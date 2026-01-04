Tatăl erou care a salvat câțiva tineri prinși în infernul de foc de la Crans Montana, după ce îl sunase fiica lui

Stiri externe
04-01-2026 | 16:05
Paolo Campolo
X/MovArtCinecitta

Tatăl unei tinere a salvat mai mulți adolescenți blocați în barul în flăcări din Crans Montana, Elveția, unde petrecerea de Anul Nou s-a transformat într-o tragedie de proporții.

autor
Mihai Niculescu

În teribilul incendiu au murit 40 de oameni și peste 100 au fost răniți.

Paolo Campolo, cu dublă cetățenie italiană și elvețiană, organiza o petrecere de Revelion împreună cu logodnica sa în casa lui din Crans-Montana, când a primit un telefon de la fiica sa de 17 ani și a observat o lumină strălucitoare pe fereastră, în dreptul barului „Le Constellation”.

„Eram acasă și sărbătoream împreună cu partenera mea și prietenii”, a declarat Campolo, care locuiește la mai puțin de 60 de metri de local, pentru ziarul italian Il Messaggero, din patul său de spital, transmite New York Post.

„Era în jur de ora 1:20 dimineața când am văzut flăcări aprinse ieșind din ferestre. Apoi m-a sunat fiica mea Paolina și m-a șocat: «Tată, a avut loc un masacru, este un incendiu și sunt mulți răniți»”.

Citește și
explozie crans montana
Două tragedii, o singură nesfârșită durere. Cum a ajuns Colectiv să ajute victimele de la Crans Montana și întreaga Europă

Campolo, care lucrează ca analist financiar, a alergat spre infernul din clubul de noapte, unde petrecăreții fluturaseră mai devreme sticle de șampanie cu artificii și aprinseseră tavanul- din primele date ale pompierilor.

„M-am grăbit imediat în stradă cu un extinctor când m-a sunat Paolina”, a spus el.

Când Campolo a ajuns la barul care fusese plin până atunci, flăcările începuseră să se stingă, dar „un fum negru și dens” învăluia zona.

„Combustia a fost foarte rapidă, violentă și a durat doar câteva minute. Apoi s-a oprit. Dar în interior nu mai era oxigen. Și asta a provocat nenorocirea”, a explicat el.

„Mi-am dat seama imediat că nu era nevoie de extinctor. Am încercat să nu-mi pierd cumpătul. Ajutoarele nu sosiseră încă. Am căutat o altă cale de ieșire”, a spus Campolo.

Intrarea secundară era blocată

Campolo — cu ajutorul unui alt erou neînfricat — a descoperit o intrare din spate a barului, dar a constatat că era încuiată, iar mai mulți adolescenți rămăseseră blocați înăuntru.

„Nu știu dacă era ieșirea de urgență sau cea de serviciu. Se deschidea spre exterior, dar era blocată sau încuiată din interior. Însă în spatele ei, prin geam, puteam vedea picioare și mâini. Corpuri întinse pe jos”, a descris Campolo scena îngrozitoare.

Cei doi bărbați au spart o fereastră suficient de mare pentru a-i scoate pe oamenii blocați.

„Am pus piciorul pe fereastra adiacentă și am tras cu toată puterea. Pompierii se organizau, dar nu era timp de pierdut. Ar fi fost nevoie cel puțin de un topor, dar nu aveam nimic la momentul respectiv. Nici nu știu cum am reușit, dar cu toată forța pe care o aveam, am reușit”, a declarat Campolo pentru publicația citată.

Anterior, când a ajuns la barul în flăcări, Campolo și-a găsit fiica în fața clădirii, „nemișcată și în stare de șoc”. Paolina își aștepta iubitul, care a reușit să scape, dar a suferit arsuri grave și a fost internat în spitalul din Basel în stare critică.

Campolo spune că fiica sa a întârziat la petrecerea de la „Le Constellation”, după ce s-a întors de la școala din Geneva și s-a oprit la casa tatălui său pentru a sărbători Anul Nou: „A fost salvată de o serie incredibilă de evenimente. Un moment mai devreme sau mai târziu și povestea ar fi fost cu totul alta.”

Campolo a fost internat în spital cu o intoxicație, iar fiica sa a scăpat nevătămată. Logodnicul ei a fost grav rănit în urma incidentului, potrivit Il Messaggero.

Bancherul a povestit că mai multe persoane arse au căzut peste ei, toate în viață, unele inconștiente, altele țipând în diferite limbi, inclusiv italiană.

„Erau foarte tineri”

Campolo a observat o trăsătură stranie la toți cei din interior, spunând: „erau foarte tineri”.

„Acel loc era un punct de întâlnire în Crans, frecventat în special de minori. În fața mea, am văzut multe fete îmbrăcate în fuste mini și bluze elegante care au suferit direct în urma incendiului”, a spus el.

Civilii curajoși care au intervenit primii, așa cum i-a numit Campolo, au târât tinerii răniți și „intoxicați” până la un punct de adunare, înainte de a se întoarce în barul plin de fum pentru a salva și alți oameni.

„Ei continuau să țipe. M-am gândit la un singur lucru: ar putea fi copiii mei”, a spus el.

„Privirile. Disperarea lucidă a celor care știu că sunt pe moarte. Oameni arși care te privesc și te roagă să nu-i lași acolo. Este ceva ce nu se uită niciodată”, și-a amintit el.

Campolo a fost șocat să descopere că nu exista nicio altă ieșire pe care mulțimea prinsă în capcană ar fi putut-o folosi, spunând: „Oricine se afla înăuntru nu avea nicio scăpare”.

Autoritățile elvețiene au deschis o anchetă penală împotriva celor doi manageri ai barului, care sunt cercetați pentru omor din culpă, vătămare corporală din culpă și provocarea involuntară a unui incendiu.

Sursa: Pro TV

Etichete: tineri, tată, tragedie, crans montana,

Dată publicare: 04-01-2026 15:55

Articol recomandat de sport.ro
Singurul român prezent la tragedia din Elveția de Revelion a fost anunțat decedat. Decizia ambasadei
Singurul român prezent la tragedia din Elveția de Revelion a fost anunțat decedat. Decizia ambasadei
Citește și...
Noi imagini cutremurătoare din infernul de la Crans Montana. Tinerii dansau și filmau focul care avea să-i ucidă
Stiri externe
Noi imagini cutremurătoare din infernul de la Crans Montana. Tinerii dansau și filmau focul care avea să-i ucidă

Managerii barului din Crans Montana sunt cercetați penal în urma incendiului catastrofal în care au murit 40 de oameni și au fost răniți 119. 22 de tineri pacienți sunt în stare critică la principalul spital din Lausane.  

Două tragedii, o singură nesfârșită durere. Cum a ajuns Colectiv să ajute victimele de la Crans Montana și întreaga Europă
Stiri Sanatate
Două tragedii, o singură nesfârșită durere. Cum a ajuns Colectiv să ajute victimele de la Crans Montana și întreaga Europă

Tragedia de la Colectiv a dat naștere unui mecanism oficial al Uniunii Europene pentru intervenții rapide și ajutor imediat între țările de pe continent care se confruntă cu astfel de nenorociri. Incendiul de la Crans-Montana este ultimul exemplu.

Prima ipoteză a anchetatorilor despre cauza tragediei din Elveția. 50 de răniți, transferați la spitale din străinătate
Stiri actuale
Prima ipoteză a anchetatorilor despre cauza tragediei din Elveția. 50 de răniți, transferați la spitale din străinătate

Autoritățile elvețiene admit că incendiul devastator produs în barul „Constellation”, din Crans Montana, a pornit, cel mai probabil, de la artificii decorative, puse în sticle de șampanie și apropiate prea mult de tavan.

Momente cutremurătoare povestite de George, românul implicat în salvarea victimelor din Crans-Montana. „Foarte mulți copii”
Stiri actuale
Momente cutremurătoare povestite de George, românul implicat în salvarea victimelor din Crans-Montana. „Foarte mulți copii”

George, un român aflat în apropierea clubului din Crans Montana, susține că a ajutat paramedicii să salveze zeci de persoane. El a văzut scene cutremurătoare la locul tragediei.

Se fac demersuri pentru a afla dacă au fost români implicați în explozia de la Crans Montana, Elveția
Stiri externe
Se fac demersuri pentru a afla dacă au fost români implicați în explozia de la Crans Montana, Elveția

Ambasadorul Italiei în Elveţia, Gian Lorenzo Cornado, a declarat că vor fi nevoie de săptămâni întregi pentru a se identifica victimele incendiului din Crans-Montana.

Recomandări
Ce este Doctrina Monroe, invocată de Trump ca să justifice capturarea lui Maduro și controlul asupra Venezuelei
Stiri externe
Ce este Doctrina Monroe, invocată de Trump ca să justifice capturarea lui Maduro și controlul asupra Venezuelei

Donald Trump a inventat o doctrină, ”Donroe”, pentru a justifica atacul asupra Venezuelei și capturarea dictatorului Nicolas Maduro. ”Donro” vine de la adăugarea unei părți a numelui său la denumirea Monroe, doctrina veche de 100 de ani a SUA.

Ninsorile și lapovița se extind în mare parte din țară. Cod galben și portocaliu emis de meteorologi
Vremea
Ninsorile și lapovița se extind în mare parte din țară. Cod galben și portocaliu emis de meteorologi

Ninsorile vor continua și în următoarele zile și se vor extinde în mare parte din țară. Meteorologii au emis o avertizare precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte, valabilă până marți.

Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României
Stiri Economice
Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României

Anul 2025 a fost marcat în România de un efort amplu de consolidare fiscal-bugetară, pe fondul unui deficit public foarte ridicat moștenit din anii precedenți.

Top citite
1 economie
Profimedia
Stiri Economice
Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României
2 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 5-11 ianuarie 2026. Tensiuni, oportunități și decizii importante pentru zodii
3 Palatul Societății Funcționarilor Publici
metacult.ro / Revista Arhitectura, Soc. Arhitecţilor Români, București, 1934
Stiri Turism
Palatul Societății Funcționarilor Publici găzduia cea mai mare sală de festivități din București
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Ianuarie 2026

02:17:14

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28