Tragedia din Crans-Montana. Primarul localității: „În ultimii cinci ani nu se făcuseră verificări ale siguranței la incendiu”

La barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde un incendiu a ucis 40 de oameni, nu au fost făcute controale de siguranță timp de cinci ani.

„Nu au existat inspecții între 2020 și 2025”, a declarat Feraud. În 2025, a fost efectuată doar o evaluare acustică, care nu a ridicat nicio obiecție, a adăugat el.

„Regretăm profund acest lucru. Nu am avut niciun indiciu că verificările nu fuseseră efectuate”, a spus Feraud.

Feraud a spus că inspecțiile de incendiu ar trebui efectuate anual în barurile din oraș și că ultima, din 2019, la „Le Constellation”, a avut rezultate pozitive.

Verificările de siguranță, limitate de legislația în vigoare

Spuma de izolare fonică ce căptușea tavanul localului a fost considerată acceptabilă la momentul respectiv, iar o alarmă de incendiu nu a fost necesară din cauza dimensiunilor barului, a adăugat el.

„Nu au existat niciodată verificări ale acestei spume fonoabsorbante. Agenții noștri de securitate nu au considerat-o necesară”, a spus Feraud.

Primarul Crans-Montana a atras atenția că, potrivit reglementărilor actuale, nu se impuneau inspecții de siguranță ale materialelor utilizate în spațiile unităților publice, cum ar fi barul „Le Constellation”.

Feraud a declarat că „legea nu impune verificarea materialelor”.

Licența de funcționare pentru un al doilea restaurant administrat de aceiași proprietari în Crans-Montana a fost acum retrasă.

Ipoteza anchetatorilor și bilanțul tragediei

Anchetatorii cred că dezastrul de la popularul bar Le Constellation, din timpul sărbătorilor de Revelion, a fost declanșat de scânteile produse de artificii, care au aprins izolația din spumă de pe tavan. Incendiul a cuprins rapid barul aglomerat, blocându-i pe mulți dintre petrecăreți în interior.

Pe lângă cei 40 de morți, între care și un cetățean român, 116 persoane au fost rănite, majoritatea grav, multe dintre ele fiind în prezent tratate în spitale din străinătate.

Orice fel de artificii au fost acum interzise în interiorul localurilor, a declarat primarul la conferința de presă.

Potrivit autorităților municipale, citate de EFE, barul „Le Constellation” avea o capacitate de 100 de persoane la subsol, unde avea loc petrecerea de Revelion când a izbucnit incendiul, și alte 100 pe terasa acoperită, dar nu se știe dacă această capacitate a fost depășită în momentul producerii tragediei.

Numeroși martori au indicat că, atunci când a izbucnit incendiul, afară se formase o coadă foarte lungă de tineri care așteptau să intre în bar.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













