la spital. Printre ele se numără și doi polițiști care l-au oprit pe atacator. Ambii au fost treziți din coma indusă medicamentos, după intervențiile chirurgicale, însă viața lor este în continuare în pericol.

După atac, în Polonia a fost decretat doliu național. Ancheta continuă, iar autoritățile au exclus, până în prezent, posibilitatea ca Michal Oksinski să fi avut complici.