Cel puțin 10 oameni au murit după o explozie în stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou | VIDEO

O explozie care a avut loc într-un bar, în noaptea de Anul Nou, s-a soldat cu moartea a cel puţin zece persoane la Crans-Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi poliţia elveţiană, potrivit AFP şi Reuters.
Sky News a raportat, citând presa elvețiană, că cel puţin zece persoane au murit în incident, unele mass-media locale spunând că cifra ar putea fi mai mare.
Un purtător de cuvânt al poliţiei a refuzat să confirme numărul, dar a spus că multe persoane sunt tratate pentru arsuri.
Zona a fost complet închisă, iar o zonă de interdicţie aeriană a fost impusă deasupra Crans-Montana, a declarat poliţia într-un comunicat, adăugând că, pentru moment, rămâne neclară cauza exploziei.
Peste o sută de persoane se aflau în bar în momentul exploziei, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei. Potrivit News.ro, incidentul nu este considerat un atac terorist.
Explozia a căreia cauză nu este cunoscută a avut loc în timpul petrecerii de Revelion
"A avut loc o explozie a cărei cauză este necunoscută", declarase, într-o primă fază, pentru AFP, purtătorul de cuvânt al poliţiei cantonale, Gaëtan Lathion.
BREAKING:
Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR— Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026
"Sunt mai mulţi răniţi şi mai multe victime", a adăugat el.
#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said.
A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026
Explozia a avut loc în jurul orei locale 01:30 (00:30 GMT) în barul Le Constellation, foarte frecventat de turişti, într-un moment în care persoanele aflate înăuntru sărbătoreau Anul Nou.
????????⚡ Several people were ki!!ed and others injured after an explosion tore through a bar in the luxury Alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police say.
A cantonal police spokesperson told AFP that the blast was of unknown origin while confirming multiple fatalities. pic.twitter.com/GGbEOvvKrk— Osint World (@OsiOsint1) January 1, 2026
Imagini publicate de media elveţiene arată o clădire în flăcări şi maşini ale serviciilor de urgenţă în apropiere.
MAE: Nu sunt informații, până în prezent, că printre victime ar fi și români
Sursa: Agerpres, StirilePROTV
