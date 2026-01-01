Cel puțin 10 oameni au murit după o explozie în stațiunea elvețiană Crans-Montana, în noaptea de Anul Nou | VIDEO

O explozie care a avut loc într-un bar, în noaptea de Anul Nou, s-a soldat cu moartea a cel puţin zece persoane la Crans-Montana, o staţiune de schi din cantonul Valais, a anunţat joi poliţia elveţiană, potrivit AFP şi Reuters.

Sky News a raportat, citând presa elvețiană, că cel puţin zece persoane au murit în incident, unele mass-media locale spunând că cifra ar putea fi mai mare.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a refuzat să confirme numărul, dar a spus că multe persoane sunt tratate pentru arsuri.

Zona a fost complet închisă, iar o zonă de interdicţie aeriană a fost impusă deasupra Crans-Montana, a declarat poliţia într-un comunicat, adăugând că, pentru moment, rămâne neclară cauza exploziei.

Sky News

Peste o sută de persoane se aflau în bar în momentul exploziei, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei. Potrivit News.ro, incidentul nu este considerat un atac terorist.

Explozia a căreia cauză nu este cunoscută a avut loc în timpul petrecerii de Revelion

"A avut loc o explozie a cărei cauză este necunoscută", declarase, într-o primă fază, pentru AFP, purtătorul de cuvânt al poliţiei cantonale, Gaëtan Lathion.

BREAKING: Many killed and wounded in an explosion at a bar in the Swiss ski resort town of Crans-Montana pic.twitter.com/kkGaaPRcRR — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

"Sunt mai mulţi răniţi şi mai multe victime", a adăugat el.

#Switzerland | Several people were killed and others injured after an explosion rocked a bar in the luxurious alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police said. A spokesperson for the cantonal police said that the explosion was of unknown origin but confirmed multiple… pic.twitter.com/vzDcSNaasS — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) January 1, 2026

Explozia a avut loc în jurul orei locale 01:30 (00:30 GMT) în barul Le Constellation, foarte frecventat de turişti, într-un moment în care persoanele aflate înăuntru sărbătoreau Anul Nou.

????????⚡ Several people were ki!!ed and others injured after an explosion tore through a bar in the luxury Alpine ski resort of Crans-Montana, Swiss police say. A cantonal police spokesperson told AFP that the blast was of unknown origin while confirming multiple fatalities. pic.twitter.com/GGbEOvvKrk — Osint World (@OsiOsint1) January 1, 2026

Imagini publicate de media elveţiene arată o clădire în flăcări şi maşini ale serviciilor de urgenţă în apropiere.

MAE: Nu sunt informații, până în prezent, că printre victime ar fi și români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Ambasadei României în Confederaţia Elveţiană, s-a autosesizat în urma apariției în mass-media a informațiilor cu privire la producerea unei explozii în stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana și a întreprins demersuri pe lângă autoritățile locale competente, în vederea obținerii unor informații oficiale cu privire la cetățenia, identitatea și starea de sănătate a persoanelor afectate.

MAE precizează că procedurile specifice de identificare a persoanelor afectate de incident sunt în curs și că, până în prezent, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară. Un consul din cadrul Ambasadei României la Berna se deplasează în zonă, fiind pregătit să acorde asistență consulară, conform competențelor, dacă situația va impune.

MAE amintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numărele de telefon ale Ambasadei României la Berna:

Telefon call-center: +41 31 351 05 46 și +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













