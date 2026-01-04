Tatăl erou care a salvat câțiva tineri prinși în infernul de foc de la Crans Montana, după ce îl sunase fiica lui

Tatăl unei tinere a salvat mai mulți adolescenți blocați în barul în flăcări din Crans Montana, Elveția, unde petrecerea de Anul Nou s-a transformat într-o tragedie de proporții.

În teribilul incendiu au murit 40 de oameni și peste 100 au fost răniți.

Paolo Campolo, cu dublă cetățenie italiană și elvețiană, organiza o petrecere de Revelion împreună cu logodnica sa în casa lui din Crans-Montana, când a primit un telefon de la fiica sa de 17 ani și a observat o lumină strălucitoare pe fereastră, în dreptul barului „Le Constellation”.

„Eram acasă și sărbătoream împreună cu partenera mea și prietenii”, a declarat Campolo, care locuiește la mai puțin de 60 de metri de local, pentru ziarul italian Il Messaggero, din patul său de spital, transmite New York Post.

„Era în jur de ora 1:20 dimineața când am văzut flăcări aprinse ieșind din ferestre. Apoi m-a sunat fiica mea Paolina și m-a șocat: «Tată, a avut loc un masacru, este un incendiu și sunt mulți răniți»”.

Campolo, care lucrează ca analist financiar, a alergat spre infernul din clubul de noapte, unde petrecăreții fluturaseră mai devreme sticle de șampanie cu artificii și aprinseseră tavanul- din primele date ale pompierilor.

„M-am grăbit imediat în stradă cu un extinctor când m-a sunat Paolina”, a spus el.

Când Campolo a ajuns la barul care fusese plin până atunci, flăcările începuseră să se stingă, dar „un fum negru și dens” învăluia zona.

„Combustia a fost foarte rapidă, violentă și a durat doar câteva minute. Apoi s-a oprit. Dar în interior nu mai era oxigen. Și asta a provocat nenorocirea”, a explicat el.

„Mi-am dat seama imediat că nu era nevoie de extinctor. Am încercat să nu-mi pierd cumpătul. Ajutoarele nu sosiseră încă. Am căutat o altă cale de ieșire”, a spus Campolo.

Intrarea secundară era blocată

Campolo — cu ajutorul unui alt erou neînfricat — a descoperit o intrare din spate a barului, dar a constatat că era încuiată, iar mai mulți adolescenți rămăseseră blocați înăuntru.

„Nu știu dacă era ieșirea de urgență sau cea de serviciu. Se deschidea spre exterior, dar era blocată sau încuiată din interior. Însă în spatele ei, prin geam, puteam vedea picioare și mâini. Corpuri întinse pe jos”, a descris Campolo scena îngrozitoare.

Cei doi bărbați au spart o fereastră suficient de mare pentru a-i scoate pe oamenii blocați.

„Am pus piciorul pe fereastra adiacentă și am tras cu toată puterea. Pompierii se organizau, dar nu era timp de pierdut. Ar fi fost nevoie cel puțin de un topor, dar nu aveam nimic la momentul respectiv. Nici nu știu cum am reușit, dar cu toată forța pe care o aveam, am reușit”, a declarat Campolo pentru publicația citată.

Anterior, când a ajuns la barul în flăcări, Campolo și-a găsit fiica în fața clădirii, „nemișcată și în stare de șoc”. Paolina își aștepta iubitul, care a reușit să scape, dar a suferit arsuri grave și a fost internat în spitalul din Basel în stare critică.

Campolo spune că fiica sa a întârziat la petrecerea de la „Le Constellation”, după ce s-a întors de la școala din Geneva și s-a oprit la casa tatălui său pentru a sărbători Anul Nou: „A fost salvată de o serie incredibilă de evenimente. Un moment mai devreme sau mai târziu și povestea ar fi fost cu totul alta.”

Campolo a fost internat în spital cu o intoxicație, iar fiica sa a scăpat nevătămată. Logodnicul ei a fost grav rănit în urma incidentului, potrivit Il Messaggero.

Bancherul a povestit că mai multe persoane arse au căzut peste ei, toate în viață, unele inconștiente, altele țipând în diferite limbi, inclusiv italiană.

„Erau foarte tineri”

Campolo a observat o trăsătură stranie la toți cei din interior, spunând: „erau foarte tineri”.

„Acel loc era un punct de întâlnire în Crans, frecventat în special de minori. În fața mea, am văzut multe fete îmbrăcate în fuste mini și bluze elegante care au suferit direct în urma incendiului”, a spus el.

Civilii curajoși care au intervenit primii, așa cum i-a numit Campolo, au târât tinerii răniți și „intoxicați” până la un punct de adunare, înainte de a se întoarce în barul plin de fum pentru a salva și alți oameni.

„Ei continuau să țipe. M-am gândit la un singur lucru: ar putea fi copiii mei”, a spus el.

„Privirile. Disperarea lucidă a celor care știu că sunt pe moarte. Oameni arși care te privesc și te roagă să nu-i lași acolo. Este ceva ce nu se uită niciodată”, și-a amintit el.

Campolo a fost șocat să descopere că nu exista nicio altă ieșire pe care mulțimea prinsă în capcană ar fi putut-o folosi, spunând: „Oricine se afla înăuntru nu avea nicio scăpare”.

Autoritățile elvețiene au deschis o anchetă penală împotriva celor doi manageri ai barului, care sunt cercetați pentru omor din culpă, vătămare corporală din culpă și provocarea involuntară a unui incendiu.

