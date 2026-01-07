Un bărbat a picat testul pentru permis după ce examinatorul a văzut ceva în mașina sa și a refuzat să se urce

Stiri externe
07-01-2026 | 20:21
examen auto
Shutterstock

Un bărbat a parcurs 458 de km pentru a susține examenul auto și a picat instantaneu deoarece scaunul din dreapta avea „câteva picături de ploaie pe el”, iar instructorul nu a vrut să urce.

autor
Lorena Mihăilă

Jacob Carroll, în vârstă de 27 de ani, petrecuse luni întregi încercând să rezerve un loc pentru examenul auto în apropierea locuinței sale din Chichester, scrie Daily Mail.

După ce nu a găsit niciun loc disponibil, tatăl a trei copii a decis să își extindă aria de căutare și a găsit un examen în apropierea casei bunicilor soției sale din Scarborough – la 458 de km distanță.

Pentru a se pregăti de test, a reușit să își ducă mașina la o curățare profesională înainte de a face lunga călătorie spre nord.

Cu toate acestea, când a ajuns la centrul de examinare, împreună cu bunicul soției sale, susține că în timp ce cobora din mașină câteva picături de ploaie au căzut pe scaunul pasagerului.

Examinatoeul a refuzat să se așeze pe scaunul „umed” și a respins inclusiv oferta de a se așeza pe o pătură, a afirmat Carroll. După ce a încercat fără succes să îl convingă, i s-a spus că testul a fost anulat și că va trebui să îl reprogrameze.

„Erau doar câteva picături de ploaie, iar ea a bătut ușor scaunul cu mâna și a spus că nu poate face asta. Este literalmente o glumă. Următorul examen disponibil este în aprilie, chiar înainte să-mi expire proba teoretică. Nici măcar nu am apucat să pornesc mașina”, a spus șoferul.

Carroll a spus că experiența de la Centrul de Examinare Auto din Scarborough, din 15 decembrie, l-a făcut „anxios” în privința susținerii unui alt test.

„Este o pată mai închisă la culoare pe scaun, dar aceea este o pată veche și nu era udă – mașina fusese curățată profesional cu o zi înainte. M-am întors să iau o pătură […] și, înainte să o pun pe scaun, a spus că nu poate sta pe ea pentru că era toată șifonată. A încercat să se așeze și apoi a spus că nu poate.
A plecat și mi-a spus că trebuie să plătesc pentru un alt examen și asta a fost tot”, a mai spus șoferul.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: barbat, examen auto,

Dată publicare: 07-01-2026 20:21

