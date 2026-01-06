Au fost identificați toți cei 116 de răniți în tragedia din Crans-Montana. De unde sunt

06-01-2026 | 08:13
Poliţia elveţiană a anunţat că a identificat toate cele 116 persoane rănite în incendiul devastator din barul din Crans-Montana, trei sferturi dintre acestea fiind încă internate în spital, relatează France24.

La patru zile de la incendiul care a cuprins barul Le Constellation din staţiunea de schi alpin, toate victimele şi răniţii au fost identificaţi.

40 de persoane au murit în tragedie, toate fiind identificate până duminică. Vârsta medie a victimelor era de 19 ani.

„Toate cele 116 persoane rănite au fost identificate. Optzeci şi trei dintre ei sunt încă internaţi în spital”, a declarat poliţia cantonală Wallis din sud-vestul Elveţiei într-un comunicat.

Numărul total al persoanelor rănite în urma dezastrului a fost revizuit în jos, poliţia avertizând în zilele următoare tragediei că bilanţul ar putea suferi modificări.

„Iniţial, am raportat 119 răniţi. În realitate, trei persoane rănite admise la camera de urgenţă în acea noapte au fost atribuite în mod eronat evenimentului”, se arată în comunicat.

35 de răniți au fost transportați la centre din Germania, Franța, Italia și Belgia

Printre răniţi se aflau 68 de elveţieni, 21 de francezi, 10 italieni, patru sârbi şi doi polonezi, a precizat poliţia. Cetăţeni din Belgia, Portugalia, Republica Cehă, Australia, Bosnia-Herţegovina, Republica Congo şi Luxemburg se aflau, de asemenea, printre cei răniţi în tragedie.

Au fost patru răniţi cu dublă cetăţenie, respectiv franceză-finlandeză, elveţiană-belgiană, franceză-italiană şi filipineză-italiană.

Poliţia din Wallis a declarat că nu va furniza informaţii suplimentare cu privire la identitatea răniţilor, „din respect pentru familiile acestora”.

Cei mai grav arşi au fost transportaţi cu elicopterul la centre specializate în tratarea arsurilor din Elveţia şi din străinătate.

Guvernul elveţian a declarat duminică că 35 de pacienţi au fost transferaţi la clinici specializate din Germania, Franţa şi Italia, precum şi din Belgia.

