Un român a murit în incendiul din Elveția. MAE a confirmat că este tânărul de 17 ani care fusese dat dispărut

Stiri actuale
04-01-2026 | 11:43
Crans-Montana
IMAGO

Un român a murit în tragedia de Anul Nou din stațiunea elvețiană Crans-Montana, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

autor
Stirileprotv

Este vorba despre tânărul de 17 ani dat dispărut de părinți după incendiul care a cuprins barul „Le Constellation”, soldat cu 40 de morţi şi 119 răniţi.

„Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei. De asemenea, echipa consulară a ambasadei menține legătura cu autoritățile elvețiene competente”, a transmis Ministerul de Externe.

Corpurile a 24 de persoane, între care 11 minori şi şase străini, printre care şi un român au putut fi identificate după incendiul devastator în Elveţia într-un bar din Crans-Montana în noaptea de Anul Nou, soldat cu 40 de morţi şi 119 răniţi, a anunţat duminică poliţia cantonului Valais, citată de AFP.

În afară de cei opt elveţieni identificaţi anterior, autorităţile locale au anunţat identificarea altor zece elveţieni (patru femei şi şase bărbaţi) cu vârste cuprinse între 14 şi 31 de ani, a doi italieni de 16 ani, a unui francez de 39 ani, a unui rezident cu dublă cetăţenie italiană şi a Emiratelor Arabe Unite de 16 ani, a unui român de 18 ani şi a unui turc de 18 ani.

Citește și
CFR Călători
INS: Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a scăzut cu 8,8%. Transportul de mărfuri a înregistrat pierderi

Potrivit unei investigații preliminare, cauza probabilă a incendiului, izbucnit în timpul sărbătorilor de Anul Nou la barul Le Constellation din Crans-Montana, a fost folosirea unor artificii de mână montate pe sticle, purtate prea aproape de tavan.

Cele două persoane care administrau barul din Crans-Montana care a luat foc în timpul petrecerii de Revelion, o tragedie în care au pierit 40 de persoane, sunt anchetate penal pentru suspiciuni de infracţiuni, între care omor din neglijenţă, au declarat sâmbătă procurorii, relatează Reuters.

La două zile după incendiu, în care 119 persoane au suferit leziuni, inclusiv arsuri grave, autorităţile încă încercau să identifice multe dintre victimele decedate, iar atenţia s-a îndreptat către modul în care s-a putut produce una dintre cele mai grave tragedii din Elveţia.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: elvetia,

Dată publicare: 04-01-2026 11:14

Articol recomandat de sport.ro
Singurul român prezent la tragedia din Elveția de Revelion a fost anunțat decedat. Decizia ambasadei
Singurul român prezent la tragedia din Elveția de Revelion a fost anunțat decedat. Decizia ambasadei
Citește și...
INS: Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a scăzut cu 8,8%. Transportul de mărfuri a înregistrat pierderi
Stiri actuale
INS: Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a scăzut cu 8,8%. Transportul de mărfuri a înregistrat pierderi

Numărul pasagerilor care au circulat cu trenul a fost, în primele nouă luni din 2025, de 48,993 de milioane, în scădere cu 8,8%, comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Peste 15.000 de consumatori, fără curent în Alba. Circulația este îngreunată de ninsorile abundente
Stiri actuale
Peste 15.000 de consumatori, fără curent în Alba. Circulația este îngreunată de ninsorile abundente

Peste 15.000 de conumatori sunt fără energie electrică în Alba, anunţă autorităţile, menţionând că echipele de specialişti continuă intervenţiile pentru a remedia avariile produse de ninsori şi viscol.

Directorul Spitalului Județean Constanța acuză scutiri abuzive de gărzi. „70% dintre medici nu fac, plus rezidenții”
Stiri actuale
Directorul Spitalului Județean Constanța acuză scutiri abuzive de gărzi. „70% dintre medici nu fac, plus rezidenții”

Directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Raluca Ştefan, spune că sunt medici în spital care fac kite, merg la sală sau pe care îi vede în cârciumi, dar care sunt scutiţi de gărzi pentru că nu pot sta mai mult de două ore în picioare.

Recomandări
Aglomerație pe autostrada A1, la ieșire din țară. Românii și-au umplut portbagajele și au plecat la muncă, în străinătate
Stiri actuale
Aglomerație pe autostrada A1, la ieșire din țară. Românii și-au umplut portbagajele și au plecat la muncă, în străinătate

Este din nou aglomerație pe A1, la ieșirea din țară. După sărbătorile petrecute acasă, românii se întorc la locurile de muncă din străinătate.

Ninsorile și lapovița se extind în mare parte din țară. Cod galben și portocaliu emis de meteorologi
Vremea
Ninsorile și lapovița se extind în mare parte din țară. Cod galben și portocaliu emis de meteorologi

Ninsorile vor continua și în următoarele zile și se vor extinde în mare parte din țară. Meteorologii au emis o avertizare precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte, valabilă până marți.

„Operațiunea Rezolvare Absolută”: Cum să răstorni un regim în 5 ore. Trădarea lui Maduro și ferocitatea atacului SUA
Stiri externe
„Operațiunea Rezolvare Absolută”: Cum să răstorni un regim în 5 ore. Trădarea lui Maduro și ferocitatea atacului SUA

Maduro a fost trădat de un membru al cercului său intim, înainte ca SUA să dezlănțuie „Operațiunea Rezolvare Absolută”, un atac de o ferocitate și forță ieșite din comun. Liderul Venezuelei a fost capturat înainte de a se refugia într-o cameră blindată.  

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 5-11 ianuarie 2026. Tensiuni, oportunități și decizii importante pentru zodii
2 Palatul Societății Funcționarilor Publici
metacult.ro / Revista Arhitectura, Soc. Arhitecţilor Români, București, 1934
Stiri Turism
Palatul Societății Funcționarilor Publici găzduia cea mai mare sală de festivități din București
3 mancare sanatoasa de dieta
Shutterstock
Stiri Sanatate
Dieta Cerin: cum funcționează, reguli clare și ce rezultate poți obține în 7 zile
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Ianuarie 2026

02:17:14

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28