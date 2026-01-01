Cel puțin 10 oameni au murit după o explozie în stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou | VIDEO

01-01-2026 | 11:10
explozie crans montana
BBC

O explozie care a avut loc într-un bar, în noaptea de Anul Nou, s-a soldat cu moartea a cel puţin zece persoane la Crans-Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi poliţia elveţiană, potrivit AFP şi Reuters.  

autor
Cristian Anton

Sky News a raportat, citând presa elvețiană, că cel puţin zece persoane au murit în incident, unele mass-media locale spunând că cifra ar putea fi mai mare.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a refuzat să confirme numărul, dar a spus că multe persoane sunt tratate pentru arsuri.

Zona a fost complet închisă, iar o zonă de interdicţie aeriană a fost impusă deasupra Crans-Montana, a declarat poliţia într-un comunicat, adăugând că, pentru moment, rămâne neclară cauza exploziei.

John Ratcliffe
CIA contrazice Rusia: „Ucraina nu a vizat o reședință a lui Putin, în ciuda acuzațiilor Kremlinului” - surse

Peste o sută de persoane se aflau în bar în momentul exploziei, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei. Potrivit News.ro, incidentul nu este considerat un atac terorist. 

Explozia a căreia cauză nu este cunoscută a avut loc în timpul petrecerii de Revelion

"A avut loc o explozie a cărei cauză este necunoscută", declarase, într-o primă fază, pentru AFP, purtătorul de cuvânt al poliţiei cantonale, Gaëtan Lathion.

"Sunt mai mulţi răniţi şi mai multe victime", a adăugat el.

Explozia a avut loc în jurul orei locale 01:30 (00:30 GMT) în barul Le Constellation, foarte frecventat de turişti, într-un moment în care persoanele aflate înăuntru sărbătoreau Anul Nou.

Imagini publicate de media elveţiene arată o clădire în flăcări şi maşini ale serviciilor de urgenţă în apropiere. 

MAE: Nu sunt informații, până în prezent, că printre victime ar fi și români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României în Confederaţia Elveţiană, s-a autosesizat în urma apariției în mass-media a informațiilor cu privire la producerea unei explozii în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana și a întreprins demersuri pe lângă autoritățile locale competente, în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la cetățenia, identitatea și starea de sănătate a persoanelor afectate.
 
MAE precizează că procedurile specifice de identificare a persoanelor afectate de incident sunt în curs și că, până în prezent, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară. Un consul din cadrul Ambasadei României la Berna se deplasează în zonă, fiind pregătit să acorde asistență consulară, conform competențelor, dacă situația va impune.
 
MAE amintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numărele de telefon ale Ambasadei României la Berna:
Telefon call-center: +41 31 351 05 46 și +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanență.
 
De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05.
Sursa: Agerpres, StirilePROTV

Dată publicare: 01-01-2026 10:39

